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Фальков назвал принципы построения новой системы российского образования - РИА Новости, 27.06.2022
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Фальков назвал принципы построения новой системы российского образования
Фальков назвал принципы построения новой системы российского образования - РИА Новости, 27.06.2022
Фальков назвал принципы построения новой системы российского образования
Новая система национального образования в России будет строиться в том числе на принципах гибкости и открытости, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:17
2022-06-27T13:49
госдума рф
валерий фальков
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Новая система национального образования в России будет строиться в том числе на принципах гибкости и открытости, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.По словам министра, основу сформирует нацеленность на решение актуальных задач, находящихся в национальной повестке развития, а именно обеспечение технологического суверенитета.В качестве второго принципа Фальков назвал открытость, включающую расширение образовательного, научного, технологического сотрудничества "со всеми, кто заинтересован"."Третий — фундаментальность. Важнейшим элементом модернизации системы образования, залогом его высокого качества должно быть правильное сочетание его фундаментальности и практической подготовки", — добавил он.Наконец новая система образования должна быть гибкой, чего требует экономика, и практичной, подчеркнул чиновник.В конце мая Министерство науки и высшего образования подтвердило намерение отказаться от Болонской системы и создать собственную "уникальную" модель высшего образования. Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, выход России из Болонского процесса имеет объективные причины. По ее словам, изначально предполагаемая стандартизация "не случилась" и российские дипломы не получили полного признания.Болонская система предполагает два уровня образования: бакалавриат и магистратура. Российская система образования кроме этих ступеней включает подготовку кадров по уровню специалитета, где освоение образовательных программ происходит в течение пяти-шести лет.
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госдума рф, валерий фальков, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество, образование - общество, навигатор абитуриента
13:17 27.06.2022 (обновлено: 13:49 27.06.2022)
 
Фальков назвал принципы построения новой системы российского образования

Фальков: принципы гибкости и открытости будут в основе новой системы образования в России

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Новая система национального образования в России будет строиться в том числе на принципах гибкости и открытости, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"Первое направленность всей системы на развитие интересов страны, на достижение национальных целей, не отвергая важности международных контактов и международного сотрудничества", — отметил он.
По словам министра, основу сформирует нацеленность на решение актуальных задач, находящихся в национальной повестке развития, а именно обеспечение технологического суверенитета.
В качестве второго принципа Фальков назвал открытость, включающую расширение образовательного, научного, технологического сотрудничества "со всеми, кто заинтересован".
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"Третий — фундаментальность. Важнейшим элементом модернизации системы образования, залогом его высокого качества должно быть правильное сочетание его фундаментальности и практической подготовки", — добавил он.
Наконец новая система образования должна быть гибкой, чего требует экономика, и практичной, подчеркнул чиновник.
"Новый технологический уклад требует от человека конкретных навыков жизни в мире высоких технологий, поэтому наша система образования должна обеспечивать не только передачу знаний, но и формирование нужных и востребованных обществом.
В конце мая Министерство науки и высшего образования подтвердило намерение отказаться от Болонской системы и создать собственную "уникальную" модель высшего образования. Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, выход России из Болонского процесса имеет объективные причины. По ее словам, изначально предполагаемая стандартизация "не случилась" и российские дипломы не получили полного признания.
Болонская система предполагает два уровня образования: бакалавриат и магистратура. Российская система образования кроме этих ступеней включает подготовку кадров по уровню специалитета, где освоение образовательных программ происходит в течение пяти-шести лет.
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