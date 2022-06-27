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Заседание СБ ООН по Украине назначили на вторник - РИА Новости, 27.06.2022
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Заседание СБ ООН по Украине назначили на вторник
Заседание СБ ООН по Украине назначили на вторник - РИА Новости, 27.06.2022
Заседание СБ ООН по Украине назначили на вторник
Заседание СБ ООН по ситуации на Украине назначено на вторник, следует из программы заседаний Совбеза на вторник. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T23:08
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в мире
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ООН, 27 июн – РИА Новости. Заседание СБ ООН по ситуации на Украине назначено на вторник, следует из программы заседаний Совбеза на вторник.Заседание назначено на 15.00 (22.00 мск).Тема повестки - "Поддержание мира и безопасности на Украине".Как сообщили РИА Новости источники в СБ, заседание созвано в связи с якобы ударом по торговому центру в Кременчуге.Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предположил, что в украинском Кременчуге, где якобы нанесли удар по торговому центру, произошла украинская провокация в стиле Бучи.По его словам, уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО, полагает дипломат.Ранее в соцсетях появились кадры объятого пламенем торгового центра в Кременчуге.В Минобороны РФ ранее сообщали, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.В Кремле заявляли, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес РФ, а прислушаться к аргументации Москвы.
https://ria.ru/20220627/oon-1798562604.html
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в мире, россия, кременчуг, буча, оон, нато
23:08 27.06.2022 (обновлено: 23:44 27.06.2022)
 
Заседание СБ ООН по Украине назначили на вторник

Заседание Совбеза ООН по Украине назначено на вторник

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
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ООН, 27 июн – РИА Новости. Заседание СБ ООН по ситуации на Украине назначено на вторник, следует из программы заседаний Совбеза на вторник.
Заседание назначено на 15.00 (22.00 мск).
ООН логотип
Вчера, 20:29
ООН надеется на продолжение переговоров для урегулирования на Украине
Тема повестки - "Поддержание мира и безопасности на Украине".
Как сообщили РИА Новости источники в СБ, заседание созвано в связи с якобы ударом по торговому центру в Кременчуге.
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предположил, что в украинском Кременчуге, где якобы нанесли удар по торговому центру, произошла украинская провокация в стиле Бучи.
По его словам, уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО, полагает дипломат.
Ранее в соцсетях появились кадры объятого пламенем торгового центра в Кременчуге.
В Минобороны РФ ранее сообщали, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
В Кремле заявляли, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес РФ, а прислушаться к аргументации Москвы.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 06:50
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