https://ria.ru/20220627/peregovory-1798437501.html

Зеленский считает, что сейчас не время для переговоров

Зеленский считает, что сейчас не время для переговоров - РИА Новости, 27.06.2022

Зеленский считает, что сейчас не время для переговоров

Владимир Зеленский заявил лидерам стран G7, что "сейчас не время для переговоров", Киев будет вести переговоры с РФ, когда он "вновь окажется в позиции... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:23

2022-06-27T14:23

2022-06-27T15:05

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

в мире

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260714_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_b82bfe65eca8cd97f4c1b7450f42e57f.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил лидерам стран G7, что "сейчас не время для переговоров", Киев будет вести переговоры с РФ, когда он "вновь окажется в позиции сильного", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец."Президент Зеленский дал предельно ясный ответ, что сейчас не время для переговоров. Украина будет вести переговоры, когда она будет располагать возможностями для этого. То есть, когда она восстановит позицию силы", - приводит агентство заявление Елисейского дворца.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве не видят возможности, что Украине разрешат вернуться к переговорам с Россией . Он также отметил, что, когда Киев захочет возобновить переговоры с Россией, Москва будет исходить из ситуации "на земле" и учитывать нежелание ряда освобожденных районов возвращаться под контроль киевских властей.

https://ria.ru/20220616/peregovory-1795778920.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир зеленский, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр