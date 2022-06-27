https://ria.ru/20220627/neft-1798336996.html

В ФРГ назвали условие для реализации идеи предельных цен на нефть из России

В ФРГ назвали условие для реализации идеи предельных цен на нефть из России - РИА Новости, 27.06.2022

В ФРГ назвали условие для реализации идеи предельных цен на нефть из России

Введение предельных цен на закупку энергоносителей из России возможно только в том случае, если достаточно стран в этом поучаствуют, сообщил в понедельник глава РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T10:50

2022-06-27T10:50

2022-06-27T13:23

в мире

россия

евросоюз

нефть

экономика

g7

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:201:3283:2048_1920x0_80_0_0_d58e2337ff8b5fa4cafc85a28c9554ba.jpg

БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Введение предельных цен на закупку энергоносителей из России возможно только в том случае, если достаточно стран в этом поучаствуют, сообщил в понедельник глава министерства экономики ФРГ Роберт Хабек перед началом заседания совета глав Минэнерго ЕС в Люксембурге."Предложенные американцами предельные цены на закупку (энергоносителей из РФ) - только в том случае хорошая идея, если достаточно стран в этом поучаствуют", - сообщил Хабек журналистам.Участие стран сейчас обсуждается на саммите G7."Посмотрим, как они смогут продвинуться", - добавил Хабек.

https://ria.ru/20220626/briks-1798143604.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, евросоюз, нефть, экономика, g7, санкции в отношении россии