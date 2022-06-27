https://ria.ru/20220627/moskva-1798499195.html

Преемник McDonald's в Москве наберет порядка трех тысяч новых сотрудников

Преемник McDonald's в Москве наберет порядка трех тысяч новых сотрудников - РИА Новости, 27.06.2022

Преемник McDonald's в Москве наберет порядка трех тысяч новых сотрудников

Преемник McDonald's в России "Вкусно - и точка" до конца года намерен принять на работу как минимум 3 тысячи новых сотрудников, заявил журналистам гендиректор... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T16:59

2022-06-27T16:59

2022-06-27T17:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Преемник McDonald's в России "Вкусно - и точка" до конца года намерен принять на работу как минимум 3 тысячи новых сотрудников, заявил журналистам гендиректор компании в РФ Олег Пароев во время подписания соглашения об открытии рекрутингового центра сети предприятий быстрого обслуживания "Вкусно - и точка" на базе флагманского центра занятости "Моя работа"."До конца этого года мы хотим принять на работу (в рестораны сети в Москве - ред.) как минимум 3 тысячи человек", - сказал Пароев.Он напомнил, что компания уже владеет 850 точками в России и намерена за ближайшие пять-шесть лет открыть ещё 150 новых ресторанов. Уточнив, что большая часть из них появится в Москве. Пароев также добавил, что система отбора сотрудников в компании не изменилась, а также подтвердил, что весь менеджмент бывшего McDonald's остался в прежнем составе."Наша зарплата в связи с изменениями, которые произошли, совершенно не уменьшилась. Больше того, она увеличилась. С марта мы провели повышение... Часовая ставка составляет 215 рублей. При восьмичасовом рабочем дне сотрудник может получить порядка 56 тысяч рублей", - уточнил гендиректор компании.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".

https://ria.ru/20220627/restorany-1798383366.html

https://realty.ria.ru/20220627/restorany-1798481828.html

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экономика, россия, москва, mcdonald's corporation