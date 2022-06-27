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В США рассказали о завершении формирования нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 27.06.2022
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В США рассказали о завершении формирования нового пакета помощи Украине
В США рассказали о завершении формирования нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 27.06.2022
В США рассказали о завершении формирования нового пакета помощи Украине
США завершают комплектование очередного пакета военной помощи Украине, куда впервые войдут современные противовоздушные системы средней и большой дальности,... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:30
2022-06-27T15:39
сша
украина
в мире
космос - риа наука
джо байден
владимир зеленский
германия
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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. США завершают комплектование очередного пакета военной помощи Украине, куда впервые войдут современные противовоздушные системы средней и большой дальности, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Могу подтвердить, что мы фактически в процессе финализации пакета, который включает передовые возможности ПВО", - сказал он журналистам в Германии.По словам Салливана, президент Джо Байден заверил Владимира Зеленского в том, что США направят Украине "современные средства ПВО средней и большой дальности", а также артиллерийские боеприпасы и радары контрбатарейной борьбы.Зеленский выступил перед лидерами G7, которые собрались на саммит в Германии. В своем обращении он упомянул о воскресном ракетном обстреле Киева и дал понять, что хочет получить системы, которые "могли бы сбивать ракеты в небе", сказал Салливан.
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сша, украина, в мире, космос - риа наука, джо байден, владимир зеленский, германия, g7
15:30 27.06.2022 (обновлено: 15:39 27.06.2022)
 
В США рассказали о завершении формирования нового пакета помощи Украине

Салливан: новый пакет помощи включает системы ПВО средней и большой дальности

© AP Photo / Alex BrandonСамолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. США завершают комплектование очередного пакета военной помощи Украине, куда впервые войдут современные противовоздушные системы средней и большой дальности, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Могу подтвердить, что мы фактически в процессе финализации пакета, который включает передовые возможности ПВО", - сказал он журналистам в Германии.
По словам Салливана, президент Джо Байден заверил Владимира Зеленского в том, что США направят Украине "современные средства ПВО средней и большой дальности", а также артиллерийские боеприпасы и радары контрбатарейной борьбы.
Зеленский выступил перед лидерами G7, которые собрались на саммит в Германии. В своем обращении он упомянул о воскресном ракетном обстреле Киева и дал понять, что хочет получить системы, которые "могли бы сбивать ракеты в небе", сказал Салливан.
Выгрузка американского оружия - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 03:08
В Белом доме объяснили, почему Байден не дает Украине некоторые виды оружия
 
СШАУкраинаВ миреКосмос - РИА НаукаДжо БайденВладимир ЗеленскийГерманияG7
 
 
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