https://ria.ru/20220627/podderzhka-1798285227.html

Участников спецоперации теперь можно поддержать через фонд "ЗаЩИТа"

Участников спецоперации теперь можно поддержать через фонд "ЗаЩИТа" - РИА Новости, 27.06.2022

Участников спецоперации теперь можно поддержать через фонд "ЗаЩИТа"

Все желающие смогут поддержать военнослужащих-участников спецоперации через благотворительный фонд "ЗаЩИТа", сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T00:35

2022-06-27T00:35

2022-06-27T00:35

специальная военная операция на украине

россия

общество

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Все желающие смогут поддержать военнослужащих-участников спецоперации через благотворительный фонд "ЗаЩИТа", сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Как уточнили в министерстве, основная цель фонда - оказание всесторонней адресной помощи и обеспечение дополнительных мер соцподдержки военнослужащим и членам их семей. Программой фонда предусмотрено, в частности, оказание помощи в медицинской и психологической реабилитации, восстановлении опорно-двигательного аппарата."Оказание поддержки военнослужащих будет осуществляться за счет средств добровольных пожертвований от физических и юридических лиц. Для перечисления денежных средств открыты расчетные банковские счета в банках Промсвязьбанк, Сбербанк и банк ВТБ, - рассказали в Минобороны.Для проработки вопросов передачи фонду имущества или предоставления услуг на сайте министерства обороны РФ указаны актуальные номера телефонов. Для обеспечения открытости и прозрачности деятельности фонда организован постоянный финансовый и юридический контроль, в том числе контрольно-надзорными структурами Минюста и Минобороны России.

https://ria.ru/20220626/nagrada-1798187913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, общество, министерство обороны рф (минобороны рф)