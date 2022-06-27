https://ria.ru/20220627/prigovor-1798311520.html

Омичу, убившему девушку-инвалида, дали 15 лет колонии

Омичу, убившему девушку-инвалида, дали 15 лет колонии - РИА Новости, 27.06.2022

Омичу, убившему девушку-инвалида, дали 15 лет колонии

Омский областной суд приговорил 21-летнего омича, который убил 18-летнюю девушку-инвалида, к 15 годам и 4 месяцам колонии строгого режима, рассказали... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T09:22

2022-06-27T09:22

2022-06-27T09:22

россия

происшествия

омская область

омск

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ОМСК, 27 июн - РИА Новости. Омский областной суд приговорил 21-летнего омича, который убил 18-летнюю девушку-инвалида, к 15 годам и 4 месяцам колонии строгого режима, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.Суд установил, что в августе 2021 года Владимир Петровский выпивал алкоголь с знакомой девушкой, являвшейся инвалидом I группы. Между ними произошел конфликт, после чего мужчина нанес ей не менее 86 ранений колюще-режущими предметами, отчего наступила смерть девушки. После этого он скрылся, однако впоследствии вернулся на место преступления, откуда похитил 10 тысяч рублей. Через некоторое время Владимир Петровский сам позвонил в полицию и рассказал о совершенном преступлении."Суд назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде 15 лет 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год. Также удовлетворен гражданский иск отца погибшей о взыскании с него компенсации морального вреда в размере 2 миллионов рублей", - пояснили в пресс-службе.Молодого человека обвиняли сразу в нескольких преступлениях - насильственных действиях сексуального характера, изнасиловании, убийстве с особой жестокостью человека, который находился в беспомощном состоянии, сопряженном с изнасилованием, а также краже. Суд признал Владимира Петровского виновным в убийстве с особой жестокостью человека, который находился в беспомощном состоянии, и в краже. Однако по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Изнасилование" Петровского оправдали из-за отсутствия состава преступления.Судебный акт не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20220625/zaderzhanie-1798094046.html

россия

омская область

омск

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, омская область, омск