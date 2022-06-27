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Движение на МЦД-2 и Курском направлении временно приостановили - РИА Новости, 27.06.2022
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Движение на МЦД-2 и Курском направлении временно приостановили
Движение на МЦД-2 и Курском направлении временно приостановили - РИА Новости, 27.06.2022
Движение на МЦД-2 и Курском направлении временно приостановили
Движение в обе стороны через станцию Люблино на втором московском диаметре и Курском направлении временно приостановлено по техническим причинам, сообщили в... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T22:36
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происшествия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Движение в обе стороны через станцию Люблино на втором московском диаметре и Курском направлении временно приостановлено по техническим причинам, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На D2 и Курском направлении приостановлено движение в обе стороны через станцию Люблино из-за остановки состава по техническим причинам", - говорится в сообщении.Отмечается, что принимаются все меры для восстановления движения.
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происшествия
22:36 27.06.2022 (обновлено: 22:45 27.06.2022)
 
Движение на МЦД-2 и Курском направлении временно приостановили

Движение на МЦД-2 и Курском направлении через станцию Люблино временно приостановлено

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПоезд "Иволга" едет по Московскому центральному диаметру
Поезд Иволга едет по Московскому центральному диаметру - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Поезд "Иволга" едет по Московскому центральному диаметру. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Движение в обе стороны через станцию Люблино на втором московском диаметре и Курском направлении временно приостановлено по техническим причинам, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На D2 и Курском направлении приостановлено движение в обе стороны через станцию Люблино из-за остановки состава по техническим причинам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принимаются все меры для восстановления движения.
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