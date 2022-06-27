https://ria.ru/20220627/nato-1798334043.html

В стратегию НАТО включат пункт о защите территориальной целостности

В стратегию НАТО включат пункт о защите территориальной целостности - РИА Новости, 27.06.2022

В стратегию НАТО включат пункт о защите территориальной целостности

Новая стратегическая концепция НАТО впервые будет включать в себя защиту "суверенитета и территориальной целостности" стран-союзников в качестве основной миссии РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T10:43

2022-06-27T10:43

2022-06-27T10:45

в мире

нато

мадрид

европа

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Новая стратегическая концепция НАТО впервые будет включать в себя защиту "суверенитета и территориальной целостности" стран-союзников в качестве основной миссии организации, сообщает газета El Pais со ссылкой на проект документа, который, как ожидается, будет утвержден на саммите альянса в Мадриде 28-30 июня.Как отмечается, согласно 5-й статье Североатлантического договора, территория, подлежащая коллективной обороне стран НАТО, ограничивается евроатлантическим пространством в Европе, Северной Америке, азиатской частью Турции и островами к северу от тропика Рака. Это исключало из действия договора Сеуту и Мелилью – суверенные испанские территории в Северной Африке, говорится в материале. "Новая стратегическая концепция меняет эту ситуацию", - пишет газета.Газета утверждает, что включение пункта о защите "территориальной целостности" являлось не уступкой Испании (хотя Мадрид активно его поддерживал), а еще одним следствием кризиса на Украине.

https://ria.ru/20220627/nato-1798307388.html

мадрид

европа

северная америка

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Екатерина Зайцева

в мире, нато, мадрид, европа, северная америка