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Зеленский считает, что сейчас не время для переговоров - РИА Новости, 27.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220627/peregovory-1798437501.html
Зеленский считает, что сейчас не время для переговоров
Зеленский считает, что сейчас не время для переговоров - РИА Новости, 27.06.2022
Зеленский считает, что сейчас не время для переговоров
Владимир Зеленский заявил лидерам стран G7, что "сейчас не время для переговоров", Киев будет вести переговоры с РФ, когда он "вновь окажется в позиции... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:23
2022-06-27T15:05
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил лидерам стран G7, что "сейчас не время для переговоров", Киев будет вести переговоры с РФ, когда он "вновь окажется в позиции сильного", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец."Президент Зеленский дал предельно ясный ответ, что сейчас не время для переговоров. Украина будет вести переговоры, когда она будет располагать возможностями для этого. То есть, когда она восстановит позицию силы", - приводит агентство заявление Елисейского дворца.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве не видят возможности, что Украине разрешат вернуться к переговорам с Россией . Он также отметил, что, когда Киев захочет возобновить переговоры с Россией, Москва будет исходить из ситуации "на земле" и учитывать нежелание ряда освобожденных районов возвращаться под контроль киевских властей.
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владимир зеленский, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
14:23 27.06.2022 (обновлено: 15:05 27.06.2022)
 
Зеленский считает, что сейчас не время для переговоров

Президент Украины Зеленский заявил, что сейчас не время для переговоров

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил лидерам стран G7, что "сейчас не время для переговоров", Киев будет вести переговоры с РФ, когда он "вновь окажется в позиции сильного", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
"Президент Зеленский дал предельно ясный ответ, что сейчас не время для переговоров. Украина будет вести переговоры, когда она будет располагать возможностями для этого. То есть, когда она восстановит позицию силы", - приводит агентство заявление Елисейского дворца.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве не видят возможности, что Украине разрешат вернуться к переговорам с Россией . Он также отметил, что, когда Киев захочет возобновить переговоры с Россией, Москва будет исходить из ситуации "на земле" и учитывать нежелание ряда освобожденных районов возвращаться под контроль киевских властей.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 14:50Специальная военная операция на Украине
Трасс призвала поддержать Украину на переговорах с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВ миреРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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