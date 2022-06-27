https://ria.ru/20220627/nagrada-1798566787.html

В Москве наградили золотых медалистов олимпиады "Я — профессионал"

В Москве наградили золотых медалистов олимпиады "Я — профессионал" - РИА Новости, 27.06.2022

В Москве наградили золотых медалистов олимпиады "Я — профессионал"

В понедельник золотых медалистов пятого сезона Всероссийской олимпиады "Я - профессионал" наградили в Центре культур НИУ ВШЭ в Москве, передает корреспондент... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T20:59

2022-06-27T20:59

2022-06-27T21:15

общество

сергей кириенко

россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В понедельник золотых медалистов пятого сезона Всероссийской олимпиады "Я - профессионал" наградили в Центре культур НИУ ВШЭ в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Как отметил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, в этом году золотыми медалистами стали 136 человек, всего заявку на участие подали 600 тысяч человек.Всероссийская олимпиада "Я - профессионал", в которой могут принять участие учащиеся бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов, проводится в пятый раз. Студенты могут принять участие в олимпиаде по одному или нескольким из 72 направлений, для дипломантов предусмотрены льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру и возможность стажировки в крупных профильных компаниях. Медалисты олимпиады получают денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей. Олимпиада - один из флагманских проектов платформы "Россия - страна возможностей".

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россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

общество, сергей кириенко, россия