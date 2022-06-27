https://ria.ru/20220627/pomosch-1798310268.html

Волонтеры доставили гуманитарную помощь раненым жителям Северодонецка

Волонтеры доставили гуманитарную помощь раненым жителям Северодонецка - РИА Новости, 27.06.2022

Волонтеры доставили гуманитарную помощь раненым жителям Северодонецка

Волонтеры из луганского "Мемориала" и журналисты РИА Новости доставили гуманитарную помощь раненым жителям Северодонецка, эвакуированных в больницу поселка... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T09:08

2022-06-27T09:08

2022-06-27T09:08

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северодонецк

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БЕЛОКУРАКИНО (ЛНР), 27 июн - РИА Новости. Волонтеры из луганского "Мемориала" и журналисты РИА Новости доставили гуманитарную помощь раненым жителям Северодонецка, эвакуированных в больницу поселка Белокуракино, передает корреспондент РИА Новости."Мы привезли воду, консервы, соки, а также бинты, гипс, хлоргексидин", - рассказал РИА Новости волонтер Юрий.Белокуракино - один из отдаленных райцентров ЛНР, поэтому медики здесь рады любой помощи. Сейчас сюда эвакуируют большое количество раненых мирных жителей из расположенного неподалеку Северодонецка.Возникает еще одна проблема - у большинства из них обрываются все связи с родственниками, потому что украинские сим-карты в ЛНР не работают, а родственники раненых остаются в Северодонецке или выезжают на украинскую территорию. Луганские сим-карты они оформить еще не успели, да и сообщить родне свои новые луганские номера телефонов раненые зачастую возможности не имеют. Поэтому их первая просьба к журналистам - сообщить родственникам, где они находятся."Я была в комнате, как вдруг залетели два осколка. Один насквозь пробил грудь, второй - ногу", - рассказывает историю своего ранения Галина Лузгина. Бойцы Народной милиции ЛНР смогли вывезти ее в больницу в Белокуракино. Еще через неделю из Северодонецка вышел ее муж Анатолий Лузгин. Ему пришлось искать жену по всем больницам, и, к счастью, поиски увенчались успехом.А вот их сын, невестка и внуки остались в Северодонецке, где еще продолжаются обстрелы со стороны украинских войск. "Сердце болит, как они там", - переживает Галина. Дело в том, что ее сын и невестка в разводе, живут раздельно. Из-за боевых действий сын не может попасть к бывшей жене и детям домой и забрать их."Но и уехать без них он не может. Вот и сидим, как на иголках", - переживает Лузгина. Она дала журналистам РИА Новости адреса своих родственников в Северодонецке и попросила узнать, живы ли они.

https://ria.ru/20220627/zachistka-1798296949.html

https://ria.ru/20220626/plen-1798234201.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, северодонецк