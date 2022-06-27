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Новая Зеландия предоставит дополнительную помощь Украине - РИА Новости, 27.06.2022
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Новая Зеландия предоставит дополнительную помощь Украине
Новая Зеландия предоставит дополнительную помощь Украине - РИА Новости, 27.06.2022
Новая Зеландия предоставит дополнительную помощь Украине
Новая Зеландия намерена предоставить дополнительно 4,5 миллиона новозеландских долларов (около 2,8 миллиона долларов США) в целевой фонд НАТО в поддержку... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T10:19
2022-06-27T10:19
в мире
новая зеландия
украина
международный уголовный суд
евросоюз
сша
джасинда ардерн
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Новая Зеландия намерена предоставить дополнительно 4,5 миллиона новозеландских долларов (около 2,8 миллиона долларов США) в целевой фонд НАТО в поддержку украинских войск, продлить военное присутствие в Европе и юридически поддержать Международный уголовный суд (МУС) в связи с событиями на Украине, сообщило радио RNZ.По его данным, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, отправившись накануне на торговые переговоры в Европу, заявила, что собирается в Мадриде обсудить, "какие гуманитарные нужды следует ожидать" на Украине. Общий объем помощи Новой Зеландии Украине составит 33 миллиона новозеландских долларов (20,8 миллиона долларов США).В состав МУС, юрисдикцию которого не признаёт ряд стран, включая Россию и США, будет направлен военный офицер Новой Зеландии для проведения расследований, и один миллион новозеландских долларов (631 тысяча долларов США) пойдет в поддержку фондом международного суда, в том числе офиса прокурора.Военное присутствие Новой Зеландии в Европе ограничено 12 военнослужащими, которые останутся там до 30 ноября.Прокуратура МУС приступила 2 марта к расследованию на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования. В МИД РФ заявляли, что последние действия прокурора МУС демонстрируют стремление внести свою лепту в антироссийскую истерию, полыхающую сейчас в США и ЕС, и что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования".Ранее в ДНР сообщали, что общественники Донбасса направили в МУС материалы дел по тысячам военных преступлений украинских силовиков в регионе. Ни по одному из обращений расследование так и не было начато.
https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html
новая зеландия
украина
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в мире, новая зеландия, украина, международный уголовный суд, евросоюз, сша, джасинда ардерн
10:19 27.06.2022
 
Новая Зеландия предоставит дополнительную помощь Украине

Новая Зеландия предоставит более двух миллионов долларов в фонд НАТО в поддержку ВСУ

© Depositphotos / Rafael Ben-Ari / Chameleons EyeОкленд, Новая Зеландия
Окленд, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© Depositphotos / Rafael Ben-Ari / Chameleons Eye
Окленд, Новая Зеландия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Новая Зеландия намерена предоставить дополнительно 4,5 миллиона новозеландских долларов (около 2,8 миллиона долларов США) в целевой фонд НАТО в поддержку украинских войск, продлить военное присутствие в Европе и юридически поддержать Международный уголовный суд (МУС) в связи с событиями на Украине, сообщило радио RNZ.
По его данным, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, отправившись накануне на торговые переговоры в Европу, заявила, что собирается в Мадриде обсудить, "какие гуманитарные нужды следует ожидать" на Украине. Общий объем помощи Новой Зеландии Украине составит 33 миллиона новозеландских долларов (20,8 миллиона долларов США).
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В состав МУС, юрисдикцию которого не признаёт ряд стран, включая Россию и США, будет направлен военный офицер Новой Зеландии для проведения расследований, и один миллион новозеландских долларов (631 тысяча долларов США) пойдет в поддержку фондом международного суда, в том числе офиса прокурора.
Военное присутствие Новой Зеландии в Европе ограничено 12 военнослужащими, которые останутся там до 30 ноября.
Прокуратура МУС приступила 2 марта к расследованию на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования. В МИД РФ заявляли, что последние действия прокурора МУС демонстрируют стремление внести свою лепту в антироссийскую истерию, полыхающую сейчас в США и ЕС, и что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования".
Ранее в ДНР сообщали, что общественники Донбасса направили в МУС материалы дел по тысячам военных преступлений украинских силовиков в регионе. Ни по одному из обращений расследование так и не было начато.
 
В миреНовая ЗеландияУкраинаМеждународный уголовный судЕвросоюзСШАДжасинда Ардерн
 
 
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