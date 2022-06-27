https://ria.ru/20220627/pomosch-1798299768.html

В Каракасе готовят гуманитарную помощь детям Донбасса

В Каракасе готовят гуманитарную помощь детям Донбасса - РИА Новости, 27.06.2022

В Каракасе готовят гуманитарную помощь детям Донбасса

Российско-венесуэльская торговая палата готовит к отправке из Каракаса гуманитарный груз детям республик Донбасса, рассказал РИА Новости глава палаты Роман... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T07:35

2022-06-27T07:35

2022-06-27T07:35

в мире

венесуэла

россия

донбасс

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российско-венесуэльская торговая палата готовит к отправке из Каракаса гуманитарный груз детям республик Донбасса, рассказал РИА Новости глава палаты Роман Фроленко.В торгово-промышленной палате пояснили, что в гуманитарный груз входят товары длительного хранения, кофе, какао, шоколад. Логистика отправки груза из Венесуэлы ещё прорабатывается.По его словам, гуманитарная помощь на месте будет распределяться на усмотрение властей между детскими домами, нуждающимися семьями и жителями пострадавших районов. Часть груза, по его словам, возможно, отправится в Херсонскую область."Сейчас согласуются детали отправки", - заключил Фроленко.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220625/pomosch-1798145498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, венесуэла, россия, донбасс