https://ria.ru/20220627/nato-1798344203.html

Аэропорт в Северодонецке готовили под базу НАТО, заявил помощник Кадырова

Аэропорт в Северодонецке готовили под базу НАТО, заявил помощник Кадырова - РИА Новости, 27.06.2022

Аэропорт в Северодонецке готовили под базу НАТО, заявил помощник Кадырова

Найдены доказательства подготовки Северодонецкого аэропорта под создание серьезной базы НАТО вблизи границ с РФ, сообщил РИА Новости помощник главы Чечни по... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:05

2022-06-27T11:05

2022-06-27T12:28

в мире

луганская народная республика

северодонецк

россия

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нато

рамзан кадыров

андрей загороднюк

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 27 июн - РИА Новости. Найдены доказательства подготовки Северодонецкого аэропорта под создание серьезной базы НАТО вблизи границ с РФ, сообщил РИА Новости помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены."Полностью у нас имеется информация, доказательная база о том, что аэропорт города Северодонецк, по сути своей, готовился под базу НАТО, должен был быть основным аэропортом на территории, которая прилегает к Российской Федерации, к нашим границам, и должны были быть развернуты серьезные лагеря (НАТО – ред.) - с самолетами, вооружением, оснащением. По сути своей, наверное, для подготовки нападения на Российскую Федерацию", - сказал Алаудинов.В 2020 году на тот момент министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина планирует создать в Северодонецке и Мариуполе две базы по стандартам НАТО. Расстояние по прямой от Северодонецка до границы с РФ порядка 100 километров.

https://ria.ru/20220626/lnr-1798207960.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, северодонецк, россия, украина, нато, рамзан кадыров, андрей загороднюк