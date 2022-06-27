https://ria.ru/20220627/peskov-1798389099.html
Песков прокомментировал передачу Украине систем ПРО большей дальности
Песков прокомментировал передачу Украине систем ПРО большей дальности - РИА Новости, 27.06.2022
Песков прокомментировал передачу Украине систем ПРО большей дальности
США не уведомляли Россию о своих планах поставить Украине системы ПРО средней и большей дальности, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:34
2022-06-27T12:34
2022-06-27T13:31
в мире
россия
сша
украина
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155261/16/1552611690_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a24445ef94647b3b3311a23cf80707b9.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. США не уведомляли Россию о своих планах поставить Украине системы ПРО средней и большей дальности, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Нет, никаких уведомлений на этот счет не было. Что касается действий по защите интересов, они принимаются на постоянной основе", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник в американской администрации сообщил, что США могут поставить Украине комплексы ПРО средней и большой дальности.
https://ria.ru/20220625/ugroza-1798091946.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155261/16/1552611690_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_279ea8f0c82d01c93f725a74ff128222.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, дмитрий песков
12:34 27.06.2022 (обновлено: 13:31 27.06.2022)
Песков прокомментировал передачу Украине систем ПРО большей дальности
Песков: Россия будет предпринимать меры по защите своих интересов на постоянной основе