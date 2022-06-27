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Володин призвал уволиться преподавателей, ведущих антироссийскую пропаганду
Володин призвал уволиться преподавателей, ведущих антироссийскую пропаганду - РИА Новости, 27.06.2022
Володин призвал уволиться преподавателей, ведущих антироссийскую пропаганду
Преподаватели, которые ведут пропаганду в интересах других государств, должны покинуть занимаемые должности, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:22
2022-06-27T14:22
2022-06-27T17:23
россия
общество
образование - общество
вячеслав володин
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Преподаватели, которые ведут пропаганду в интересах других государств, должны покинуть занимаемые должности, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Тот, кто начинает все это искажать и тем более пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти, так поступают во всех странах", — сказал он.Он добавил, что ректорам вузов стоит не только обратить на это внимание, но и осознать свою ответственность. Володин уточнил, что в подобном случае, руководителю учебного заведения также стоит покинуть свою должность."Поэтому хотелось бы, чтобы ректора не только на это внимание обратили, но и понимали свою ответственность. Если такие случаи будут происходить, мы считаем, правильно было бы руководителям, занимающим должности в бюджетных учреждениях, уйти", — отметил он.
https://na.ria.ru/20220627/minobrnauki-1798438555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, образование - общество, вячеслав володин
14:22 27.06.2022 (обновлено: 17:23 27.06.2022)
Володин призвал уволиться преподавателей, ведущих антироссийскую пропаганду
Спикер Госдумы Володин призвал уволиться ведущих пропаганду против спецоперации педагогов
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Преподаватели, которые ведут пропаганду в интересах других государств, должны покинуть занимаемые должности, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Тот, кто начинает все это искажать и тем более пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти, так поступают во всех странах", — сказал он.
Он добавил, что ректорам вузов стоит не только обратить на это внимание, но и осознать свою ответственность. Володин
уточнил, что в подобном случае, руководителю учебного заведения также стоит покинуть свою должность.
"Поэтому хотелось бы, чтобы ректора не только на это внимание обратили, но и понимали свою ответственность. Если такие случаи будут происходить, мы считаем, правильно было бы руководителям, занимающим должности в бюджетных учреждениях, уйти", — отметил он.