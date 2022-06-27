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"Через неделю пришло озарение…" Отзывы героев финансового сезона подкаста - РИА Новости, 27.06.2022
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Страхи
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущая и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Четвертый сезон подкаста посвящен финансовым проблемам и способам их решения.
https://ria.ru/20220627/otzyvy-1798337752.html
"Через неделю пришло озарение…" Отзывы героев финансового сезона подкаста
"Через неделю пришло озарение…" Отзывы героев финансового сезона подкаста - РИА Новости, 27.06.2022
"Через неделю пришло озарение…" Отзывы героев финансового сезона подкаста
Завершается финансовый сезон подкаста "Страхи". Что поменялось в жизни героев, принимавших участие в записи эпизодов? Как изменились их финансовые привычки? Улучшилось ли материальное состояние? Какие советы экспертов оказались полезными? И как им удалось решить проблему, с которой они приходили?
2022-06-27T12:00
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страхи
наталья лосева
подкаст
психология богатства
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"Через неделю пришло озарение…" Отзывы героев финансового сезона подкаста
Завершается финансовый сезон подкаста "Страхи". Что поменялось в жизни героев, принимавших участие в записи эпизодов? Как изменились их финансовые привычки? Улучшилось ли материальное состояние? Какие советы экспертов оказались полезными? И как им удалось решить проблему, с которой они приходили?
audio/mpeg
"Через неделю пришло озарение…" Отзывы героев финансового сезона подкаста
Завершается финансовый сезон подкаста "Страхи". Что поменялось в жизни героев, принимавших участие в записи эпизодов? Как изменились их финансовые привычки? Улучшилось ли материальное состояние? Какие советы экспертов оказались полезными? И как им удалось решить проблему, с которой они приходили?
audio/mpeg
Отзывы героев обсуждают эксперты-кураторы финансового сезона подкаста "Страхи": финансовый советник, предприниматель Елена Парий, и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Юлия МирейМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене.
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наталья лосева, подкаст, психология богатства, аудио
12:00 27.06.2022
 

"Через неделю пришло озарение…" Отзывы героев финансового сезона подкаста

Страхи
"Через неделю пришло озарение…" Отзывы героев финансового сезона подкаста
12:00
Читать ria.ru в
Завершается финансовый сезон подкаста "Страхи". Что поменялось в жизни героев, принимавших участие в записи эпизодов? Как изменились их финансовые привычки? Улучшилось ли материальное состояние? Какие советы экспертов оказались полезными? И как им удалось решить проблему, с которой они приходили?
Отзывы героев обсуждают эксперты-кураторы финансового сезона подкаста "Страхи": финансовый советник, предприниматель Елена Парий, и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян.
Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Юлия Мирей
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене.
 
СтрахиНаталья ЛосеваПодкастпсихология богатства
 
 
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