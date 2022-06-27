https://ria.ru/20220627/peskov-1798389099.html

Песков прокомментировал передачу Украине систем ПРО большей дальности

Песков прокомментировал передачу Украине систем ПРО большей дальности - РИА Новости, 27.06.2022

Песков прокомментировал передачу Украине систем ПРО большей дальности

США не уведомляли Россию о своих планах поставить Украине системы ПРО средней и большей дальности, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:34

2022-06-27T12:34

2022-06-27T13:31

в мире

россия

сша

украина

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155261/16/1552611690_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a24445ef94647b3b3311a23cf80707b9.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. США не уведомляли Россию о своих планах поставить Украине системы ПРО средней и большей дальности, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Нет, никаких уведомлений на этот счет не было. Что касается действий по защите интересов, они принимаются на постоянной основе", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник в американской администрации сообщил, что США могут поставить Украине комплексы ПРО средней и большой дальности.

https://ria.ru/20220625/ugroza-1798091946.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, дмитрий песков