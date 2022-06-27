https://ria.ru/20220627/plennye-1798353551.html

Источник: ОАЭ предложили России содействие в обмене пленными с Украиной

Источник: ОАЭ предложили России содействие в обмене пленными с Украиной - РИА Новости, 27.06.2022

Источник: ОАЭ предложили России содействие в обмене пленными с Украиной

ОАЭ обратились к России с предложением о содействии в обмене пленными с Украиной, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:25

2022-06-27T11:25

2022-06-27T13:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. ОАЭ обратились к России с предложением о содействии в обмене пленными с Украиной, сообщил источник РИА Новости."Высокопоставленные представители ОАЭ, с учетом складывающейся ситуации на Украине, обратились к российской стороне с предложением об оказании содействия в обмене удерживаемых лиц, попавших в плен. Представленные при посредничестве ОАЭ предложения учитываются при отработке списков военнопленных с украинской стороной", — рассказал собеседник агентства.Как сообщала в июле уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, к ней стали поступать обращения матерей украинских пленных, которые просят, чтобы их сыновей не возвращали, поскольку на родине они могут столкнуться с репрессиями либо их опять отправят на фронт.Ранее в Верховную раду внесли законопроект об освобождении от наказания и закрытии уголовного дела против осужденных военнопленных в случае их обмена.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220612/moskalkova-1794895617.html

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, оаэ, украина, россия, ситуация в днр и лнр