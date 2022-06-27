https://ria.ru/20220627/pomosch-1798462425.html

В США рассказали о завершении формирования нового пакета помощи Украине

В США рассказали о завершении формирования нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 27.06.2022

В США рассказали о завершении формирования нового пакета помощи Украине

США завершают комплектование очередного пакета военной помощи Украине, куда впервые войдут современные противовоздушные системы средней и большой дальности,... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:30

2022-06-27T15:30

2022-06-27T15:39

сша

украина

в мире

космос - риа наука

джо байден

владимир зеленский

германия

g7

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786321444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e61d6486a66121b3f7e01cfc8d5be49.jpg

ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. США завершают комплектование очередного пакета военной помощи Украине, куда впервые войдут современные противовоздушные системы средней и большой дальности, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Могу подтвердить, что мы фактически в процессе финализации пакета, который включает передовые возможности ПВО", - сказал он журналистам в Германии.По словам Салливана, президент Джо Байден заверил Владимира Зеленского в том, что США направят Украине "современные средства ПВО средней и большой дальности", а также артиллерийские боеприпасы и радары контрбатарейной борьбы.Зеленский выступил перед лидерами G7, которые собрались на саммит в Германии. В своем обращении он упомянул о воскресном ракетном обстреле Киева и дал понять, что хочет получить системы, которые "могли бы сбивать ракеты в небе", сказал Салливан.

https://ria.ru/20220624/oruzhie-1797721891.html

сша

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, в мире, космос - риа наука, джо байден, владимир зеленский, германия, g7