Опрос: в Финляндии не хотят менять законы из-за условий по членству в НАТО
Опрос: жители Финляндии не хотят менять законы из-за условий Турции по членству в НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
ХЕЛЬСИНКИ, 27 июн — РИА Новости. Подавляющее большинство финнов не хотят, чтобы Финляндия меняла законодательство или отказалась от своих принципов из-за условий Турции по членству в НАТО, при этом поддержка вхождения Финляндии в Североатлантический альянс достигла нового рекорда, следует из опубликованного в понедельник опроса крупнейшей газеты Финляндии Helsingin Sanomat.
В новом опросе финнам задали вопрос, должна ли Финляндия согласиться с условиями, установленными Турцией для членства Финляндии в НАТО, если они требуют внесения поправок в законы или компромисса по некоторым принципам, которых придерживается страна.
Порядка 70% опрошенных полагают, что Финляндия не должна изменять свое законодательство или отказываться от принципов из-за турецких условий, лишь 14% считают, что Финляндия может отказаться от своих принципов, остальные не определились с ответом.
Турция выступила против членства Финляндии и Швеции в НАТО, утверждая, среди прочего, что они недостаточно серьезно относятся к терроризму. Финляндия и Швеция не разделяют точку зрения Турции, уточняет издание. Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок.
Helsingin Sanomat проводит опросы населения о позиции по НАТО последние 20 лет. Нынешний опрос проведен компанией Kantar Public от имени Helsingin Sanomat в интернете 20-22 июня 2022 года. Общее количество респондентов составило 1003 человека. Погрешность результатов опроса на уровне всех данных составляет около 3,1 процентных пункта. Группа участников исследования представляет население Финляндии от 18 до 79 лет, за исключением проживающих на Аландских островах.