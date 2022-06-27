https://ria.ru/20220627/patriarkh-1798364556.html
Боррель рассказал об исключении патриарха Кирилла из проекта санкций ЕС
Боррель рассказал об исключении патриарха Кирилла из проекта санкций ЕС - РИА Новости, 27.06.2022
Боррель рассказал об исключении патриарха Кирилла из проекта санкций ЕС
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что патриарха Кирилла исключили из списка санкций в последний момент. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:47
2022-06-27T11:47
2022-06-27T11:51
в мире
венгрия
россия
евросоюз
русская православная церковь
совет ес
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что патриарха Кирилла исключили из списка санкций в последний момент."Мы достигли договоренности по 6-му пакету санкций против России… Но нам потребовался месяц, чтобы достичь договоренности. И я должен выразить сожаление, что некоторые положения были смягчены, в последние часы, патриарх Кирилл был исключен из списка лиц, подлежащих санкциям, несмотря на то, что его присутствие в нем не оспаривалось в ходе обсуждений в Совете ЕС", - написал Боррель в своем блоге.Шестой пакет антироссийских санкций ЕС был введен в действие 3 июня. Имя предстоятеля РПЦ в списке отсутствовало, несмотря на то, что ранее Боррель заявлял, что патриарх Кирилл, скорее всего, войдет в санкционные списки.СМИ сообщали, что Венгрия выступила против того, чтобы патриарх Кирилл был включён в списки в рамках шестого пакета санкций. В РПЦ позднее поблагодарили Венгрию за твердую позицию в отношении недопустимости включения патриарха в санкционный список.
https://ria.ru/20220617/anafema-1795926957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, россия, евросоюз, русская православная церковь, совет ес, патриарх кирилл (владимир гундяев)
11:47 27.06.2022 (обновлено: 11:51 27.06.2022)
Боррель рассказал об исключении патриарха Кирилла из проекта санкций ЕС
Боррель заявил, что патриарха Кирилла исключили из проекта санкций ЕС в последний момент