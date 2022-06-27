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Источник: ОАЭ предложили России содействие в обмене пленными с Украиной - РИА Новости, 27.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220627/plennye-1798353551.html
Источник: ОАЭ предложили России содействие в обмене пленными с Украиной
Источник: ОАЭ предложили России содействие в обмене пленными с Украиной - РИА Новости, 27.06.2022
Источник: ОАЭ предложили России содействие в обмене пленными с Украиной
ОАЭ обратились к России с предложением о содействии в обмене пленными с Украиной, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:25
2022-06-27T13:00
специальная военная операция на украине
в мире
оаэ
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. ОАЭ обратились к России с предложением о содействии в обмене пленными с Украиной, сообщил источник РИА Новости."Высокопоставленные представители ОАЭ, с учетом складывающейся ситуации на Украине, обратились к российской стороне с предложением об оказании содействия в обмене удерживаемых лиц, попавших в плен. Представленные при посредничестве ОАЭ предложения учитываются при отработке списков военнопленных с украинской стороной", — рассказал собеседник агентства.Как сообщала в июле уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, к ней стали поступать обращения матерей украинских пленных, которые просят, чтобы их сыновей не возвращали, поскольку на родине они могут столкнуться с репрессиями либо их опять отправят на фронт.Ранее в Верховную раду внесли законопроект об освобождении от наказания и закрытии уголовного дела против осужденных военнопленных в случае их обмена.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220612/moskalkova-1794895617.html
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
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в мире, оаэ, украина, россия, ситуация в днр и лнр
11:25 27.06.2022 (обновлено: 13:00 27.06.2022)
 
Источник: ОАЭ предложили России содействие в обмене пленными с Украиной

Источник: представители ОАЭ предложили России содействие в обмене пленными с Украиной

© AFP 2022 / Karim SahibВид на Абу-Даби
Вид на Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AFP 2022 / Karim Sahib
Вид на Абу-Даби. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. ОАЭ обратились к России с предложением о содействии в обмене пленными с Украиной, сообщил источник РИА Новости.
"Высокопоставленные представители ОАЭ, с учетом складывающейся ситуации на Украине, обратились к российской стороне с предложением об оказании содействия в обмене удерживаемых лиц, попавших в плен. Представленные при посредничестве ОАЭ предложения учитываются при отработке списков военнопленных с украинской стороной", — рассказал собеседник агентства.
Как сообщала в июле уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, к ней стали поступать обращения матерей украинских пленных, которые просят, чтобы их сыновей не возвращали, поскольку на родине они могут столкнуться с репрессиями либо их опять отправят на фронт.
Ранее в Верховную раду внесли законопроект об освобождении от наказания и закрытии уголовного дела против осужденных военнопленных в случае их обмена.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОАЭУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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