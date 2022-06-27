https://ria.ru/20220627/polsha-1798471834.html

В Польше ожидают, что на саммите НАТО объявит Россию врагом альянса

В Польше ожидают, что на саммите НАТО объявит Россию врагом альянса - РИА Новости, 27.06.2022

В Польше ожидают, что на саммите НАТО объявит Россию врагом альянса

Польша ожидает, что саммит НАТО, который начнется во вторник в Мадриде, обозначит Россию в качестве "врага" Альянса, заявил глава бюро национальной безопасности РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:51

2022-06-27T15:51

2022-06-27T15:51

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ВАРШАВА, 27 июн – РИА Новости. Польша ожидает, что саммит НАТО, который начнется во вторник в Мадриде, обозначит Россию в качестве "врага" Альянса, заявил глава бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире телеканала Polsat.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе."Сам саммит НАТО - это элемент какого-то процесса, но он должен ответить на фундаментальные, принципиальные вопросы. Прежде всего, однозначно, и это наше ожидание, определить Россию, как врага", - сказал Солох.Он добавил, что ожидает "что в подготовленной новой стратегической концепции также будет представлена новая философия, рекомендация, если речь идет об обороноспособности и сдерживании". При этом Солох надеется, что в закрытой части стратегии "будет послан сигнал в отношении России". "Мы в любом случае ожидаем, что НАТО немедленно отреагирует на любое нарушение территории стран НАТО", - пояснил он.Обобщая ожидания польской стороны, Солох пояснил, что речь идет о принятии решений, которые привели бы "к увеличению военного присутствия НАТО".Ранее в МИД РФ заявили, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В ведомстве также заявили ранее, что все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил.

https://ria.ru/20220627/nato-1798448177.html

https://ria.ru/20220622/amerika-1797127823.html

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