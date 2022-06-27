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ПМР не вынашивает агрессивных планов в отношении соседей, заявил глава - РИА Новости, 27.06.2022
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ПМР не вынашивает агрессивных планов в отношении соседей, заявил глава
ПМР не вынашивает агрессивных планов в отношении соседей, заявил глава - РИА Новости, 27.06.2022
ПМР не вынашивает агрессивных планов в отношении соседей, заявил глава
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на встрече с послом Великобритании в Молдавии Стивеном Фишером заявил, что... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:19
2022-06-27T14:19
в мире
здоровье - общество
молдавия
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румыния
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ТИРАСПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на встрече с послом Великобритании в Молдавии Стивеном Фишером заявил, что Приднестровье не вынашивает агрессивных планов в отношении соседей, сообщила в понедельник пресс-служба приднестровского лидера."Республика сохраняет верность обозначенной ранее позиции: вооруженные силы ПМР и группа российских войск, которая находится с миротворческой миссией в Приднестровье, не вынашивают планов вооруженной агрессии по отношению к соседним государствам – даже на фоне совершенных терактов и провокаций", - приводит пресс-служба слова Красносельского."Совершенные террористические акты и диверсии не изменили моего мнения. Я не стал обвинять руководство соседних государств в их организации, понимая, что это дело рук представителей среднего звена. Я призвал прокуратуру Молдовы и ОБСЕ принять участие в расследовании. Не откликнулись. По подрыву здания МГБ ПМР и взрывов на станции "Маяк" я обращался к господину Зеленскому, призывая разобраться с целью исключения дальнейших провокационных действий", - сказал приднестровский лидер."Я свою позицию не поменял. Если Приднестровье будет спровоцировано и втянуто в боевые действия, это будет фатально для мира в Европе", – подчеркнул Красносельский.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220611/pridnestrove-1794788639.html
https://ria.ru/20220615/moldaviya-1795573822.html
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в мире, здоровье - общество, молдавия, ссср, румыния, обсе
14:19 27.06.2022
 
ПМР не вынашивает агрессивных планов в отношении соседей, заявил глава

Глава ПМР Красносельский: республика не вынашивает агрессивных планов в отношении соседей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский . Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на встрече с послом Великобритании в Молдавии Стивеном Фишером заявил, что Приднестровье не вынашивает агрессивных планов в отношении соседей, сообщила в понедельник пресс-служба приднестровского лидера.
"Республика сохраняет верность обозначенной ранее позиции: вооруженные силы ПМР и группа российских войск, которая находится с миротворческой миссией в Приднестровье, не вынашивают планов вооруженной агрессии по отношению к соседним государствам – даже на фоне совершенных терактов и провокаций", - приводит пресс-служба слова Красносельского.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 17:36
Посол США предложил дать особый статус Приднестровью в составе Молдавии
"Совершенные террористические акты и диверсии не изменили моего мнения. Я не стал обвинять руководство соседних государств в их организации, понимая, что это дело рук представителей среднего звена. Я призвал прокуратуру Молдовы и ОБСЕ принять участие в расследовании. Не откликнулись. По подрыву здания МГБ ПМР и взрывов на станции "Маяк" я обращался к господину Зеленскому, призывая разобраться с целью исключения дальнейших провокационных действий", - сказал приднестровский лидер.
"Я свою позицию не поменял. Если Приднестровье будет спровоцировано и втянуто в боевые действия, это будет фатально для мира в Европе", – подчеркнул Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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