https://ria.ru/20220627/podderzhka-1798585934.html

Кубань предоставит поддержку промышленным предприятиям края на 15 млн руб

Кубань предоставит поддержку промышленным предприятиям края на 15 млн руб - РИА Новости, 27.06.2022

Кубань предоставит поддержку промышленным предприятиям края на 15 млн руб

Власти Краснодарского края выделят из регионального бюджета поддержку промышленным предприятиям региона в размере более 15 миллионов рублей, сообщает краевая... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T23:41

2022-06-27T23:41

2022-06-27T23:41

краснодарский край

экономика

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 27 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края выделят из регионального бюджета поддержку промышленным предприятиям региона в размере более 15 миллионов рублей, сообщает краевая администрация.Уточняется, что в рамках госпограммы региона по развитию промышленности субсидии предоставят производителям упаковки, обуви, изделий из проволоки и металлических профилей. Такое решение приняла комиссия по рассмотрению вопросов финансовой поддержки из бюджета края. В ведомстве отмечают, что одобрены заявки пяти промышленных предприятий.Как добавил глава департамента, второе направление – компенсация затрат на реализацию инвестпроекта по модернизации производства обуви в краевой столице.Куликов также отметил, что федеральный центр и губернатор края Вениамин Кондратьев принял "беспрецедентные меры по развитию промышленности края"."В этом году финансирование отраслевой госпрограммы региона превысит 2,9 миллиарда рублей. По поручению главы Кубани инвесторам, создающим новые предприятия по выпуску импортозамещающей продукции, будут предоставлять новую меру поддержки. А также докапитализируют Фонд развития промышленности края до 5 миллиардов рублей, где запустят новый льготный заем, которым смогут воспользоваться предприятия пищевой переработки", - уточнили в администрации.

https://ria.ru/20220623/promyshlennost-1797687371.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, вениамин кондратьев