https://ria.ru/20220627/pomilovanie-1798388854.html

В Кремле прокомментировали прошение Сапеги о помиловании

В Кремле прокомментировали прошение Сапеги о помиловании - РИА Новости, 27.06.2022

В Кремле прокомментировали прошение Сапеги о помиловании

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошение о помиловании россиянки Софьи Сапеги, предложил дождаться решения президента Белоруссии... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:34

2022-06-27T12:34

2022-06-27T12:39

в мире

белоруссия

россия

александр лукашенко

дмитрий песков

софия сапега

гомель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764681905_0:137:508:423_1920x0_80_0_0_58e0eb26ff22e4be35cfb561483dbceb.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошение о помиловании россиянки Софьи Сапеги, предложил дождаться решения президента Белоруссии Александра Лукашенко, которому и была направлена просьба.Осужденная в Белоруссии на шесть лет колонии россиянка Софья Сапега написала прошение на имя Лукашенко с просьбой о помиловании и направила его в администрацию колонии в Гомеле."По встрече сами президенты рассказали основные темы, которые они посчитали возможными сделать публичными из своего общения. А что касается заявления на помилование, будем ждать решения главы белорусского государства", - сказал Песков в ответ на вопрос, обсуждалась ли судьба Сапеги на российско-белорусских переговорах в Санкт-Петербурге.На уточняющие вопросы о дальнейшей судьбе Сапеги, в частности о том, будет ли она передана России, представитель Кремля посоветовал дождаться решения Лукашенко. "Это решение белорусской стороны", - отметил он.

https://ria.ru/20220603/sapega-1792925452.html

белоруссия

россия

гомель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, дмитрий песков, софия сапега, гомель