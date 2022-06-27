https://ria.ru/20220627/premiya-1798460748.html

Названы победители международной премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2022"

Названы победители международной премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2022" - РИА Новости, 27.06.2022

Названы победители международной премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2022"

В премии приняли участия 306 номинантов из разных регионов России. Только 38 победителей получили заветные статуэтки. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:26

2022-06-27T15:26

2022-06-27T15:26

пресс-релизы

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МОСКВА, 27 июн — Московский Бизнес Клуб. Подведены итоги 13-й ежегодной международной премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2022". Организатор премии - Московский Бизнес Клуб. В премии приняли участия 306 номинантов из разных регионов России. Только 38 победителей получили заветные статуэтки.Генеральным партнером премии выступила компания "РОТО ФРАНК". Российское подразделение "Оконные и дверные технологии" глобально ориентированной компании Roto Frank Holding AG представляет на рынке фурнитуру для окон и наружных дверей для всех способов открывания и видов профиля.В номинации Grand Prix победил ЖК homecity от PPF Real Estate Russia. Это среднеэтажный жилой квартал бизнес-класса реализован в рамках флагманского проекта Comcity.ЖК "Русские сезоны"победил в трех номинациях: "Инфраструктура объекта №1", "Элитный жилой комплекс с лучшей архитектурой" и "Лучший жилой комплекс deluxe-класса в Москве". "Русские Сезоны" – жилой комплекс, занимающий целый квартал в самом центре Москвы между улицей Пятницкая и Климентовским переулком. Квартиры имеют уникальные видовые характеристики на Кремль и Москву-сити.ЖК River Park Towers Кутузовский от Аеон Девелопмент стал победителем в номинации "Открытие года". Яркий проект в эстетике эко-футуризма станет самым масштабным и высотным ЖК в локации Кутузовского проспекта.Проект deluxe-класса MANTERA Seaview residence из Сочи, расположенный на первой береговой линии Чёрного моря, победил в номинации "Прорыв года: лучшее продвижение бренда". Приватная территория, занимающая более 10 гектаров, включает свыше 40 объектов отдыха и развлечений.В номинации "Хит продаж №1" победил жилой квартал FORIVER на Симоновской набережной от ГК "Инград". ЖК расположен всего в пяти километрах от Кремля и исторического центра города.В номинации "Новостройка Москвы премиум-класса №1" победил ЖК "Театральный квартал" от концерна "КРОСТ". Это премиальный жилой комплекс на северо-западе столицы. Концерн "КРОСТ" победил в номинации "Компания №1".Городской квартал бизнес-класса "Ривер Парк Коломенское" стал "Жилым кварталом Москвы № 1". Девелоперы проекта АЕОН и Ферро-Строй. "Ривер Парк Коломенское" расположен на берегу Москвы-реки, рядом с музеем-заповедником "Коломенское".В номинации "Новостройка Подмосковья №1"победил Миниполис "8 Клёнов" от компании "Сити-XXI век". Инфраструктура включает кафе, магазины, аптеки, наземный и подземный паркинги, детский сад на 135 мест.Жилой квартал "Равновесие"от ГК "КОРТРОС" победил в номинации "Новостройка Подмосковья комфорт-класса №1". На территории квартала будут построены 11 жилых зданий, детский сад, а также торгово-деловой центр.Жилой комплекс "Михалковский" от "РГ-Девелопмент" стал "Лучшим жилым комплексом на стыке истории и современности". Авторы концепции с особым вниманием отнеслись к сохранившимся до наших времен объектам культурного наследия и постарались максимально бережно адаптировать их под современное использование. Генеральный директор "РГ-Девелопмент" Татьяна Тихонова победила в номинации "Персона №1". Татьяна Владимировна руководит компанией практически со дня основания. Благодаря ее работе портфель компании увеличился с 2 до 15 проектов в Москве.AHEAD на Кутузовском проспекте от девелоперской компании VOS’HOD признан лучшим в номинации "Апартаменты премиум-класса №1". AHEAD – первый в России проект с жилой составляющей, сертифицированный по международному стандарту Fitwel, включает 62 апартамента с отделкой и офисы класса А."Живой Комплекс LES" победил в номинации "Апартаменты бизнес-класса №1". Название комплексу дал граничащий с ним природный Битцевский лесопарк - второй по величине парк Москвы, и часть “легких” столицы.Победителем в номинации "Премьера года премиум-класс" стал клубный дом Verdi от Glincom. В комплексе представлены эксклюзивные апартаменты и пентхаусы с высокими потолками и собственными террасами.Жилой комплекс MYPRIORITY Basmanny от ГК "Гранель" победил в номинации "Премьера года бизнес-класса № 1". К услугам жителей подземный паркинг и фитнес-клуб с бассейном, первые этажи отданы под коммерческую и офисную инфраструктуру.В номинации "Жилой комплекс премиум-класса №1" победил комплекс сервисных апартаментов CULT от девелопера GRAVION. Это уникальный проект сервисных апартаментов премиум-класса в 5 минутах от парка Горького.Жилой комплекс "Фестиваль Парк 2" от девелопера "Центр-Инвест" победил в номинации "Жилой комплекс бизнес-класса №1". Прибрежная локация в престижном Левобережном районе Москвы и эксклюзивные видовые квартиры делают проект эксклюзивным и востребованным.Награду "Жилой комплекс класса комфорт плюс №1" завоевал ДОМ KINETIK от UDS. KINETIK станет яркой точкой притяжения района Западное Дегунино и принесёт в Москву новое качество продукта, реализуемое UDS в Ижевске и Перми.Парковый квартал Selfпризнан "Семейным объектом №1". Self строится в Восточном округе Москвы, в пяти минутах от м. Преображенская площадь, в районе со сложившейся инфраструктурой.Жилой квартал Shagal от Группы "Эталон" победил в номинации "Концепция проекта №1". Shagal – масштабный проект бизнес-класса на территории 109 га, спроектированный на основе принципа 15-минутной доступности необходимой инфраструктуры и продуманных прогулочных маршрутов.В номинации "Архитектура объекта №1" победилжилой квартал на Москве-реке "Береговой" от "Главстрой". Неповторимый архитектурный облик жилого квартала создает уникальный модульный фасад из анодированного алюминия и матового стекла.Клубный дом Full House девелопера Sezar Group победил в номинации "Клубный дом №1". Он строится в самом сердце академичного Юго-Запада и представляет собой всего один дом с трехуровневым подземным паркингом.В номинации "Объект 5*****"победил премиальный квартал HIGH LIFE Летниковская, 11 от ГК "Пионер". Проект из шести сверкающих ультрасовременных башен станет чуть ли не самым высотным зданием в районе Замоскворечье.Апарт-комплекс "Крымская Резиденция" от ГК "Интеллект" победил в номинации "Курортная недвижимость №1". Комплекс бизнес-класса в Профессорском уголке Алушты в Крыму спроектирован для тех, кто хочет жить и отдыхать в историческом районе, наслаждаясь отельным уровнем комфорта.Проект AVA Group жилой комплекс бизнес-класса "AVrorA" признан "Региональным объектом №1". ЖК возводится в центре г. Краснодар, в шаговой доступности от основных объектов социальной и транспортной инфраструктуры.Жилой комплекс Скандинавия от девелопера ГорСтрой победил в номинации "Концепция регионального объекта №1". Скандинавия - это проект комфорт-класса, расположенный в одном из самых престижных и экологически чистых районов Иркутска с развитой инфраструктурой.В премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2022" были отмечены также объекты из других стран. Курорт Cora Cora Maldives стал победителем в номинации "Лучший новый отель на Мальдивах".Caesars Palace Dubai - еще один интересный проект, заслуживающий внимания. Caesars Palace Dubai - один из лучших пятизвездочных отелей в Дубае.Свои награды получили знаковые компании и персоны отрасли. ГК "КОРТРОС" стала "Девелопером №1". Компания включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. Компания ввела в эксплуатацию более 3,4 млн кв. м.Группа компаний "А101" получила награду за "Вклад в развитие Москвы". ГК "А101" - один из крупнейших девелоперов Москвы, системообразующее предприятие России. Группа принимает активное участие в развитии Троицкого и Новомосковского округов Москвы (ТиНАО).Группа компаний "КрашМаш" второй год подряд одержала победу в номинации "Компания №1 по демонтажу и реновации. По итогам 2021 года ГК "КрашМаш" существенно расширила штат и увеличила инвестиции в парк техники, а также заняла 36-е место в топ 100 крупнейших демонтажных компаний мира.VSN Realty второй год подряд побеждает в номинации "Риелтор №1". Портфель VSN Realty насчитывает более 1,5 млн кв. м жилья в массовом и высокобюджетном сегменте.Ежегодно премия "Рекорды Рынка Недвижимости" определяет лучшие объекты, компании и персоны, которые становятся ориентиром для большого количества покупателей недвижимости по всей стране.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. 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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы