https://ria.ru/20220627/peregovory-1798437501.html
Зеленский считает, что сейчас не время для переговоров
Зеленский считает, что сейчас не время для переговоров - РИА Новости, 27.06.2022
Зеленский считает, что сейчас не время для переговоров
Владимир Зеленский заявил лидерам стран G7, что "сейчас не время для переговоров", Киев будет вести переговоры с РФ, когда он "вновь окажется в позиции... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:23
2022-06-27T14:23
2022-06-27T15:05
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил лидерам стран G7, что "сейчас не время для переговоров", Киев будет вести переговоры с РФ, когда он "вновь окажется в позиции сильного", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец."Президент Зеленский дал предельно ясный ответ, что сейчас не время для переговоров. Украина будет вести переговоры, когда она будет располагать возможностями для этого. То есть, когда она восстановит позицию силы", - приводит агентство заявление Елисейского дворца.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве не видят возможности, что Украине разрешат вернуться к переговорам с Россией . Он также отметил, что, когда Киев захочет возобновить переговоры с Россией, Москва будет исходить из ситуации "на земле" и учитывать нежелание ряда освобожденных районов возвращаться под контроль киевских властей.
https://ria.ru/20220616/peregovory-1795778920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
14:23 27.06.2022 (обновлено: 15:05 27.06.2022)
Зеленский считает, что сейчас не время для переговоров
Президент Украины Зеленский заявил, что сейчас не время для переговоров