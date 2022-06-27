11:25 27.06.2022 (обновлено: 13:00 27.06.2022)
Источник: ОАЭ предложили России содействие в обмене пленными с Украиной
Источник: представители ОАЭ предложили России содействие в обмене пленными с Украиной
Вид на Абу-Даби. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. ОАЭ обратились к России с предложением о содействии в обмене пленными с Украиной, сообщил источник РИА Новости.
"Высокопоставленные представители ОАЭ, с учетом складывающейся ситуации на Украине, обратились к российской стороне с предложением об оказании содействия в обмене удерживаемых лиц, попавших в плен. Представленные при посредничестве ОАЭ предложения учитываются при отработке списков военнопленных с украинской стороной", — рассказал собеседник агентства.
Как сообщала в июле уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, к ней стали поступать обращения матерей украинских пленных, которые просят, чтобы их сыновей не возвращали, поскольку на родине они могут столкнуться с репрессиями либо их опять отправят на фронт.
Ранее в Верховную раду внесли законопроект об освобождении от наказания и закрытии уголовного дела против осужденных военнопленных в случае их обмена.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.