https://ria.ru/20220627/penza-1798584080.html

В Пензенской области после выпускного утонул подросток

В Пензенской области после выпускного утонул подросток - РИА Новости, 27.06.2022

В Пензенской области после выпускного утонул подросток

Следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело по факту гибели 17-летнего выпускника во время празднования окончания школы на турбазе, подозреваемым... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T23:21

2022-06-27T23:21

2022-06-27T23:29

происшествия

россия

городищенский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 27 июн - РИА Новости. Следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело по факту гибели 17-летнего выпускника во время празднования окончания школы на турбазе, подозреваемым проходит его одноклассник, сообщило региональное управление СК РФ."Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" по факту смерти несовершеннолетнего 2004 года рождения... Установлено, что днем 26 июня 2022 года подросток утонул в водоеме на базе отдыха недалеко от станции Никоново Городищенского района. По предварительным данным, несовершеннолетний оказался в воде в результате неосторожных действий 18-летнего одноклассника, при этом подросток плавать не умел... Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.Фигуранту дела грозит до двух лет лишения свободы.Как сообщила журналистам начальник пресс-службы регионального главка МЧС Анна Шупилова, подросток утонул на базе отдыха на реке Сура в месте, где отсутствовал пляж, тело выпускника водолазы пензенского пожарно-спасательного центра достали из воды в понедельник.Уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова уточнила, что трагедия произошла на следующий день после выпускного в школе, когда родители решили на базе отдыха еще раз поздравить детей с окончанием школы. По ее словам, подросток, который не умел плавать, утонул на глазах своих одноклассников вблизи пирса в воде, где глубина достигала более пяти метров."Попытки друзей вытащить его оказались безрезультатными. Прибежавшие отцы и охранники, а затем и вызванные водолазы не смогли отыскать его в воде. И только 27 июня вновь прибывшие водолазы обнаружили тело погибшего", - написала детский омбудсмен во "ВКонтакте".Столярова отметила, что среди родителей не было опытных организаторов мероприятий с детьми, и никому в голову не пришла мысль обследовать территорию базы и увидеть опасный водоем, при этом есть вопросы к тем, кто сдавал в аренду базу."Был ли предусмотрен в договоре вопрос, на какой территории могут находиться дети, а на какую территорию и объекты им заходить нельзя? На кого были возложены обязанности по осуществлению контроля за нахождением детей на территории базы отдыха? На отцов или на охранников базы? Кто должен был ограничить проход детей к бане, пирсу и водоему? Конечно, правоохранительные органы найдут ответы на эти вопросы. Но необходимо законодательно проработать вопрос обеспечения безопасности нахождения несовершеннолетних при проведении мероприятий с их участием на объектах, не предназначенных для детей", - добавила она.

https://ria.ru/20220423/ubiystvo-1785126447.html

https://ria.ru/20220309/razgermetizatsiya-1777302323.html

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происшествия, россия, городищенский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)