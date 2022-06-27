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В США рассказали о завершении формирования нового пакета помощи Украине
В США рассказали о завершении формирования нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 27.06.2022
В США рассказали о завершении формирования нового пакета помощи Украине
США завершают комплектование очередного пакета военной помощи Украине, куда впервые войдут современные противовоздушные системы средней и большой дальности,... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:30
2022-06-27T15:30
2022-06-27T15:39
сша
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космос - риа наука
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владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. США завершают комплектование очередного пакета военной помощи Украине, куда впервые войдут современные противовоздушные системы средней и большой дальности, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Могу подтвердить, что мы фактически в процессе финализации пакета, который включает передовые возможности ПВО", - сказал он журналистам в Германии.По словам Салливана, президент Джо Байден заверил Владимира Зеленского в том, что США направят Украине "современные средства ПВО средней и большой дальности", а также артиллерийские боеприпасы и радары контрбатарейной борьбы.Зеленский выступил перед лидерами G7, которые собрались на саммит в Германии. В своем обращении он упомянул о воскресном ракетном обстреле Киева и дал понять, что хочет получить системы, которые "могли бы сбивать ракеты в небе", сказал Салливан.
https://ria.ru/20220624/oruzhie-1797721891.html
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сша, украина, в мире, космос - риа наука, джо байден, владимир зеленский, германия, g7
15:30 27.06.2022 (обновлено: 15:39 27.06.2022)
В США рассказали о завершении формирования нового пакета помощи Украине
Салливан: новый пакет помощи включает системы ПВО средней и большой дальности