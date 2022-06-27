https://ria.ru/20220627/polsha-1798471834.html
В Польше ожидают, что на саммите НАТО объявит Россию врагом альянса
В Польше ожидают, что на саммите НАТО объявит Россию врагом альянса - РИА Новости, 27.06.2022
В Польше ожидают, что на саммите НАТО объявит Россию врагом альянса
Польша ожидает, что саммит НАТО, который начнется во вторник в Мадриде, обозначит Россию в качестве "врага" Альянса, заявил глава бюро национальной безопасности РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:51
2022-06-27T15:51
2022-06-27T15:51
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ВАРШАВА, 27 июн – РИА Новости. Польша ожидает, что саммит НАТО, который начнется во вторник в Мадриде, обозначит Россию в качестве "врага" Альянса, заявил глава бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире телеканала Polsat.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе."Сам саммит НАТО - это элемент какого-то процесса, но он должен ответить на фундаментальные, принципиальные вопросы. Прежде всего, однозначно, и это наше ожидание, определить Россию, как врага", - сказал Солох.Он добавил, что ожидает "что в подготовленной новой стратегической концепции также будет представлена новая философия, рекомендация, если речь идет об обороноспособности и сдерживании". При этом Солох надеется, что в закрытой части стратегии "будет послан сигнал в отношении России". "Мы в любом случае ожидаем, что НАТО немедленно отреагирует на любое нарушение территории стран НАТО", - пояснил он.Обобщая ожидания польской стороны, Солох пояснил, что речь идет о принятии решений, которые привели бы "к увеличению военного присутствия НАТО".Ранее в МИД РФ заявили, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В ведомстве также заявили ранее, что все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил.
https://ria.ru/20220627/nato-1798448177.html
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В Польше ожидают, что на саммите НАТО объявит Россию врагом альянса
Глава Бюро нацбезопасности Польши Солох ожидает, что НАТО обозначит Россию угрозой альянса
ВАРШАВА, 27 июн – РИА Новости.
Польша ожидает, что саммит НАТО, который начнется во вторник в Мадриде, обозначит Россию в качестве "врага" Альянса, заявил
глава бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире телеканала Polsat.
Москва
не раз отмечала, что НАТО
нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе
.
"Сам саммит НАТО - это элемент какого-то процесса, но он должен ответить на фундаментальные, принципиальные вопросы. Прежде всего, однозначно, и это наше ожидание, определить Россию, как врага", - сказал Солох.
Он добавил, что ожидает "что в подготовленной новой стратегической концепции также будет представлена новая философия, рекомендация, если речь идет об обороноспособности и сдерживании". При этом Солох надеется, что в закрытой части стратегии "будет послан сигнал в отношении России". "Мы в любом случае ожидаем, что НАТО немедленно отреагирует на любое нарушение территории стран НАТО", - пояснил он.
Обобщая ожидания польской стороны, Солох пояснил, что речь идет о принятии решений, которые привели бы "к увеличению военного присутствия НАТО".
Ранее в МИД РФ заявили, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В ведомстве также заявили ранее, что все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил.