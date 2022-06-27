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В ФРГ назвали условие для реализации идеи предельных цен на нефть из России - РИА Новости, 27.06.2022
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В ФРГ назвали условие для реализации идеи предельных цен на нефть из России
В ФРГ назвали условие для реализации идеи предельных цен на нефть из России - РИА Новости, 27.06.2022
В ФРГ назвали условие для реализации идеи предельных цен на нефть из России
Введение предельных цен на закупку энергоносителей из России возможно только в том случае, если достаточно стран в этом поучаствуют, сообщил в понедельник глава РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T10:50
2022-06-27T13:23
в мире
россия
евросоюз
нефть
экономика
g7
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Введение предельных цен на закупку энергоносителей из России возможно только в том случае, если достаточно стран в этом поучаствуют, сообщил в понедельник глава министерства экономики ФРГ Роберт Хабек перед началом заседания совета глав Минэнерго ЕС в Люксембурге."Предложенные американцами предельные цены на закупку (энергоносителей из РФ) - только в том случае хорошая идея, если достаточно стран в этом поучаствуют", - сообщил Хабек журналистам.Участие стран сейчас обсуждается на саммите G7."Посмотрим, как они смогут продвинуться", - добавил Хабек.
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в мире, россия, евросоюз, нефть, экономика, g7, санкции в отношении россии
10:50 27.06.2022 (обновлено: 13:23 27.06.2022)
 
В ФРГ назвали условие для реализации идеи предельных цен на нефть из России

Глава минэкономики ФРГ: предельные цены на нефть должны поддержать достаточно стран

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Введение предельных цен на закупку энергоносителей из России возможно только в том случае, если достаточно стран в этом поучаствуют, сообщил в понедельник глава министерства экономики ФРГ Роберт Хабек перед началом заседания совета глав Минэнерго ЕС в Люксембурге.
"Предложенные американцами предельные цены на закупку (энергоносителей из РФ) - только в том случае хорошая идея, если достаточно стран в этом поучаствуют", - сообщил Хабек журналистам.
Участие стран сейчас обсуждается на саммите G7.
"Посмотрим, как они смогут продвинуться", - добавил Хабек.
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В миреРоссияЕвросоюзНефтьЭкономикаG7Санкции в отношении России
 
 
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