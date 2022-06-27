https://ria.ru/20220627/obrazovanie-1798406479.html

Фальков назвал принципы построения новой системы российского образования

Фальков назвал принципы построения новой системы российского образования - РИА Новости, 27.06.2022

Фальков назвал принципы построения новой системы российского образования

Новая система национального образования в России будет строиться в том числе на принципах гибкости и открытости, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:17

2022-06-27T13:17

2022-06-27T13:49

госдума рф

валерий фальков

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

общество

образование - общество

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Новая система национального образования в России будет строиться в том числе на принципах гибкости и открытости, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.По словам министра, основу сформирует нацеленность на решение актуальных задач, находящихся в национальной повестке развития, а именно обеспечение технологического суверенитета.В качестве второго принципа Фальков назвал открытость, включающую расширение образовательного, научного, технологического сотрудничества "со всеми, кто заинтересован"."Третий — фундаментальность. Важнейшим элементом модернизации системы образования, залогом его высокого качества должно быть правильное сочетание его фундаментальности и практической подготовки", — добавил он.Наконец новая система образования должна быть гибкой, чего требует экономика, и практичной, подчеркнул чиновник.В конце мая Министерство науки и высшего образования подтвердило намерение отказаться от Болонской системы и создать собственную "уникальную" модель высшего образования. Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, выход России из Болонского процесса имеет объективные причины. По ее словам, изначально предполагаемая стандартизация "не случилась" и российские дипломы не получили полного признания.Болонская система предполагает два уровня образования: бакалавриат и магистратура. Российская система образования кроме этих ступеней включает подготовку кадров по уровню специалитета, где освоение образовательных программ происходит в течение пяти-шести лет.

https://ria.ru/20220603/obrazovanie-1792863631.html

https://ria.ru/20220526/obrazovanie-1790728038.html

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госдума рф, валерий фальков, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество, образование - общество, навигатор абитуриента