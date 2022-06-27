20:59 27.06.2022 (обновлено: 21:15 27.06.2022)
В Москве наградили золотых медалистов олимпиады "Я — профессионал"
В Москве наградили золотых медалистов олимпиады "Я — профессионал"
© Олимпиада студентов "Я — профессионал"/ВКонтактеСкриншот прямой трансляции церемонии награждения студентов 5 сезона олимпиады "Я — профессионал"
Скриншот прямой трансляции церемонии награждения студентов 5 сезона олимпиады "Я — профессионал"
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В понедельник золотых медалистов пятого сезона Всероссийской олимпиады "Я - профессионал" наградили в Центре культур НИУ ВШЭ в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Как отметил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, в этом году золотыми медалистами стали 136 человек, всего заявку на участие подали 600 тысяч человек.
Всероссийская олимпиада "Я - профессионал", в которой могут принять участие учащиеся бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов, проводится в пятый раз. Студенты могут принять участие в олимпиаде по одному или нескольким из 72 направлений, для дипломантов предусмотрены льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру и возможность стажировки в крупных профильных компаниях. Медалисты олимпиады получают денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей. Олимпиада - один из флагманских проектов платформы "Россия - страна возможностей".