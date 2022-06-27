08:00 27.06.2022 (обновлено: 08:10 27.06.2022)
"Украина стала триггером": что происходит с рейтингами западных лидеров
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Michael Sohn
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Согласно опросам, к лету показатели популярности лидеров США, Франции, Германии и Великобритании рекордно снизились. Политологи списывают все на пандемию и кризис на Украине, обнаживший внутренние проблемы коллективного Запада. СМИ не стесняются называть глав государств живыми мертвецами, а население не скрывает, что ждет перемен. Каких именно — разбиралось РИА Новости.
Гиря для президента
Из всех ключевых лидеров западных стран уверенно себя чувствует только Эммануэль Макрон. Во втором туре выборов, состоявшихся в мае, он заручился поддержкой 58,54% избирателей. Однако даже сам французский президент признает, что люди голосовали не за него, а против его конкурентки — крайне правой Марин Ле Пен. При этом она набрала на три миллиона голосов больше, чем пять лет назад.
© Sputnik / Раду Прока / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон выходит из машины у государственной резиденции в Кишневе
© Sputnik / Раду Прока
Президент Франции Эммануэль Макрон выходит из машины у государственной резиденции в Кишневе
Первый президентский срок для Макрона был тяжелым: протесты против повышения пенсионного возраста, восстание "желтых жилетов", пандемия коронавируса и украинский кризис, который балансирует на гране большой войны. Вторая каденция обещает не меньше испытаний.
У Макрона не было времени на передышку, сразу за президентскими выборами стартовали парламентские. На этот раз главная угроза нависла не только справа, но и слева. Впервые с 1988 года только что избранный глава государства не смог сформировать абсолютное большинство в Национальном собрании. Его блоку "Вместе" достались 245 мандатов из необходимых 289. Следом идут левые партии, объединенные в Новый народный экологический и социальный союз (NUPES) во главе с Жан-Люком Меланшоном — 131 место. Третьей по популярности стало "Национальное объединение" Ле Пен — 89 мандатов против восьми на предыдущих выборах.
Левые критикуют Макрона за повышение пенсионного возраста до 65 лет, низкие зарплаты, неспособность сдержать рост цен и другие внутренние проблемы. Ультраправые считают, что в стране не справляются с исламизмом. В свою очередь, избиратели решили, что в противовес президенту нужен оппозиционный парламент. В команде Макрона результаты голосования назвали "демократическим шоком". Например, министр финансов Франции Брюно Ле Мер заявил, что противники главы государства могут заблокировать все его реформы.
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Сонный Джо
Рейтинг Джо Байдена достиг исторического минимума в 33%, свидетельствует опрос Quinnipiac University. Причем среди молодежи (от 18 до 34 лет) популярность еще ниже — 22%. На выборах главы государства нынешний президент проиграл бы предшественнику. По данным Yahoo News/YouGov, в начале июня за Байдена проголосовали бы 42%, а за Дональда Трампа — 44%. Больше всего люди недовольны экономической политикой Белого дома — против нее выступают 64% американцев. Половине жителей не нравятся действия Вашингтона в отношении Украины.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время интервью агентству Associated Press
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время интервью агентству Associated Press
Байден пытается объяснить экономические проблемы украинским кризисом и "кознями" президента России Владимира Путина. Однако американцы знают, что в их стране цены росли на протяжении всего 2021 года. Тогда власти называли это временной проблемой. Теперь инфляция составляет 8,6% и может еще увеличиться. Возможно, если бы Байден просто не справлялся с кризисом, он бы не претендовал на звание одного из худших президентов в истории страны, но политик периодически засыпает во время официальных мероприятий и забывает, с кем и о чем говорит. За это его прозвали Сонный Джо.
В конце 2021-го в США прошли знаковые для государства выборы губернатора Вирджинии. Республиканцы не могли победить с 2009 года, но в этот раз им повезло. Штат достался бизнесмену Гленну Янгкину — местные СМИ называют его облегченной версией Трампа. Он вырвал победу у бывшего главы региона Терри Маколиффа. Как написали в The Wall Street Journal, исход голосования в Вирджинии означает, что в ноябре 2022 года на промежуточных выборах в Конгресс у республиканцев будет шанс вернуть большинство в парламенте. Так уже было в 2009-м — конкуренты демократов сначала взяли "девственный" штат, а затем начали доминировать в парламенте.
Немецкий беспорядок
У канцлера ФРГ Олафа Шольца дела обстоят не менее скверно. В апреле его рейтинг составил рекордно низкие 38%, а антирейтинг — 49%, посчитали в Институте общественного мнения Infratest Dimap. У немцев точно такие же претензии к премьеру, как у французов и американцев — к своим президентам. Жители страны недовольны экономическим кризисом и тем, как Берлин помогает Украине. Правда, если Байден лепит из России образ источника всех бед, то Шольц, наоборот, пытается выступать с умеренных позиций. Однако его атакуют сторонники жестких мер, в том числе из собственной коалиции.
© AP Photo / Kirsty WigglesworthКанцлер Германии Олаф Шольц на Даунинг-стрит в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Канцлер Германии Олаф Шольц на Даунинг-стрит в Лондоне
В результате он то разрешает передать Киеву крупную партию артиллерии и танков, то старается максимально затянуть процесс. Шольца критикуют за это не только немецкие, но и украинские политики. Посол Андрей Мельник обозвал канцлера "ливерной колбасой", а президент Владимир Зеленский не стесняется давать ему советы по внешней политике.
Для Шольца тревожным звонком стало поражение на парламентских выборах в Северном Рейне — Вестфалии, наиболее экономически развитой и густонаселенной федеральной земле Германии, где проживает пятая часть населения страны. Социал-демократическая партия канцлера набрала там только 26,7%, заняв второе место после оппозиционного Христианско-демократического союза (35,7%). При этом Шольц лично приезжал в регион, чтобы заручиться поддержкой электората.
Как Вирджиния для США, так и Северный Рейн — Вестфалия для Германии — знаковое место. Например, в 2005-м социал-демократы тоже проиграли, это привело к досрочным выборам в бундестаг, после которых в отставку ушел канцлер Герхард Шредер.
Туманный Альбион
Пожалуй, тяжелее всех приходится премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. По данным газеты Daily Mail, в конце мая он был самым непопулярным членом правительства с рейтингом минус 15 баллов. Больше всех британцам нравится министр обороны Бен Уоллес, который собрал 85 баллов. Согласно опросу Savanta ComRes, 65% жителей считают, что стране нужен новый премьер.
Рейтинг Джонсона страдает не только из-за экономического кризиса и внешнеполитических проблем. По его авторитету больно бьют вечеринки, которые проводили в офисе премьер-министра в разгар пандемии коронавируса. Британские СМИ прозвали этот скандал "патигейт".
© AP Photo / Matt Dunham, PoolПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Кэрри Симондс перед праздничной мессой в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II
© AP Photo / Matt Dunham, Pool
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Кэрри Симондс перед праздничной мессой в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II
В первых числах июня Джонсон пережил вынесение вотума недоверия. Чтобы остаться лидером "Консервативной партии" и премьером, ему было достаточно получить простое большинство — 180 голосов. Учитывая, что 160 членов парламента исполняют какие-то функции в правительстве (от министров до торговых посланников), ни у кого не было сомнений, что он сохранит должность. Но интрига заключалась в том, сколько человек выступит против. Аналитики считали, что проблемы начнутся при 100 несогласных, а их оказалось 148 (41% голосов).
Для сравнения: в декабре 2018-го в аналогичной ситуации против предыдущего премьера Терезы Мэй выступили только 117 человек. Через пять месяцев она не выдержала давления оппозиции и подала в отставку. Британская пресса уже называет Джонсона хромой уткой и живым мертвецом.
Новый созыв парламента будет в 2024-м. К тому времени лидер консерваторов еще может вернуть расположение соотечественников, но пока ничего подобного не происходит. В начале мая состоялись выборы в органы местного самоуправления, по итогам которых Консервативная партия Джонсона потеряла 399 депутатских мест и контроль над 12 советами.
Главные конкуренты консерваторов, лейбористы, наоборот, получили 238 новых мест и шесть дополнительных советов. Третья по величине Партия либеральных демократов нарастила политический вес на 189 мест и пять советов. Параллельно с этим все громче о себе заявляют националисты в Шотландии и Уэльсе, которые выступают за большую автономию от Лондона.
Отрицательный отбор
Многие из проблем, с которыми сейчас пытаются справиться страны Запада, появились давным-давно, а пандемия и конфликт на Украине стали лишь катализатором.
Сложившуюся ситуацию политологи называют идеальным штормом для европейских и американских правящих элит, которые последние несколько лет проходят перестройку.
© AP Photo / Rafael YaghobzadehЭммануэль Макрон со сторонниками после объявления результатов выборов во Франции
© AP Photo / Rafael Yaghobzadeh
Эммануэль Макрон со сторонниками после объявления результатов выборов во Франции
Пока наибольшую устойчивость демонстрирует Франция. Макрон, Меланшон и Ле Пен не дотягивают до уровня Де Голля или Наполеона, но все равно они — одни из лучших представителей своего времени, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО Андрей Кудрявцев.
Тем не менее там, как и в других странах Запада, наблюдаются серьезные провалы в системе образования, падение конкурентоспособности предприятий и другие проблемы. Все это нарастает как снежный ком, требуя больших денег, которых после пандемии и при увеличивающихся затратах на поддержку Украины катастрофически недостает.
Рейтинги властей падают, оппозиционеры наращивают силы, и правительствам все сложнее оперативно реагировать на вызовы. Кроме того, как объясняет президент фонда "Политика", первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, лидерам критически не хватает самостоятельности.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Никонов перед началом заседания коллегии Министерства образования и науки России. 14 марта 2018 года
Председатель комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Никонов перед началом заседания коллегии Министерства образования и науки России. 14 марта 2018 года
"Европейских политиков учат в США. Американцы тренируют их по собственному образу и подобию. Воспитанники нацелены на глобалистскую повестку и не интересуются проблемами своих стран", — подчеркивает Никонов.
Тем более, по его словам, кризис профессионализма власти давно назрел и в самих США, что рано или поздно может закончиться полной сменой элит. Причем далеко не факт, что сменщики будут эффективнее предшественников.