https://ria.ru/20220627/pedagog-1798440765.html
Путин подписал указ о проведении в России Года педагога и наставника
Путин подписал указ о проведении в России Года педагога и наставника - РИА Новости, 27.06.2022
Путин подписал указ о проведении в России Года педагога и наставника
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2023 году в России Года педагога и наставника, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:31
2022-06-27T14:31
2022-06-27T15:05
владимир путин
общество
россия
образование - общество
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2023 году в России Года педагога и наставника, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность, постановляю: провести в 2023 году в Российской Федерации Год педагога и наставника", - говорится в документе.Также президент постановил кабмину РФ в трехмесячный срок образовать оргкомитет и обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.
https://ria.ru/20220608/stipendii-1794089847.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, общество, россия, образование - общество
14:31 27.06.2022 (обновлено: 15:05 27.06.2022)
Путин подписал указ о проведении в России Года педагога и наставника
Путин подписал указ о проведении в 2023 году в России Года педагога и наставника