https://ria.ru/20220627/nato-1798405464.html

В Совфеде назвали новую стратегическую концепцию НАТО критически опасной

В Совфеде назвали новую стратегическую концепцию НАТО критически опасной - РИА Новости, 27.06.2022

В Совфеде назвали новую стратегическую концепцию НАТО критически опасной

Новая стратегическая концепция НАТО, которую государства-члены альянса планируют рассмотреть в Мадриде, критически опасна и чревата втягиванием этих стран в... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:12

2022-06-27T13:12

2022-06-27T13:14

в мире

мадрид

нато

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Новая стратегическая концепция НАТО, которую государства-члены альянса планируют рассмотреть в Мадриде, критически опасна и чревата втягиванием этих стран в новую войну, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.Новая стратегическая концепция НАТО впервые будет включать в себя защиту "суверенитета и территориальной целостности" стран-союзников в качестве основной миссии организации, сообщает газета Pais со ссылкой на проект документа, который, как ожидается, будет утвержден на саммите альянса в Мадриде 28-30 июня."Новая стратегическая концепция альянса втягивает государства-члены НАТО в новую войну. Предстоящий пересмотр концепции НАТО на саммите в Мадриде, фактически узаконивающей наступательную стратегию альянса, критически опасно", - сказала Ковитиди.По ее словам, включённые в обновлённую стратегию альянса обещания государств-членов НАТО развернуть войска, корабли и боевые самолеты на определенных территориях на восточном фланге альянса в случае атаки содержат реальную угрозу миру и безопасности.

https://ria.ru/20220627/nato-1798344203.html

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в мире, мадрид, нато