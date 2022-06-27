Рейтинг@Mail.ru
Боррель рассказал об исключении патриарха Кирилла из проекта санкций ЕС - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220627/patriarkh-1798364556.html
Боррель рассказал об исключении патриарха Кирилла из проекта санкций ЕС
Боррель рассказал об исключении патриарха Кирилла из проекта санкций ЕС - РИА Новости, 27.06.2022
Боррель рассказал об исключении патриарха Кирилла из проекта санкций ЕС
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что патриарха Кирилла исключили из списка санкций в последний момент. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:47
2022-06-27T11:51
в мире
венгрия
россия
евросоюз
русская православная церковь
совет ес
патриарх кирилл (владимир гундяев)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793498124_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e80d48255726f304b8a754fae9c4eb18.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что патриарха Кирилла исключили из списка санкций в последний момент."Мы достигли договоренности по 6-му пакету санкций против России… Но нам потребовался месяц, чтобы достичь договоренности. И я должен выразить сожаление, что некоторые положения были смягчены, в последние часы, патриарх Кирилл был исключен из списка лиц, подлежащих санкциям, несмотря на то, что его присутствие в нем не оспаривалось в ходе обсуждений в Совете ЕС", - написал Боррель в своем блоге.Шестой пакет антироссийских санкций ЕС был введен в действие 3 июня. Имя предстоятеля РПЦ в списке отсутствовало, несмотря на то, что ранее Боррель заявлял, что патриарх Кирилл, скорее всего, войдет в санкционные списки.СМИ сообщали, что Венгрия выступила против того, чтобы патриарх Кирилл был включён в списки в рамках шестого пакета санкций. В РПЦ позднее поблагодарили Венгрию за твердую позицию в отношении недопустимости включения патриарха в санкционный список.
https://ria.ru/20220617/anafema-1795926957.html
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793498124_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_64f31f22e7284a5c6065b54c3abcbab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, евросоюз, русская православная церковь, совет ес, патриарх кирилл (владимир гундяев)
11:47 27.06.2022 (обновлено: 11:51 27.06.2022)
 
Боррель рассказал об исключении патриарха Кирилла из проекта санкций ЕС

Боррель заявил, что патриарха Кирилла исключили из проекта санкций ЕС в последний момент

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что патриарха Кирилла исключили из списка санкций в последний момент.
"Мы достигли договоренности по 6-му пакету санкций против России… Но нам потребовался месяц, чтобы достичь договоренности. И я должен выразить сожаление, что некоторые положения были смягчены, в последние часы, патриарх Кирилл был исключен из списка лиц, подлежащих санкциям, несмотря на то, что его присутствие в нем не оспаривалось в ходе обсуждений в Совете ЕС", - написал Боррель в своем блоге.
Шестой пакет антироссийских санкций ЕС был введен в действие 3 июня. Имя предстоятеля РПЦ в списке отсутствовало, несмотря на то, что ранее Боррель заявлял, что патриарх Кирилл, скорее всего, войдет в санкционные списки.
СМИ сообщали, что Венгрия выступила против того, чтобы патриарх Кирилл был включён в списки в рамках шестого пакета санкций. В РПЦ позднее поблагодарили Венгрию за твердую позицию в отношении недопустимости включения патриарха в санкционный список.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в храме Христа Спасителя в праздник Казанской иконы Божией Матери - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 08:00Религия
Англия наложила анафему на патриарха Кирилла
 
В миреВенгрияРоссияЕвросоюзРусская православная церковьСовет ЕСПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала