https://ria.ru/20220627/neft-1798336996.html
В ФРГ назвали условие для реализации идеи предельных цен на нефть из России
В ФРГ назвали условие для реализации идеи предельных цен на нефть из России - РИА Новости, 27.06.2022
В ФРГ назвали условие для реализации идеи предельных цен на нефть из России
Введение предельных цен на закупку энергоносителей из России возможно только в том случае, если достаточно стран в этом поучаствуют, сообщил в понедельник глава РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T10:50
2022-06-27T10:50
2022-06-27T13:23
в мире
россия
евросоюз
нефть
экономика
g7
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Введение предельных цен на закупку энергоносителей из России возможно только в том случае, если достаточно стран в этом поучаствуют, сообщил в понедельник глава министерства экономики ФРГ Роберт Хабек перед началом заседания совета глав Минэнерго ЕС в Люксембурге."Предложенные американцами предельные цены на закупку (энергоносителей из РФ) - только в том случае хорошая идея, если достаточно стран в этом поучаствуют", - сообщил Хабек журналистам.Участие стран сейчас обсуждается на саммите G7."Посмотрим, как они смогут продвинуться", - добавил Хабек.
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в мире, россия, евросоюз, нефть, экономика, g7, санкции в отношении россии
10:50 27.06.2022 (обновлено: 13:23 27.06.2022)
В ФРГ назвали условие для реализации идеи предельных цен на нефть из России
Глава минэкономики ФРГ: предельные цены на нефть должны поддержать достаточно стран