https://ria.ru/20220627/oborot-1798441297.html

В России вдвое сократился оборот теневых финансовых площадок

В России вдвое сократился оборот теневых финансовых площадок - РИА Новости, 27.06.2022

В России вдвое сократился оборот теневых финансовых площадок

Оборот теневых площадок, занимающихся в том числе обналичиванием, сократился в России вдвое, а число их заказчиков - втрое, при этом часть клиентов теневых... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:33

2022-06-27T14:33

2022-06-27T14:42

россия

экономика

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Оборот теневых площадок, занимающихся в том числе обналичиванием, сократился в России вдвое, а число их заказчиков - втрое, при этом часть клиентов теневых площадок стала переходить в кредитные организации, с которыми сейчас работает Росфинмониторинг для недопущения их криминализации, сообщил директор ведомства Юрий Чиханчин."Хотел бы сказать немного о теневых площадках, которые на сегодняшний день есть, там, где идет большой "обнал", всякие различные операции. Надо сказать, что есть неплохие результаты. В целом мы все-таки сжали их до минимума, и оборот теневых площадок сократился примерно в два раза, а количество заказчиков сократилось в три раза. Самое главное – банки уходят с этих теневых площадок", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Глава Росфинмониторинга отметил, что служба совместно с ФСБ, прокуратурой и Банком России "вышли" на появившуюся в этом году площадку в Центральном федеральном округе и намерена "очень быстро" ее локализовать."Работа по теневым площадкам, к сожалению, дала такой результат, что часть клиентов стала переходить в банки, которые участвуют наиболее серьезно сегодня в экономической ситуации. Поэтому мы сейчас с банками выстраиваем отношения, чтобы не дать возможность криминализировать эти банки или вовлечь в какие-то теневые схемы", - заключил он.

https://ria.ru/20220627/biznes-1798440295.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин