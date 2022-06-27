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Участников спецоперации теперь можно поддержать через фонд "ЗаЩИТа" - РИА Новости, 27.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Участников спецоперации теперь можно поддержать через фонд "ЗаЩИТа"
Участников спецоперации теперь можно поддержать через фонд "ЗаЩИТа" - РИА Новости, 27.06.2022
Участников спецоперации теперь можно поддержать через фонд "ЗаЩИТа"
Все желающие смогут поддержать военнослужащих-участников спецоперации через благотворительный фонд "ЗаЩИТа", сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T00:35
2022-06-27T00:35
специальная военная операция на украине
россия
общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Все желающие смогут поддержать военнослужащих-участников спецоперации через благотворительный фонд "ЗаЩИТа", сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Как уточнили в министерстве, основная цель фонда - оказание всесторонней адресной помощи и обеспечение дополнительных мер соцподдержки военнослужащим и членам их семей. Программой фонда предусмотрено, в частности, оказание помощи в медицинской и психологической реабилитации, восстановлении опорно-двигательного аппарата."Оказание поддержки военнослужащих будет осуществляться за счет средств добровольных пожертвований от физических и юридических лиц. Для перечисления денежных средств открыты расчетные банковские счета в банках Промсвязьбанк, Сбербанк и банк ВТБ, - рассказали в Минобороны.Для проработки вопросов передачи фонду имущества или предоставления услуг на сайте министерства обороны РФ указаны актуальные номера телефонов. Для обеспечения открытости и прозрачности деятельности фонда организован постоянный финансовый и юридический контроль, в том числе контрольно-надзорными структурами Минюста и Минобороны России.
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россия, общество, министерство обороны рф (минобороны рф)
00:35 27.06.2022
 
Участников спецоперации теперь можно поддержать через фонд "ЗаЩИТа"

Минобороны заявило о создании фонда "ЗаЩИТа" для поддержки участников спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Все желающие смогут поддержать военнослужащих-участников спецоперации через благотворительный фонд "ЗаЩИТа", сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Учитывая большое количество поступивших в министерство обороны Российской Федерации обращений граждан, изъявивших желание оказать помощь военнослужащим-участникам специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик, создан благотворительный фонд "ЗаЩИТа", - сказали в ведомстве.
Как уточнили в министерстве, основная цель фонда - оказание всесторонней адресной помощи и обеспечение дополнительных мер соцподдержки военнослужащим и членам их семей. Программой фонда предусмотрено, в частности, оказание помощи в медицинской и психологической реабилитации, восстановлении опорно-двигательного аппарата.
"Оказание поддержки военнослужащих будет осуществляться за счет средств добровольных пожертвований от физических и юридических лиц. Для перечисления денежных средств открыты расчетные банковские счета в банках Промсвязьбанк, Сбербанк и банк ВТБ, - рассказали в Минобороны.
Для проработки вопросов передачи фонду имущества или предоставления услуг на сайте министерства обороны РФ указаны актуальные номера телефонов. Для обеспечения открытости и прозрачности деятельности фонда организован постоянный финансовый и юридический контроль, в том числе контрольно-надзорными структурами Минюста и Минобороны России.
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