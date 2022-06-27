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СМИ: США решили поставить Украине системы ПРО большой дальности - РИА Новости, 27.06.2022
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СМИ: США решили поставить Украине системы ПРО большой дальности
СМИ: США решили поставить Украине системы ПРО большой дальности - РИА Новости, 27.06.2022
СМИ: США решили поставить Украине системы ПРО большой дальности
США на этой неделе могут объявить о намерении поставить Украине системы противоракетной обороны большой и средней дальности, сообщил телеканал CNN со ссылкой на РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T02:00
2022-06-27T13:43
в мире
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. США на этой неделе могут объявить о намерении поставить Украине системы противоракетной обороны большой и средней дальности, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник в американской администрацииНаходящийся в эти дни в Германии президент СШАДжо Байден ранее давал понять, что Штаты намерены передать Украине "более совершенные ракетные системы и боеприпасы".Киев, по его словам, ранее запросил у Вашингтона зенитно-ракетные комплексы NASAMS. При этом он не уточнил, получит ли Украина именно данный тип ЗРК.Собеседник телеканала сообщил, что помимо систем ПРО США, вероятно, также объявят о намерении передать Киеву другие виды военной помощи, включая боеприпасы и контрбатарейные радары.Россия 24 февраля начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как уточнили в Министерстве обороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов. В Москве, в свою очередь, предупредили, что оружие и склады с боеприпасами становятся законными целями.
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в мире, сша, украина
02:00 27.06.2022 (обновлено: 13:43 27.06.2022)
 
СМИ: США решили поставить Украине системы ПРО большой дальности

CNN: США планируют объявить о передаче Украине систем ПРО средней и большой дальности

© Фото : KongsbergПередвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© Фото : Kongsberg
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. США на этой неделе могут объявить о намерении поставить Украине системы противоракетной обороны большой и средней дальности, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник в американской администрации
Находящийся в эти дни в Германии президент СШАДжо Байден ранее давал понять, что Штаты намерены передать Украине "более совершенные ракетные системы и боеприпасы".
"В течение недели США объявят, что закупили передовые системы класса "земля-воздух" для Украины", - заявил источник.
Киев, по его словам, ранее запросил у Вашингтона зенитно-ракетные комплексы NASAMS. При этом он не уточнил, получит ли Украина именно данный тип ЗРК.
Собеседник телеканала сообщил, что помимо систем ПРО США, вероятно, также объявят о намерении передать Киеву другие виды военной помощи, включая боеприпасы и контрбатарейные радары.
Россия 24 февраля начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как уточнили в Министерстве обороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.
Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов. В Москве, в свою очередь, предупредили, что оружие и склады с боеприпасами становятся законными целями.
Погрузка военной помощи для Украины, США - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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