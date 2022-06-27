Рейтинг@Mail.ru
В Москве наградили золотых медалистов олимпиады "Я — профессионал" - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220627/nagrada-1798566787.html
В Москве наградили золотых медалистов олимпиады "Я — профессионал"
В Москве наградили золотых медалистов олимпиады "Я — профессионал" - РИА Новости, 27.06.2022
В Москве наградили золотых медалистов олимпиады "Я — профессионал"
В понедельник золотых медалистов пятого сезона Всероссийской олимпиады "Я - профессионал" наградили в Центре культур НИУ ВШЭ в Москве, передает корреспондент... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T20:59
2022-06-27T21:15
общество
сергей кириенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798568692_93:0:2738:1488_1920x0_80_0_0_33a49ae120ff98037889ca33dc9f5421.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В понедельник золотых медалистов пятого сезона Всероссийской олимпиады "Я - профессионал" наградили в Центре культур НИУ ВШЭ в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Как отметил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, в этом году золотыми медалистами стали 136 человек, всего заявку на участие подали 600 тысяч человек.Всероссийская олимпиада "Я - профессионал", в которой могут принять участие учащиеся бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов, проводится в пятый раз. Студенты могут принять участие в олимпиаде по одному или нескольким из 72 направлений, для дипломантов предусмотрены льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру и возможность стажировки в крупных профильных компаниях. Медалисты олимпиады получают денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей. Олимпиада - один из флагманских проектов платформы "Россия - страна возможностей".
https://ria.ru/20220627/konkurs-1798343775.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798568692_550:0:2534:1488_1920x0_80_0_0_5d3d63e9ab5281f948aa81931f6d590b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей кириенко, россия
20:59 27.06.2022 (обновлено: 21:15 27.06.2022)
 
В Москве наградили золотых медалистов олимпиады "Я — профессионал"

В Москве наградили золотых медалистов олимпиады "Я — профессионал"

© Олимпиада студентов "Я — профессионал"/ВКонтактеСкриншот прямой трансляции церемонии награждения студентов 5 сезона олимпиады "Я — профессионал"
Скриншот прямой трансляции церемонии награждения студентов 5 сезона олимпиады Я — профессионал
© Олимпиада студентов "Я — профессионал"/ВКонтакте
Скриншот прямой трансляции церемонии награждения студентов 5 сезона олимпиады "Я — профессионал"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В понедельник золотых медалистов пятого сезона Всероссийской олимпиады "Я - профессионал" наградили в Центре культур НИУ ВШЭ в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Как отметил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, в этом году золотыми медалистами стали 136 человек, всего заявку на участие подали 600 тысяч человек.
Всероссийская олимпиада "Я - профессионал", в которой могут принять участие учащиеся бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов, проводится в пятый раз. Студенты могут принять участие в олимпиаде по одному или нескольким из 72 направлений, для дипломантов предусмотрены льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру и возможность стажировки в крупных профильных компаниях. Медалисты олимпиады получают денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей. Олимпиада - один из флагманских проектов платформы "Россия - страна возможностей".
Дирижерская палочка - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 11:12Культура
Стали известны лауреаты конкурса Рахманинова в номинации "Дирижирование"
 
ОбществоСергей КириенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала