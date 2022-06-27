https://ria.ru/20220627/prepodavateli-1798436716.html

Володин призвал уволиться преподавателей, ведущих антироссийскую пропаганду

Володин призвал уволиться преподавателей, ведущих антироссийскую пропаганду - РИА Новости, 27.06.2022

Володин призвал уволиться преподавателей, ведущих антироссийскую пропаганду

Преподаватели, которые ведут пропаганду в интересах других государств, должны покинуть занимаемые должности, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:22

2022-06-27T14:22

2022-06-27T17:23

россия

общество

образование - общество

вячеслав володин

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Преподаватели, которые ведут пропаганду в интересах других государств, должны покинуть занимаемые должности, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Тот, кто начинает все это искажать и тем более пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти, так поступают во всех странах", — сказал он.Он добавил, что ректорам вузов стоит не только обратить на это внимание, но и осознать свою ответственность. Володин уточнил, что в подобном случае, руководителю учебного заведения также стоит покинуть свою должность."Поэтому хотелось бы, чтобы ректора не только на это внимание обратили, но и понимали свою ответственность. Если такие случаи будут происходить, мы считаем, правильно было бы руководителям, занимающим должности в бюджетных учреждениях, уйти", — отметил он.

https://na.ria.ru/20220627/minobrnauki-1798438555.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, образование - общество, вячеслав володин