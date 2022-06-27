https://ria.ru/20220627/politika-1797619062.html

"Украина стала триггером": что происходит с рейтингами западных лидеров

"Украина стала триггером": что происходит с рейтингами западных лидеров - РИА Новости, 27.06.2022

"Украина стала триггером": что происходит с рейтингами западных лидеров

Согласно опросам, к лету показатели популярности лидеров США, Франции, Германии и Великобритании рекордно снизились. Политологи списывают все на пандемию и... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T08:00

2022-06-27T08:00

2022-06-27T08:10

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Согласно опросам, к лету показатели популярности лидеров США, Франции, Германии и Великобритании рекордно снизились. Политологи списывают все на пандемию и кризис на Украине, обнаживший внутренние проблемы коллективного Запада. СМИ не стесняются называть глав государств живыми мертвецами, а население не скрывает, что ждет перемен. Каких именно — разбиралось РИА Новости.Гиря для президентаИз всех ключевых лидеров западных стран уверенно себя чувствует только Эммануэль Макрон. Во втором туре выборов, состоявшихся в мае, он заручился поддержкой 58,54% избирателей. Однако даже сам французский президент признает, что люди голосовали не за него, а против его конкурентки — крайне правой Марин Ле Пен. При этом она набрала на три миллиона голосов больше, чем пять лет назад.Первый президентский срок для Макрона был тяжелым: протесты против повышения пенсионного возраста, восстание "желтых жилетов", пандемия коронавируса и украинский кризис, который балансирует на гране большой войны. Вторая каденция обещает не меньше испытаний.У Макрона не было времени на передышку, сразу за президентскими выборами стартовали парламентские. На этот раз главная угроза нависла не только справа, но и слева. Впервые с 1988 года только что избранный глава государства не смог сформировать абсолютное большинство в Национальном собрании. Его блоку "Вместе" достались 245 мандатов из необходимых 289. Следом идут левые партии, объединенные в Новый народный экологический и социальный союз (NUPES) во главе с Жан-Люком Меланшоном — 131 место. Третьей по популярности стало "Национальное объединение" Ле Пен — 89 мандатов против восьми на предыдущих выборах.Левые критикуют Макрона за повышение пенсионного возраста до 65 лет, низкие зарплаты, неспособность сдержать рост цен и другие внутренние проблемы. Ультраправые считают, что в стране не справляются с исламизмом. В свою очередь, избиратели решили, что в противовес президенту нужен оппозиционный парламент. В команде Макрона результаты голосования назвали "демократическим шоком". Например, министр финансов Франции Брюно Ле Мер заявил, что противники главы государства могут заблокировать все его реформы.Сонный ДжоРейтинг Джо Байдена достиг исторического минимума в 33%, свидетельствует опрос Quinnipiac University. Причем среди молодежи (от 18 до 34 лет) популярность еще ниже — 22%. На выборах главы государства нынешний президент проиграл бы предшественнику. По данным Yahoo News/YouGov, в начале июня за Байдена проголосовали бы 42%, а за Дональда Трампа — 44%. Больше всего люди недовольны экономической политикой Белого дома — против нее выступают 64% американцев. Половине жителей не нравятся действия Вашингтона в отношении Украины.Байден пытается объяснить экономические проблемы украинским кризисом и "кознями" президента России Владимира Путина. Однако американцы знают, что в их стране цены росли на протяжении всего 2021 года. Тогда власти называли это временной проблемой. Теперь инфляция составляет 8,6% и может еще увеличиться. Возможно, если бы Байден просто не справлялся с кризисом, он бы не претендовал на звание одного из худших президентов в истории страны, но политик периодически засыпает во время официальных мероприятий и забывает, с кем и о чем говорит. За это его прозвали Сонный Джо.В конце 2021-го в США прошли знаковые для государства выборы губернатора Вирджинии. Республиканцы не могли победить с 2009 года, но в этот раз им повезло. Штат достался бизнесмену Гленну Янгкину — местные СМИ называют его облегченной версией Трампа. Он вырвал победу у бывшего главы региона Терри Маколиффа. Как написали в The Wall Street Journal, исход голосования в Вирджинии означает, что в ноябре 2022 года на промежуточных выборах в Конгресс у республиканцев будет шанс вернуть большинство в парламенте. Так уже было в 2009-м — конкуренты демократов сначала взяли "девственный" штат, а затем начали доминировать в парламенте.Немецкий беспорядокУ канцлера ФРГ Олафа Шольца дела обстоят не менее скверно. В апреле его рейтинг составил рекордно низкие 38%, а антирейтинг — 49%, посчитали в Институте общественного мнения Infratest Dimap. У немцев точно такие же претензии к премьеру, как у французов и американцев — к своим президентам. Жители страны недовольны экономическим кризисом и тем, как Берлин помогает Украине. Правда, если Байден лепит из России образ источника всех бед, то Шольц, наоборот, пытается выступать с умеренных позиций. Однако его атакуют сторонники жестких мер, в том числе из собственной коалиции.В результате он то разрешает передать Киеву крупную партию артиллерии и танков, то старается максимально затянуть процесс. Шольца критикуют за это не только немецкие, но и украинские политики. Посол Андрей Мельник обозвал канцлера "ливерной колбасой", а президент Владимир Зеленский не стесняется давать ему советы по внешней политике.Для Шольца тревожным звонком стало поражение на парламентских выборах в Северном Рейне — Вестфалии, наиболее экономически развитой и густонаселенной федеральной земле Германии, где проживает пятая часть населения страны. Социал-демократическая партия канцлера набрала там только 26,7%, заняв второе место после оппозиционного Христианско-демократического союза (35,7%). При этом Шольц лично приезжал в регион, чтобы заручиться поддержкой электората.Как Вирджиния для США, так и Северный Рейн — Вестфалия для Германии — знаковое место. Например, в 2005-м социал-демократы тоже проиграли, это привело к досрочным выборам в бундестаг, после которых в отставку ушел канцлер Герхард Шредер.Туманный АльбионПожалуй, тяжелее всех приходится премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. По данным газеты Daily Mail, в конце мая он был самым непопулярным членом правительства с рейтингом минус 15 баллов. Больше всех британцам нравится министр обороны Бен Уоллес, который собрал 85 баллов. Согласно опросу Savanta ComRes, 65% жителей считают, что стране нужен новый премьер.Рейтинг Джонсона страдает не только из-за экономического кризиса и внешнеполитических проблем. По его авторитету больно бьют вечеринки, которые проводили в офисе премьер-министра в разгар пандемии коронавируса. Британские СМИ прозвали этот скандал "патигейт".В первых числах июня Джонсон пережил вынесение вотума недоверия. Чтобы остаться лидером "Консервативной партии" и премьером, ему было достаточно получить простое большинство — 180 голосов. Учитывая, что 160 членов парламента исполняют какие-то функции в правительстве (от министров до торговых посланников), ни у кого не было сомнений, что он сохранит должность. Но интрига заключалась в том, сколько человек выступит против. Аналитики считали, что проблемы начнутся при 100 несогласных, а их оказалось 148 (41% голосов).Для сравнения: в декабре 2018-го в аналогичной ситуации против предыдущего премьера Терезы Мэй выступили только 117 человек. Через пять месяцев она не выдержала давления оппозиции и подала в отставку. Британская пресса уже называет Джонсона хромой уткой и живым мертвецом.Новый созыв парламента будет в 2024-м. К тому времени лидер консерваторов еще может вернуть расположение соотечественников, но пока ничего подобного не происходит. В начале мая состоялись выборы в органы местного самоуправления, по итогам которых Консервативная партия Джонсона потеряла 399 депутатских мест и контроль над 12 советами.Главные конкуренты консерваторов, лейбористы, наоборот, получили 238 новых мест и шесть дополнительных советов. Третья по величине Партия либеральных демократов нарастила политический вес на 189 мест и пять советов. Параллельно с этим все громче о себе заявляют националисты в Шотландии и Уэльсе, которые выступают за большую автономию от Лондона.Отрицательный отборМногие из проблем, с которыми сейчас пытаются справиться страны Запада, появились давным-давно, а пандемия и конфликт на Украине стали лишь катализатором.Сложившуюся ситуацию политологи называют идеальным штормом для европейских и американских правящих элит, которые последние несколько лет проходят перестройку.Пока наибольшую устойчивость демонстрирует Франция. Макрон, Меланшон и Ле Пен не дотягивают до уровня Де Голля или Наполеона, но все равно они — одни из лучших представителей своего времени, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО Андрей Кудрявцев.Тем не менее там, как и в других странах Запада, наблюдаются серьезные провалы в системе образования, падение конкурентоспособности предприятий и другие проблемы. Все это нарастает как снежный ком, требуя больших денег, которых после пандемии и при увеличивающихся затратах на поддержку Украины катастрофически недостает.Рейтинги властей падают, оппозиционеры наращивают силы, и правительствам все сложнее оперативно реагировать на вызовы. Кроме того, как объясняет президент фонда "Политика", первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, лидерам критически не хватает самостоятельности."Европейских политиков учат в США. Американцы тренируют их по собственному образу и подобию. Воспитанники нацелены на глобалистскую повестку и не интересуются проблемами своих стран", — подчеркивает Никонов.Тем более, по его словам, кризис профессионализма власти давно назрел и в самих США, что рано или поздно может закончиться полной сменой элит. Причем далеко не факт, что сменщики будут эффективнее предшественников.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796278985.html

https://ria.ru/20220601/ukraina-1792051821.html

https://ria.ru/20220519/germaniya-1789247531.html

https://ria.ru/20220425/evropa-1784749950.html

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германия

великобритания

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