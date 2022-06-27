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День молодежи России - РИА Новости, 27.06.2022
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День молодежи России
День молодежи России - РИА Новости, 27.06.2022
День молодежи России
День молодежи России ежегодно отмечается 27 июня. Праздник был учрежден распоряжением президента РФ от 24 июня 1993 года. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T03:01
2022-06-27T03:01
справки
россия
день молодежи россии
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День молодежи России ежегодно отмечается 27 июня. Праздник был учрежден распоряжением президента РФ от 24 июня 1993 года. В СССР существовал аналогичный праздник – "День советской молодежи", он отмечался в последнее воскресенье июня. Молодежь как будущее нации во все времена представляла собой особую ценность для развития общества. Она занимает важное место в социальных отношениях, производстве материальных и духовных благ. Молодежь умна, инициативна, энергична и является движущей силой в укреплении и модернизации общества. Востребованы ее знания, социальная мобильность, способность принимать нестандартные решения. В России согласно Федеральному закону "О молодежной политике в Российской Федерации" от 30 декабря 2020 года молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Численность молодежи в России (14-35 лет) в 2020 году достигла 39,1 миллиона человек. Среди основных целей и направлений молодежной политики в нашей стране – гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализация молодежных инициатив, формирование условий для занятия спортом, содействие здоровому образу жизни, развитие института наставничества, поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В последние годы социально-экономическое положение молодежи в РФ заметно улучшилось. Среди молодых людей выросло стремление к здоровому образу жизни, снизился уровень безработицы, наметилось снижение преступности (в том числе среди несовершеннолетних), а также снизилась смертность.Россия – один из мировых лидеров по количеству молодых специалистов, получивших высшее образование. Многие представители молодежи входят в число победителей и призеров международных спортивных соревнований, творческих конкурсов и олимпиад. Одно из наиболее актуальных направлений в молодежной политике сегодня – создание социальных лифтов, которые дают возможность для самореализации молодых людей. В этой связи в настоящее время реализуются Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением правительства РФ в ноябре 2014 года. Главным итогом их исполнения должно стать улучшение социально-экономического положения молодежи и увеличение степени ее вовлеченности во все сферы жизни. В декабре 2021 года правительством РФ утверждена Долгосрочная программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года. В ее рамках прямыми мерами поддержки ежегодно будут охвачены до 200 тысяч человек, предусмотрены 32 мероприятия, в частности, запуск проекта "Страна мастеров" по персональному сопровождению молодежи в предпринимательстве. В январе 2022 года стартовал двухлетний федеральный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")", направленный на эффективную самореализацию молодежи, в том числе развитие инфраструктуры. В 2018 году по инициативе президента РФ Владимира Путина был создана автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей", которая объединила кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России. Их цель – равные возможности для каждого, реализация своих талантов и профессиональных потенциалов, воплощение в жизнь бизнес-идей и общественных инициатив. В России регулярно проводятся различные молодежные конкурсы.Конкурс "Лидеры России" организует АНО "Россия – страна возможностей", он поддерживается крупнейшими компаниями страны. Мероприятие реализуется по восьми трекам: бизнес и промышленность, государственное управление, наука, здравоохранение, культура, информационные технологии, международный, студенты. Победители получают образовательные гранты на один миллион рублей, наставничество от известных руководителей из бизнеса и государственного управления, шанс стать участником программы развития кадрового управленческого резерва.С 2003 года проходит конкурс "Моя страна – моя Россия", в 2019 году он вошел в платформу "Россия – страна возможностей" и ориентирован на учащихся, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет. Конкурс нацелен на привлечение молодежи к участию в развитии регионов, городов и сел. Федеральное агентство Росмолодежь ежегодно проводит грантовый Всероссийский конкурс молодежных проектов среди вузов. С 2017 года по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей и "Деловой России" совместно с десятью вузами страны проводится образовательная олимпиада "Я – профессионал" для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных. Активно развивается волонтерское движение, ставшее мейнстримом как в молодежной политике, так и в социальных процессах. Важная часть работы с молодежью реализуется через проведение разнообразных форумов.На платформе Росмолодежи проходят форумы "Территория смыслов", "Таврида", "ШУМ", "Алтай. Территория развития", "Машук", "Экосистема" и др. Они объединяют 20 тысяч очных, 250 тысяч онлайн-участников из 20 регионов страны. Для талантливой молодежи организованы специальные образовательные центры: "Сириус" в Сочи, "Артек" в Крыму, "Орленок" в Краснодарском крае, "Океан" во Владивостоке. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, день молодежи россии
03:01 27.06.2022
 

День молодежи России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДевушка катается на велосипеде на территории спортивного комплекса "Лужники" в Москве
Девушка катается на велосипеде на территории спортивного комплекса Лужники в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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День молодежи России ежегодно отмечается 27 июня. Праздник был учрежден распоряжением президента РФ от 24 июня 1993 года.
В СССР существовал аналогичный праздник – "День советской молодежи", он отмечался в последнее воскресенье июня.
Молодежь как будущее нации во все времена представляла собой особую ценность для развития общества. Она занимает важное место в социальных отношениях, производстве материальных и духовных благ. Молодежь умна, инициативна, энергична и является движущей силой в укреплении и модернизации общества.
Востребованы ее знания, социальная мобильность, способность принимать нестандартные решения.
В России согласно Федеральному закону "О молодежной политике в Российской Федерации" от 30 декабря 2020 года молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
Численность молодежи в России (14-35 лет) в 2020 году достигла 39,1 миллиона человек.
Среди основных целей и направлений молодежной политики в нашей стране – гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализация молодежных инициатив, формирование условий для занятия спортом, содействие здоровому образу жизни, развитие института наставничества, поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В последние годы социально-экономическое положение молодежи в РФ заметно улучшилось. Среди молодых людей выросло стремление к здоровому образу жизни, снизился уровень безработицы, наметилось снижение преступности (в том числе среди несовершеннолетних), а также снизилась смертность.
Россия – один из мировых лидеров по количеству молодых специалистов, получивших высшее образование. Многие представители молодежи входят в число победителей и призеров международных спортивных соревнований, творческих конкурсов и олимпиад.
Одно из наиболее актуальных направлений в молодежной политике сегодня – создание социальных лифтов, которые дают возможность для самореализации молодых людей.
В этой связи в настоящее время реализуются Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением правительства РФ в ноябре 2014 года. Главным итогом их исполнения должно стать улучшение социально-экономического положения молодежи и увеличение степени ее вовлеченности во все сферы жизни.
В декабре 2021 года правительством РФ утверждена Долгосрочная программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года. В ее рамках прямыми мерами поддержки ежегодно будут охвачены до 200 тысяч человек, предусмотрены 32 мероприятия, в частности, запуск проекта "Страна мастеров" по персональному сопровождению молодежи в предпринимательстве.
В январе 2022 года стартовал двухлетний федеральный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")", направленный на эффективную самореализацию молодежи, в том числе развитие инфраструктуры.
В 2018 году по инициативе президента РФ Владимира Путина был создана автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей", которая объединила кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России. Их цель – равные возможности для каждого, реализация своих талантов и профессиональных потенциалов, воплощение в жизнь бизнес-идей и общественных инициатив.
В России регулярно проводятся различные молодежные конкурсы.
Конкурс "Лидеры России" организует АНО "Россия – страна возможностей", он поддерживается крупнейшими компаниями страны.
Мероприятие реализуется по восьми трекам: бизнес и промышленность, государственное управление, наука, здравоохранение, культура, информационные технологии, международный, студенты.
Победители получают образовательные гранты на один миллион рублей, наставничество от известных руководителей из бизнеса и государственного управления, шанс стать участником программы развития кадрового управленческого резерва.
С 2003 года проходит конкурс "Моя страна – моя Россия", в 2019 году он вошел в платформу "Россия – страна возможностей" и ориентирован на учащихся, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет. Конкурс нацелен на привлечение молодежи к участию в развитии регионов, городов и сел.
Федеральное агентство Росмолодежь ежегодно проводит грантовый Всероссийский конкурс молодежных проектов среди вузов.
С 2017 года по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей и "Деловой России" совместно с десятью вузами страны проводится образовательная олимпиада "Я – профессионал" для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных.
Активно развивается волонтерское движение, ставшее мейнстримом как в молодежной политике, так и в социальных процессах.
Важная часть работы с молодежью реализуется через проведение разнообразных форумов.
На платформе Росмолодежи проходят форумы "Территория смыслов", "Таврида", "ШУМ", "Алтай. Территория развития", "Машук", "Экосистема" и др. Они объединяют 20 тысяч очных, 250 тысяч онлайн-участников из 20 регионов страны.
Для талантливой молодежи организованы специальные образовательные центры: "Сириус" в Сочи, "Артек" в Крыму, "Орленок" в Краснодарском крае, "Океан" во Владивостоке.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияДень молодежи России
 
 
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