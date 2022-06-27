https://ria.ru/20220627/obrazovanie-1798434959.html
Володин призвал увеличить срок обучения по инженерным специальностям
Володин призвал увеличить срок обучения по инженерным специальностям - РИА Новости, 27.06.2022
Володин призвал увеличить срок обучения по инженерным специальностям
Необходимо сохранить обучение в формате специалитета, а также рассмотреть вопрос об увеличении срока обучения по некоторым специальностям до шести лет, сообщил... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:16
2022-06-27T14:16
2022-06-27T14:20
россия
общество
госдума рф
вячеслав володин
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Необходимо сохранить обучение в формате специалитета, а также рассмотреть вопрос об увеличении срока обучения по некоторым специальностям до шести лет, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Мы также считаем, что нам надо специалитет защищать, и более того, может быть, говорить для инженерных специальностей о шестом годе обучения", - сказал Володин во время парламентских слушаний по вопросу развития системы высшего образования в России.
https://ria.ru/20220627/magistratura-1798407888.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, госдума рф, вячеслав володин, навигатор абитуриента
14:16 27.06.2022 (обновлено: 14:20 27.06.2022)
Володин призвал увеличить срок обучения по инженерным специальностям
Спикер Госдумы Володин призвал сохранить обучение в формате специалитета