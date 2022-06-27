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Движение на МЦД-2 и Курском направлении через станцию Люблино возобновили
Движение на МЦД-2 и Курском направлении через станцию Люблино возобновили - РИА Новости, 27.06.2022
Движение на МЦД-2 и Курском направлении через станцию Люблино возобновили
Движение поездов в обе стороны через станцию Люблино на втором московском диаметре и Курском направлении возобновлено, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T22:57
2022-06-27T22:57
2022-06-27T22:57
московские центральные диаметры (мцд)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Движение поездов в обе стороны через станцию Люблино на втором московском диаметре и Курском направлении возобновлено, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Движение возобновлено в обоих направлениях. Для сокращения опозданий поездов в график будут внесены точечные корректировки", - говорится в сообщении.Ранее движение поездов в обе стороны было временно приостановлено по техническим причинам.
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московские центральные диаметры (мцд)
Движение на МЦД-2 и Курском направлении через станцию Люблино возобновили
Движение на МЦД-2 и Курском направлении через станцию Люблино возобновили