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В Москве таксист напал на сотрудника "Организатора перевозок" с ножом - РИА Новости, 27.06.2022
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В Москве таксист напал на сотрудника "Организатора перевозок" с ножом
В Москве таксист напал на сотрудника "Организатора перевозок" с ножом - РИА Новости, 27.06.2022
В Москве таксист напал на сотрудника "Организатора перевозок" с ножом
Нелегальный таксист напал на сотрудника "Организатора перевозок" с ножом в центре Москвы, когда тот осуществлял служебные обязанности, работнику была оказана... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T22:04
2022-06-27T22:04
происшествия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Нелегальный таксист напал на сотрудника "Организатора перевозок" с ножом в центре Москвы, когда тот осуществлял служебные обязанности, работнику была оказана медицинская помощь, сейчас он чувствует себя удовлетворительно, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Организатора перевозок".В ведомстве отметили, что на место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Работнику была оказана медицинская помощь, сейчас он чувствует себя удовлетворительно."Нелегальные перевозчики хотят извлечь выгоду, не соблюдая режим сна и отдыха, не проходят медицинские осмотры, ездят без водительского удостоверения и даже имеют при себе оружие. 24/7 мониторинг инспекторов "Организатора перевозок" и регулярное проведение подобных рейдов позволяют устранять нелегальных перевозчиков на многих ТПУ столицы и обеспечивать тем самым безопасные поездки пассажирам, ликвидируя опасные преступные инциденты", - добавили в пресс-службе.
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происшествия
22:04 27.06.2022
 
В Москве таксист напал на сотрудника "Организатора перевозок" с ножом

Нелегальный таксист напал на сотрудника "Организатора перевозок" с ножом в центре Москвы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Нелегальный таксист напал на сотрудника "Организатора перевозок" с ножом в центре Москвы, когда тот осуществлял служебные обязанности, работнику была оказана медицинская помощь, сейчас он чувствует себя удовлетворительно, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Организатора перевозок".
"Двадцать седьмого июня в 12.35 около станции метро "Царицыно" инспектор ГКУ "Организатор перевозок" в рамках рейда по борьбе с нелегальными перевозчиками осуществлял служебные обязанности. В ходе контрольных мероприятий он сел в машину для фиксации нелегальной поездки до Белорусского вокзала. Около 13.30 водитель остановил машину в районе улицы 1-я Тверская Ямская, дом 23, строение 1, угрожал физической расправой, после чего напал на работника с ножом", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что на место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Работнику была оказана медицинская помощь, сейчас он чувствует себя удовлетворительно.
"Нелегальные перевозчики хотят извлечь выгоду, не соблюдая режим сна и отдыха, не проходят медицинские осмотры, ездят без водительского удостоверения и даже имеют при себе оружие. 24/7 мониторинг инспекторов "Организатора перевозок" и регулярное проведение подобных рейдов позволяют устранять нелегальных перевозчиков на многих ТПУ столицы и обеспечивать тем самым безопасные поездки пассажирам, ликвидируя опасные преступные инциденты", - добавили в пресс-службе.
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