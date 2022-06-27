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В России вдвое сократился оборот теневых финансовых площадок - РИА Новости, 27.06.2022
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В России вдвое сократился оборот теневых финансовых площадок
В России вдвое сократился оборот теневых финансовых площадок - РИА Новости, 27.06.2022
В России вдвое сократился оборот теневых финансовых площадок
Оборот теневых площадок, занимающихся в том числе обналичиванием, сократился в России вдвое, а число их заказчиков - втрое, при этом часть клиентов теневых... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:33
2022-06-27T14:42
россия
экономика
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Оборот теневых площадок, занимающихся в том числе обналичиванием, сократился в России вдвое, а число их заказчиков - втрое, при этом часть клиентов теневых площадок стала переходить в кредитные организации, с которыми сейчас работает Росфинмониторинг для недопущения их криминализации, сообщил директор ведомства Юрий Чиханчин."Хотел бы сказать немного о теневых площадках, которые на сегодняшний день есть, там, где идет большой "обнал", всякие различные операции. Надо сказать, что есть неплохие результаты. В целом мы все-таки сжали их до минимума, и оборот теневых площадок сократился примерно в два раза, а количество заказчиков сократилось в три раза. Самое главное – банки уходят с этих теневых площадок", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Глава Росфинмониторинга отметил, что служба совместно с ФСБ, прокуратурой и Банком России "вышли" на появившуюся в этом году площадку в Центральном федеральном округе и намерена "очень быстро" ее локализовать."Работа по теневым площадкам, к сожалению, дала такой результат, что часть клиентов стала переходить в банки, которые участвуют наиболее серьезно сегодня в экономической ситуации. Поэтому мы сейчас с банками выстраиваем отношения, чтобы не дать возможность криминализировать эти банки или вовлечь в какие-то теневые схемы", - заключил он.
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россия, экономика, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин
14:33 27.06.2022 (обновлено: 14:42 27.06.2022)
 
В России вдвое сократился оборот теневых финансовых площадок

Глава Росфинмониторинга: в России вдвое сократился оборот теневых финансовых площадок

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Оборот теневых площадок, занимающихся в том числе обналичиванием, сократился в России вдвое, а число их заказчиков - втрое, при этом часть клиентов теневых площадок стала переходить в кредитные организации, с которыми сейчас работает Росфинмониторинг для недопущения их криминализации, сообщил директор ведомства Юрий Чиханчин.
"Хотел бы сказать немного о теневых площадках, которые на сегодняшний день есть, там, где идет большой "обнал", всякие различные операции. Надо сказать, что есть неплохие результаты. В целом мы все-таки сжали их до минимума, и оборот теневых площадок сократился примерно в два раза, а количество заказчиков сократилось в три раза. Самое главное – банки уходят с этих теневых площадок", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Путин подчеркнул важность снижения нагрузки на бизнес
Глава Росфинмониторинга отметил, что служба совместно с ФСБ, прокуратурой и Банком России "вышли" на появившуюся в этом году площадку в Центральном федеральном округе и намерена "очень быстро" ее локализовать.
"Работа по теневым площадкам, к сожалению, дала такой результат, что часть клиентов стала переходить в банки, которые участвуют наиболее серьезно сегодня в экономической ситуации. Поэтому мы сейчас с банками выстраиваем отношения, чтобы не дать возможность криминализировать эти банки или вовлечь в какие-то теневые схемы", - заключил он.
 
РоссияЭкономикаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир Путин
 
 
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