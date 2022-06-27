https://ria.ru/20220627/nato-1798405464.html
В Совфеде назвали новую стратегическую концепцию НАТО критически опасной
В Совфеде назвали новую стратегическую концепцию НАТО критически опасной - РИА Новости, 27.06.2022
В Совфеде назвали новую стратегическую концепцию НАТО критически опасной
Новая стратегическая концепция НАТО, которую государства-члены альянса планируют рассмотреть в Мадриде, критически опасна и чревата втягиванием этих стран в... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:12
2022-06-27T13:12
2022-06-27T13:14
в мире
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нато
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Новая стратегическая концепция НАТО, которую государства-члены альянса планируют рассмотреть в Мадриде, критически опасна и чревата втягиванием этих стран в новую войну, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.Новая стратегическая концепция НАТО впервые будет включать в себя защиту "суверенитета и территориальной целостности" стран-союзников в качестве основной миссии организации, сообщает газета Pais со ссылкой на проект документа, который, как ожидается, будет утвержден на саммите альянса в Мадриде 28-30 июня."Новая стратегическая концепция альянса втягивает государства-члены НАТО в новую войну. Предстоящий пересмотр концепции НАТО на саммите в Мадриде, фактически узаконивающей наступательную стратегию альянса, критически опасно", - сказала Ковитиди.По ее словам, включённые в обновлённую стратегию альянса обещания государств-членов НАТО развернуть войска, корабли и боевые самолеты на определенных территориях на восточном фланге альянса в случае атаки содержат реальную угрозу миру и безопасности.
https://ria.ru/20220627/nato-1798344203.html
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в мире, мадрид, нато
13:12 27.06.2022 (обновлено: 13:14 27.06.2022)
В Совфеде назвали новую стратегическую концепцию НАТО критически опасной
Ковитиди: новая стратегическая концепция НАТО чревата втягиванием стран альянса в войну
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Новая стратегическая концепция НАТО, которую государства-члены альянса планируют рассмотреть в Мадриде, критически опасна и чревата втягиванием этих стран в новую войну, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.
Новая стратегическая концепция НАТО
впервые будет включать в себя защиту "суверенитета и территориальной целостности" стран-союзников в качестве основной миссии организации, сообщает газета Pais со ссылкой на проект документа, который, как ожидается, будет утвержден на саммите альянса в Мадриде
28-30 июня.
"Новая стратегическая концепция альянса втягивает государства-члены НАТО в новую войну. Предстоящий пересмотр концепции НАТО на саммите в Мадриде, фактически узаконивающей наступательную стратегию альянса, критически опасно", - сказала Ковитиди.
По ее словам, включённые в обновлённую стратегию альянса обещания государств-членов НАТО развернуть войска, корабли и боевые самолеты на определенных территориях на восточном фланге альянса в случае атаки содержат реальную угрозу миру и безопасности.