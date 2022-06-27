https://ria.ru/20220627/obrazovanie-1798434959.html

Володин призвал увеличить срок обучения по инженерным специальностям

Володин призвал увеличить срок обучения по инженерным специальностям - РИА Новости, 27.06.2022

Володин призвал увеличить срок обучения по инженерным специальностям

Необходимо сохранить обучение в формате специалитета, а также рассмотреть вопрос об увеличении срока обучения по некоторым специальностям до шести лет, сообщил... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:16

2022-06-27T14:16

2022-06-27T14:20

россия

общество

госдума рф

вячеслав володин

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Необходимо сохранить обучение в формате специалитета, а также рассмотреть вопрос об увеличении срока обучения по некоторым специальностям до шести лет, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Мы также считаем, что нам надо специалитет защищать, и более того, может быть, говорить для инженерных специальностей о шестом годе обучения", - сказал Володин во время парламентских слушаний по вопросу развития системы высшего образования в России.

https://ria.ru/20220627/magistratura-1798407888.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, госдума рф, вячеслав володин, навигатор абитуриента