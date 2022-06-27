https://ria.ru/20220627/obrazovanie-1798491254.html

Яровая призвала наладить взаимодействие вуза, выпускника и работодателя

Яровая призвала наладить взаимодействие вуза, выпускника и работодателя - РИА Новости, 27.06.2022

Яровая призвала наладить взаимодействие вуза, выпускника и работодателя

Диплом должен быть со знаком равенства между профессией и работой, для этого разработана алгоритм взаимодействия вуза, выпускника и работодателя, сообщила... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T16:40

2022-06-27T16:40

2022-06-27T16:40

общество

образование - общество

россия

ирина яровая

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Диплом должен быть со знаком равенства между профессией и работой, для этого разработана алгоритм взаимодействия вуза, выпускника и работодателя, сообщила заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая.По ее словам, ранее было понижено качество образования и разорвано соотнесение с профессиями, нужными экономике России, а значит, перспективами работать по профессии. Также возникла проблема, что для многих профессий требуется магистратура, которая уже в большой степени платная часть образования, отметила она."Исправить положение можно и нужно. Диплом должен быть со знаком равенства между профессией и работой… Для того, чтобы не чиновники решали сейчас, кому и на кого учиться, какие профессии бюджетировать, и чтобы избежать новых ошибок, предлагаем ввести алгоритм равного и публичного трёхстороннего взаимодействия: работодатель, вуз, студент… Необходим объективный ответ на вопрос, а кто нужен – бакалавры, магистры – или все же специалисты? Ответ на этот вопрос даст целевой набор", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.По ее словам, в случае реализации инициативы не придется гадать и решать принудительно административно вопрос распределения."Когда спрос будет сформирован экономикой и работодателями, то и ответ будет правильным. Работодатель, подавая заявку на целевую подготовку с гарантией будущего рабочего места, сам определит, кого готовить. Выпускники на основе публичного предложения также сами определятся с выбором и примут участие в конкурсе. Вуз по итогам конкурса должен будет готовить не абстрактного получателя диплома, а работника для конкретной компании и должного уровня. Такой механизм вводится впервые, и он выводит систему целевого набора из серой и коррупционной зоны. Образование получит нужное и прикладное наполнение", - подчеркнула Яровая.Также она добавила, что "у выпускника сегодня есть возможность подавать заявку в пять вузов, в рамках этой возможности он сможет участвовать в честном конкурсе и на целевые места, в рамках которых появится и наставник, и производственная практика, и дополнительные прикладные модули, гарантированное рабочее место".

https://ria.ru/20220613/obrazovanie-1794988446.html

https://ria.ru/20220627/obrazovanie-1798406479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, образование - общество, россия, ирина яровая