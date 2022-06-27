https://ria.ru/20220627/neft-1798289152.html

В Европе усомнились в реальности нового антироссийского плана

В Европе усомнились в реальности нового антироссийского плана - РИА Новости, 27.06.2022

В Европе усомнились в реальности нового антироссийского плана

Желание Запада ввести предельные цены на закупки российской нефти будет сложно реализовать без Китая, Индии и других крупных покупателей, заявили опрошенные... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T02:58

2022-06-27T02:58

2022-06-27T02:58

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Желание Запада ввести предельные цены на закупки российской нефти будет сложно реализовать без Китая, Индии и других крупных покупателей, заявили опрошенные немецким телеканалом Das Este эксперты.Как сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве Германии, страны G7 обсуждают возможное установление предельных цен на российскую нефть. Власти США также заявляли, что работают с союзниками над введением ценовых лимитов на закупки российской нефти.Как заявил Das Erste Александр Сандкамп из Кильского института мировой экономики, такой механизм может заработать только в том случае, если его поддержат все важные страны-покупатели российской нефти, включая Китай, Индию или Индонезию. "В настоящее время нельзя предвидеть, что такое единство будет достигнуто", - отметил он.По его словам, отсутствие единой позиции может помочь России направить больше своего экспорта нефти в страны за пределами Европы и Северной Америки.Эксперт по сырьевым товарам швейцарского банка UBS Джованни Стауново также указал на то, что отсутствие единой позиции в мире станет препятствием для воплощения данной идеи."Крупные покупатели российской нефти, такие как Китай и Индия, вряд ли будут выполнять такие требования. Возникает вопрос, как США и страны "большой семерки" намерены склонить эти страны присоединиться", - подчеркнул Стауново.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности, на топливо и продовольствие.

https://ria.ru/20220626/neft-1798223017.html

https://ria.ru/20220622/gaz-1797413639.html

европа

китай

индия

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в мире, g7, европа, китай, индия, россия, сша