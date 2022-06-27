https://ria.ru/20220627/pro-1798288292.html

СМИ: США решили поставить Украине системы ПРО большой дальности

СМИ: США решили поставить Украине системы ПРО большой дальности - РИА Новости, 27.06.2022

СМИ: США решили поставить Украине системы ПРО большой дальности

США на этой неделе могут объявить о намерении поставить Украине системы противоракетной обороны большой и средней дальности, сообщил телеканал CNN со ссылкой на РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T02:00

2022-06-27T02:00

2022-06-27T13:43

в мире

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. США на этой неделе могут объявить о намерении поставить Украине системы противоракетной обороны большой и средней дальности, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник в американской администрацииНаходящийся в эти дни в Германии президент СШАДжо Байден ранее давал понять, что Штаты намерены передать Украине "более совершенные ракетные системы и боеприпасы".Киев, по его словам, ранее запросил у Вашингтона зенитно-ракетные комплексы NASAMS. При этом он не уточнил, получит ли Украина именно данный тип ЗРК.Собеседник телеканала сообщил, что помимо систем ПРО США, вероятно, также объявят о намерении передать Киеву другие виды военной помощи, включая боеприпасы и контрбатарейные радары.Россия 24 февраля начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как уточнили в Министерстве обороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ.Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов. В Москве, в свою очередь, предупредили, что оружие и склады с боеприпасами становятся законными целями.

https://ria.ru/20220616/oruzhie-1795622832.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина