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Саблин призвал украинцев подумать, что стоит за поставками западного оружия
Саблин призвал украинцев подумать, что стоит за поставками западного оружия - РИА Новости, 27.06.2022
Саблин призвал украинцев подумать, что стоит за поставками западного оружия
Украинцам стоит задуматься, что стоит за помощью Запада, об этом сообщил РИА Новости замглавы комитета по обороне ГД Дмитрий Саблин, комментируя возможную... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T10:05
2022-06-27T10:05
2022-06-27T10:12
в мире
сша
украина
дмитрий саблин
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Украинцам стоит задуматься, что стоит за помощью Запада, об этом сообщил РИА Новости замглавы комитета по обороне ГД Дмитрий Саблин, комментируя возможную поставку Киеву ПРО большой дальности Вашингтоном.США на этой неделе могут объявить о намерении поставить Украине системы противоракетной обороны большой и средней дальности, сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник в американской администрации."Это вечная американская ценность - пусть они убивают друг друга как можно больше, а мы будем получать выгоду. Во всех разрушенных под руководством США странах он поливали и подливают бензина в огонь, лишь только намечается затухание конфликта. Украинская власть сдала страну, сделала её полем боя между Западом и Россией. Как и западные хозяева, она готова сражаться до последнего украинца. А вот украинцам стоит задуматься, что стоит за помощью Запада, что в результате останется от бывшей братской республики", - сообщил Саблин.Киев, по словам источника телеканала CNN, ранее запросил у Вашингтона зенитно-ракетные комплексы NASAMS. При этом он не уточнил, получит ли Украина именно данный тип ЗРК.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, украина, дмитрий саблин, киев
10:05 27.06.2022 (обновлено: 10:12 27.06.2022)
Саблин призвал украинцев подумать, что стоит за поставками западного оружия
Депутат Госдумы Саблин: украинцам стоит задуматься, что стоит за "помощью" Запада