https://ria.ru/20220627/obrazovanie-1798491254.html
Яровая призвала наладить взаимодействие вуза, выпускника и работодателя
Яровая призвала наладить взаимодействие вуза, выпускника и работодателя - РИА Новости, 27.06.2022
Яровая призвала наладить взаимодействие вуза, выпускника и работодателя
Диплом должен быть со знаком равенства между профессией и работой, для этого разработана алгоритм взаимодействия вуза, выпускника и работодателя, сообщила... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T16:40
2022-06-27T16:40
2022-06-27T16:40
общество
образование - общество
россия
ирина яровая
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Диплом должен быть со знаком равенства между профессией и работой, для этого разработана алгоритм взаимодействия вуза, выпускника и работодателя, сообщила заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая.По ее словам, ранее было понижено качество образования и разорвано соотнесение с профессиями, нужными экономике России, а значит, перспективами работать по профессии. Также возникла проблема, что для многих профессий требуется магистратура, которая уже в большой степени платная часть образования, отметила она."Исправить положение можно и нужно. Диплом должен быть со знаком равенства между профессией и работой… Для того, чтобы не чиновники решали сейчас, кому и на кого учиться, какие профессии бюджетировать, и чтобы избежать новых ошибок, предлагаем ввести алгоритм равного и публичного трёхстороннего взаимодействия: работодатель, вуз, студент… Необходим объективный ответ на вопрос, а кто нужен – бакалавры, магистры – или все же специалисты? Ответ на этот вопрос даст целевой набор", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.По ее словам, в случае реализации инициативы не придется гадать и решать принудительно административно вопрос распределения."Когда спрос будет сформирован экономикой и работодателями, то и ответ будет правильным. Работодатель, подавая заявку на целевую подготовку с гарантией будущего рабочего места, сам определит, кого готовить. Выпускники на основе публичного предложения также сами определятся с выбором и примут участие в конкурсе. Вуз по итогам конкурса должен будет готовить не абстрактного получателя диплома, а работника для конкретной компании и должного уровня. Такой механизм вводится впервые, и он выводит систему целевого набора из серой и коррупционной зоны. Образование получит нужное и прикладное наполнение", - подчеркнула Яровая.Также она добавила, что "у выпускника сегодня есть возможность подавать заявку в пять вузов, в рамках этой возможности он сможет участвовать в честном конкурсе и на целевые места, в рамках которых появится и наставник, и производственная практика, и дополнительные прикладные модули, гарантированное рабочее место".
https://ria.ru/20220613/obrazovanie-1794988446.html
https://ria.ru/20220627/obrazovanie-1798406479.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, образование - общество, россия, ирина яровая
Яровая призвала наладить взаимодействие вуза, выпускника и работодателя
Зампредседателя ГД Яровая призвала наладить взаимодействие вуза, выпускника и работодателя
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости.
Диплом должен быть со знаком равенства между профессией и работой, для этого разработана алгоритм взаимодействия вуза, выпускника и работодателя, сообщила
заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая.
По ее словам, ранее было понижено качество образования и разорвано соотнесение с профессиями, нужными экономике России
, а значит, перспективами работать по профессии. Также возникла проблема, что для многих профессий требуется магистратура, которая уже в большой степени платная часть образования, отметила она.
"Исправить положение можно и нужно. Диплом должен быть со знаком равенства между профессией и работой… Для того, чтобы не чиновники решали сейчас, кому и на кого учиться, какие профессии бюджетировать, и чтобы избежать новых ошибок, предлагаем ввести алгоритм равного и публичного трёхстороннего взаимодействия: работодатель, вуз, студент… Необходим объективный ответ на вопрос, а кто нужен – бакалавры, магистры – или все же специалисты? Ответ на этот вопрос даст целевой набор", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.
По ее словам, в случае реализации инициативы не придется гадать и решать принудительно административно вопрос распределения.
"Когда спрос будет сформирован экономикой и работодателями, то и ответ будет правильным. Работодатель, подавая заявку на целевую подготовку с гарантией будущего рабочего места, сам определит, кого готовить. Выпускники на основе публичного предложения также сами определятся с выбором и примут участие в конкурсе. Вуз по итогам конкурса должен будет готовить не абстрактного получателя диплома, а работника для конкретной компании и должного уровня. Такой механизм вводится впервые, и он выводит систему целевого набора из серой и коррупционной зоны. Образование получит нужное и прикладное наполнение", - подчеркнула Яровая.
Также она добавила, что "у выпускника сегодня есть возможность подавать заявку в пять вузов, в рамках этой возможности он сможет участвовать в честном конкурсе и на целевые места, в рамках которых появится и наставник, и производственная практика, и дополнительные прикладные модули, гарантированное рабочее место".