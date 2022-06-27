https://ria.ru/20220627/otzyvy-1798337752.html

"Через неделю пришло озарение…" Отзывы героев финансового сезона подкаста

"Через неделю пришло озарение…" Отзывы героев финансового сезона подкаста - РИА Новости, 27.06.2022

"Через неделю пришло озарение…" Отзывы героев финансового сезона подкаста

Завершается финансовый сезон подкаста "Страхи". Что поменялось в жизни героев, принимавших участие в записи эпизодов? Как изменились их финансовые привычки? Улучшилось ли материальное состояние? Какие советы экспертов оказались полезными? И как им удалось решить проблему, с которой они приходили?

2022-06-27T12:00

2022-06-27T12:00

2022-06-27T10:52

страхи

наталья лосева

подкаст

психология богатства

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"Через неделю пришло озарение…" Отзывы героев финансового сезона подкаста Завершается финансовый сезон подкаста "Страхи". Что поменялось в жизни героев, принимавших участие в записи эпизодов? Как изменились их финансовые привычки? Улучшилось ли материальное состояние? Какие советы экспертов оказались полезными? И как им удалось решить проблему, с которой они приходили? audio/mpeg

"Через неделю пришло озарение…" Отзывы героев финансового сезона подкаста Завершается финансовый сезон подкаста "Страхи". Что поменялось в жизни героев, принимавших участие в записи эпизодов? Как изменились их финансовые привычки? Улучшилось ли материальное состояние? Какие советы экспертов оказались полезными? И как им удалось решить проблему, с которой они приходили? audio/mpeg

Отзывы героев обсуждают эксперты-кураторы финансового сезона подкаста "Страхи": финансовый советник, предприниматель Елена Парий, и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Юлия МирейМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, подкаст, психология богатства, аудио