ООН надеется на продолжение переговоров для урегулирования на Украине
Дюжаррик: ООН надеется на продолжение переговоров для урегулирования на Украине
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ООН логотип. Архивное фото
ООН, 27 июн – РИА Новости. ООН надеется на продолжение переговоров в целях достижения урегулирования на Украине, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
"Мы обеспокоены активизацией боев, которую мы наблюдаем", - сказал Дюжаррик.
"Мы весьма надеемся, что несмотря на то, что происходит сегодня, переговоры продолжатся и мы достигнем договоренности", - добавил он.
Межу тем, по его словам, ООН хотела бы, чтобы пакетная договоренность об обеспечении вывоза украинского зерна через Черное море и в то же время экспорта российского зерна и удобрений была достигнута как можно скорее.
Дюжаррик отметил, что переговоры о такой договоренности ведутся.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.