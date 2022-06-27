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В ГД заявили, что не обсуждают вопрос о контрактной службе после призыва
В ГД заявили, что не обсуждают вопрос о контрактной службе после призыва - РИА Новости, 27.06.2022
В ГД заявили, что не обсуждают вопрос о контрактной службе после призыва
Глава комитета по семье и детству ГД Нина Останина (КПРФ) сообщила, что в повестке на эту сессию нет закона о контрактной службе сразу после призыва, в... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:06
2022-06-27T18:06
2022-06-27T18:11
госдума рф
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Глава комитета по семье и детству ГД Нина Останина (КПРФ) сообщила, что в повестке на эту сессию нет закона о контрактной службе сразу после призыва, в обозримом будущем его не рассмотрят.Поправки с предложением разрешить службу по контракту сразу после призыва в армию внесли в Госдуму РФ в воскресенье."Отличная новость с сегодняшнего Совета Думы для всех матерей и отцов, кто поддержал мою позицию против закона о призыве по контракту выпускников школ", - написала Останина в своем telegram-канале.В повестке дня на эту сессию закона нет, отметила она."И, со слов председателя ГД В. (Вячеслава) Володина, в обозримом будущем не будет", - добавила парламентарий.
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госдума рф, россия
18:06 27.06.2022 (обновлено: 18:11 27.06.2022)
В ГД заявили, что не обсуждают вопрос о контрактной службе после призыва
Депутат ГД Останина: вопроса о контракте сразу после призыва нет в повестке на эту сессию