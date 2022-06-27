https://ria.ru/20220627/mtsd-1798580150.html

Движение на МЦД-2 и Курском направлении временно приостановили

Движение на МЦД-2 и Курском направлении временно приостановили - РИА Новости, 27.06.2022

Движение на МЦД-2 и Курском направлении временно приостановили

Движение в обе стороны через станцию Люблино на втором московском диаметре и Курском направлении временно приостановлено по техническим причинам, сообщили в... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T22:36

2022-06-27T22:36

2022-06-27T22:45

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787032477_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_40e1d0bfc28e2cd768cda1bd9f77d9ad.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Движение в обе стороны через станцию Люблино на втором московском диаметре и Курском направлении временно приостановлено по техническим причинам, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На D2 и Курском направлении приостановлено движение в обе стороны через станцию Люблино из-за остановки состава по техническим причинам", - говорится в сообщении.Отмечается, что принимаются все меры для восстановления движения.

https://realty.ria.ru/20220625/blagoustroystvo-1798045898.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия