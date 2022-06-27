https://ria.ru/20220627/pedagog-1798440765.html

Путин подписал указ о проведении в России Года педагога и наставника

Путин подписал указ о проведении в России Года педагога и наставника - РИА Новости, 27.06.2022

Путин подписал указ о проведении в России Года педагога и наставника

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2023 году в России Года педагога и наставника, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:31

2022-06-27T14:31

2022-06-27T15:05

владимир путин

общество

россия

образование - общество

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2023 году в России Года педагога и наставника, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность, постановляю: провести в 2023 году в Российской Федерации Год педагога и наставника", - говорится в документе.Также президент постановил кабмину РФ в трехмесячный срок образовать оргкомитет и обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

https://ria.ru/20220608/stipendii-1794089847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, общество, россия, образование - общество