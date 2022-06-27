12:34 27.06.2022 (обновлено: 12:39 27.06.2022)
В Кремле прокомментировали прошение Сапеги о помиловании
Пресс-секретарь Песков: надо подождать решения Лукашенко о помиловании россиянки Сапеги
© Telegram Channel "Zheltye Slivy"Софья Сапега во время дачи показаний. Кадр видео
© Telegram Channel "Zheltye Slivy"
Софья Сапега во время дачи показаний. Кадр видео
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошение о помиловании россиянки Софьи Сапеги, предложил дождаться решения президента Белоруссии Александра Лукашенко, которому и была направлена просьба.
Осужденная в Белоруссии на шесть лет колонии россиянка Софья Сапега написала прошение на имя Лукашенко с просьбой о помиловании и направила его в администрацию колонии в Гомеле.
"По встрече сами президенты рассказали основные темы, которые они посчитали возможными сделать публичными из своего общения. А что касается заявления на помилование, будем ждать решения главы белорусского государства", - сказал Песков в ответ на вопрос, обсуждалась ли судьба Сапеги на российско-белорусских переговорах в Санкт-Петербурге.
На уточняющие вопросы о дальнейшей судьбе Сапеги, в частности о том, будет ли она передана России, представитель Кремля посоветовал дождаться решения Лукашенко. "Это решение белорусской стороны", - отметил он.