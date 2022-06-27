https://ria.ru/20220627/moskva-1798575701.html

В Москве таксист напал на сотрудника "Организатора перевозок" с ножом

В Москве таксист напал на сотрудника "Организатора перевозок" с ножом - РИА Новости, 27.06.2022

В Москве таксист напал на сотрудника "Организатора перевозок" с ножом

Нелегальный таксист напал на сотрудника "Организатора перевозок" с ножом в центре Москвы, когда тот осуществлял служебные обязанности, работнику была оказана... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T22:04

2022-06-27T22:04

2022-06-27T22:04

происшествия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Нелегальный таксист напал на сотрудника "Организатора перевозок" с ножом в центре Москвы, когда тот осуществлял служебные обязанности, работнику была оказана медицинская помощь, сейчас он чувствует себя удовлетворительно, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Организатора перевозок".В ведомстве отметили, что на место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Работнику была оказана медицинская помощь, сейчас он чувствует себя удовлетворительно."Нелегальные перевозчики хотят извлечь выгоду, не соблюдая режим сна и отдыха, не проходят медицинские осмотры, ездят без водительского удостоверения и даже имеют при себе оружие. 24/7 мониторинг инспекторов "Организатора перевозок" и регулярное проведение подобных рейдов позволяют устранять нелегальных перевозчиков на многих ТПУ столицы и обеспечивать тем самым безопасные поездки пассажирам, ликвидируя опасные преступные инциденты", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220627/dolg-1798421671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия