23:08 27.06.2022 (обновлено: 23:44 27.06.2022)
Заседание СБ ООН по Украине назначили на вторник
Заседание Совбеза ООН по Украине назначено на вторник
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
ООН, 27 июн – РИА Новости. Заседание СБ ООН по ситуации на Украине назначено на вторник, следует из программы заседаний Совбеза на вторник.
Заседание назначено на 15.00 (22.00 мск).
Тема повестки - "Поддержание мира и безопасности на Украине".
Как сообщили РИА Новости источники в СБ, заседание созвано в связи с якобы ударом по торговому центру в Кременчуге.
Ранее в соцсетях появились кадры объятого пламенем торгового центра в Кременчуге.
В Минобороны РФ ранее сообщали, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
В Кремле заявляли, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес РФ, а прислушаться к аргументации Москвы.