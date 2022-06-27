https://ria.ru/20220627/oon-1798583396.html

Заседание СБ ООН по Украине назначили на вторник

Заседание СБ ООН по Украине назначили на вторник - РИА Новости, 27.06.2022

Заседание СБ ООН по Украине назначили на вторник

Заседание СБ ООН по ситуации на Украине назначено на вторник, следует из программы заседаний Совбеза на вторник. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T23:08

2022-06-27T23:08

2022-06-27T23:44

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ООН, 27 июн – РИА Новости. Заседание СБ ООН по ситуации на Украине назначено на вторник, следует из программы заседаний Совбеза на вторник.Заседание назначено на 15.00 (22.00 мск).Тема повестки - "Поддержание мира и безопасности на Украине".Как сообщили РИА Новости источники в СБ, заседание созвано в связи с якобы ударом по торговому центру в Кременчуге.Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предположил, что в украинском Кременчуге, где якобы нанесли удар по торговому центру, произошла украинская провокация в стиле Бучи.По его словам, уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО, полагает дипломат.Ранее в соцсетях появились кадры объятого пламенем торгового центра в Кременчуге.В Минобороны РФ ранее сообщали, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.В Кремле заявляли, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес РФ, а прислушаться к аргументации Москвы.

https://ria.ru/20220627/oon-1798562604.html

https://ria.ru/20220624/vyskazyvaniya-1797727861.html

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в мире, россия, кременчуг, буча, оон, нато