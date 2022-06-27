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В России предложили лишать свободы за выезд из страны с допуском к гостайне - РИА Новости, 27.06.2022
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В России предложили лишать свободы за выезд из страны с допуском к гостайне
В России предложили лишать свободы за выезд из страны с допуском к гостайне - РИА Новости, 27.06.2022
В России предложили лишать свободы за выезд из страны с допуском к гостайне
Выезд из России гражданина, который допущен к гостайне и право на выезд которого заведомо для него ограничено, может наказываться до 3 лет лишения свободы, а с... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:59
2022-06-27T13:54
общество
госдума рф
россия
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Выезд из России гражданина, который допущен к гостайне и право на выезд которого заведомо для него ограничено, может наказываться до 3 лет лишения свободы, а с отягчающими обстоятельствами - до 7 лет, говорится в поправке в проект о госизмене, которую в том числе рекомендовал к принятию комитет Госдумы по законодательству и госстроительству.Ранее в Госдуму был внесен законопроект, по которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий будет считаться государственной изменой. Комитет Госдумы по законодательству и госстроительсту рекомендовал его к принятию во втором чтении."Выезд из Российской Федерации гражданина Российской Федерации, допущенного или ранее допускавшегося к государственной тайне, право которого на выезд из Российской Федерации заведомо для него ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне, наказывается штрафом в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового", - говорится в тексте поправки.Также там отмечается, что незаконные перемещение или пересылка носителей, содержащих гостайну, могут наказываться вплоть до лишения свободы сроком на четыре года.При этом и выезд за рубеж, и передача носителей, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения либо должностным лицом с использованием своего служебного положения, могут наказываться лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.В случае, если указанные деяния совершены организованной группой, то за них грозит ответственность вплоть до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
https://ria.ru/20211102/pravitelstvo-1757450735.html
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общество, госдума рф, россия
11:59 27.06.2022 (обновлено: 13:54 27.06.2022)
 
В России предложили лишать свободы за выезд из страны с допуском к гостайне

Комитет Госдумы предложил лишать свободы за выезд из страны россиян с допуском к гостайне

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Выезд из России гражданина, который допущен к гостайне и право на выезд которого заведомо для него ограничено, может наказываться до 3 лет лишения свободы, а с отягчающими обстоятельствами - до 7 лет, говорится в поправке в проект о госизмене, которую в том числе рекомендовал к принятию комитет Госдумы по законодательству и госстроительству.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, по которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий будет считаться государственной изменой. Комитет Госдумы по законодательству и госстроительсту рекомендовал его к принятию во втором чтении.
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"Выезд из Российской Федерации гражданина Российской Федерации, допущенного или ранее допускавшегося к государственной тайне, право которого на выезд из Российской Федерации заведомо для него ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне, наказывается штрафом в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового", - говорится в тексте поправки.
Также там отмечается, что незаконные перемещение или пересылка носителей, содержащих гостайну, могут наказываться вплоть до лишения свободы сроком на четыре года.
При этом и выезд за рубеж, и передача носителей, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения либо должностным лицом с использованием своего служебного положения, могут наказываться лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
В случае, если указанные деяния совершены организованной группой, то за них грозит ответственность вплоть до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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