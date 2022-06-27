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Власти Перу объявили ЧС на дорогах из-за забастовки автоперевозчиков - РИА Новости, 27.06.2022
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Власти Перу объявили ЧС на дорогах из-за забастовки автоперевозчиков
Власти Перу объявили ЧС на дорогах из-за забастовки автоперевозчиков - РИА Новости, 27.06.2022
Власти Перу объявили ЧС на дорогах из-за забастовки автоперевозчиков
Правительство Перу ввело 30-дневный режим чрезвычайной ситуации на дорогах из-за забастовки союза работников грузового транспорта, приостановив действие части... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T21:19
2022-06-27T21:19
в мире
перу
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МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Правительство Перу ввело 30-дневный режим чрезвычайной ситуации на дорогах из-за забастовки союза работников грузового транспорта, приостановив действие части конституционных прав и направив армию и полицию для обеспечения движения пассажиров и грузов."Объявить на 30 календарных дней чрезвычайное положение в дорожной сети (республиканской, ведомственной, региональной, районной и сельской) при поддержке внутреннего порядка Национальной полицией Перу и вооруженными силами", - говорится в тексте президентского указа, который опубликован в официальной газете Peruano.Ранее профсоюз работников грузового транспорта заявил, что начнет в понедельник бессрочный протест против роста цен на топливо, дорожных сборов и правил грузоперевозок. Ожидается, что в акциях на национальном уровне примут участие около 400 тысяч большегрузных автомобилей. На два дня - понедельник и вторник - к ним присоединятся представители аграрного сектора.В МВД страны сообщили, что с понедельника более 130 тысяч сотрудников будут направлены в проблемные области для обеспечения безопасности граждан.По состоянию на 10 часов утра, по информации местных СМИ, на дорогах страны не было зафиксировано блокад или происшествий.
https://ria.ru/20220626/zemletryasenie-1798168787.html
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в мире, перу
21:19 27.06.2022
 
Власти Перу объявили ЧС на дорогах из-за забастовки автоперевозчиков

Правительство Перу ввело 30-дневный режим ЧС на дорогах из-за забастовки автоперевозчиков

© Fotolia / HuebiФлаг Перу
Флаг Перу - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© Fotolia / Huebi
Флаг Перу. Архивное фото
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МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Правительство Перу ввело 30-дневный режим чрезвычайной ситуации на дорогах из-за забастовки союза работников грузового транспорта, приостановив действие части конституционных прав и направив армию и полицию для обеспечения движения пассажиров и грузов.
"Объявить на 30 календарных дней чрезвычайное положение в дорожной сети (республиканской, ведомственной, региональной, районной и сельской) при поддержке внутреннего порядка Национальной полицией Перу и вооруженными силами", - говорится в тексте президентского указа, который опубликован в официальной газете Peruano.
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Ранее профсоюз работников грузового транспорта заявил, что начнет в понедельник бессрочный протест против роста цен на топливо, дорожных сборов и правил грузоперевозок. Ожидается, что в акциях на национальном уровне примут участие около 400 тысяч большегрузных автомобилей. На два дня - понедельник и вторник - к ним присоединятся представители аграрного сектора.
В МВД страны сообщили, что с понедельника более 130 тысяч сотрудников будут направлены в проблемные области для обеспечения безопасности граждан.
По состоянию на 10 часов утра, по информации местных СМИ, на дорогах страны не было зафиксировано блокад или происшествий.
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