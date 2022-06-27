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Аэропорт в Северодонецке готовили под базу НАТО, заявил помощник Кадырова
Аэропорт в Северодонецке готовили под базу НАТО, заявил помощник Кадырова - РИА Новости, 27.06.2022
Аэропорт в Северодонецке готовили под базу НАТО, заявил помощник Кадырова
Найдены доказательства подготовки Северодонецкого аэропорта под создание серьезной базы НАТО вблизи границ с РФ, сообщил РИА Новости помощник главы Чечни по... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:05
2022-06-27T11:05
2022-06-27T12:28
в мире
луганская народная республика
северодонецк
россия
украина
нато
рамзан кадыров
андрей загороднюк
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 27 июн - РИА Новости. Найдены доказательства подготовки Северодонецкого аэропорта под создание серьезной базы НАТО вблизи границ с РФ, сообщил РИА Новости помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены."Полностью у нас имеется информация, доказательная база о том, что аэропорт города Северодонецк, по сути своей, готовился под базу НАТО, должен был быть основным аэропортом на территории, которая прилегает к Российской Федерации, к нашим границам, и должны были быть развернуты серьезные лагеря (НАТО – ред.) - с самолетами, вооружением, оснащением. По сути своей, наверное, для подготовки нападения на Российскую Федерацию", - сказал Алаудинов.В 2020 году на тот момент министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина планирует создать в Северодонецке и Мариуполе две базы по стандартам НАТО. Расстояние по прямой от Северодонецка до границы с РФ порядка 100 километров.
https://ria.ru/20220626/lnr-1798207960.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, северодонецк, россия, украина, нато, рамзан кадыров, андрей загороднюк
11:05 27.06.2022 (обновлено: 12:28 27.06.2022)
Аэропорт в Северодонецке готовили под базу НАТО, заявил помощник Кадырова
Помощник Кадырова Алаудинов: Киев готовил северодонецкий аэропорт под создание базы НАТО