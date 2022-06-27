https://ria.ru/20220627/nato-1798334043.html
В стратегию НАТО включат пункт о защите территориальной целостности
В стратегию НАТО включат пункт о защите территориальной целостности - РИА Новости, 27.06.2022
В стратегию НАТО включат пункт о защите территориальной целостности
Новая стратегическая концепция НАТО впервые будет включать в себя защиту "суверенитета и территориальной целостности" стран-союзников в качестве основной миссии РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T10:43
2022-06-27T10:43
2022-06-27T10:45
в мире
нато
мадрид
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Новая стратегическая концепция НАТО впервые будет включать в себя защиту "суверенитета и территориальной целостности" стран-союзников в качестве основной миссии организации, сообщает газета El Pais со ссылкой на проект документа, который, как ожидается, будет утвержден на саммите альянса в Мадриде 28-30 июня.Как отмечается, согласно 5-й статье Североатлантического договора, территория, подлежащая коллективной обороне стран НАТО, ограничивается евроатлантическим пространством в Европе, Северной Америке, азиатской частью Турции и островами к северу от тропика Рака. Это исключало из действия договора Сеуту и Мелилью – суверенные испанские территории в Северной Африке, говорится в материале. "Новая стратегическая концепция меняет эту ситуацию", - пишет газета.Газета утверждает, что включение пункта о защите "территориальной целостности" являлось не уступкой Испании (хотя Мадрид активно его поддерживал), а еще одним следствием кризиса на Украине.
https://ria.ru/20220627/nato-1798307388.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, нато, мадрид, европа, северная америка
10:43 27.06.2022 (обновлено: 10:45 27.06.2022)
В стратегию НАТО включат пункт о защите территориальной целостности
El Pais: в стратегию НАТО впервые включат пункт о защите территориальной целостности