Рейтинг@Mail.ru
Преемник McDonald's в Москве наберет порядка трех тысяч новых сотрудников - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220627/moskva-1798499195.html
Преемник McDonald's в Москве наберет порядка трех тысяч новых сотрудников
Преемник McDonald's в Москве наберет порядка трех тысяч новых сотрудников - РИА Новости, 27.06.2022
Преемник McDonald's в Москве наберет порядка трех тысяч новых сотрудников
Преемник McDonald's в России "Вкусно - и точка" до конца года намерен принять на работу как минимум 3 тысячи новых сотрудников, заявил журналистам гендиректор... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T16:59
2022-06-27T17:00
экономика
россия
москва
mcdonald's corporation
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797271042_0:340:3035:2047_1920x0_80_0_0_5625e3772a45eb7bcd998a4cf068848c.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Преемник McDonald's в России "Вкусно - и точка" до конца года намерен принять на работу как минимум 3 тысячи новых сотрудников, заявил журналистам гендиректор компании в РФ Олег Пароев во время подписания соглашения об открытии рекрутингового центра сети предприятий быстрого обслуживания "Вкусно - и точка" на базе флагманского центра занятости "Моя работа"."До конца этого года мы хотим принять на работу (в рестораны сети в Москве - ред.) как минимум 3 тысячи человек", - сказал Пароев.Он напомнил, что компания уже владеет 850 точками в России и намерена за ближайшие пять-шесть лет открыть ещё 150 новых ресторанов. Уточнив, что большая часть из них появится в Москве. Пароев также добавил, что система отбора сотрудников в компании не изменилась, а также подтвердил, что весь менеджмент бывшего McDonald's остался в прежнем составе."Наша зарплата в связи с изменениями, которые произошли, совершенно не уменьшилась. Больше того, она увеличилась. С марта мы провели повышение... Часовая ставка составляет 215 рублей. При восьмичасовом рабочем дне сотрудник может получить порядка 56 тысяч рублей", - уточнил гендиректор компании.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".
https://ria.ru/20220627/restorany-1798383366.html
https://realty.ria.ru/20220627/restorany-1798481828.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797271042_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_cd81148ccd4bd05f0f476627dfc65971.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, москва, mcdonald's corporation
16:59 27.06.2022 (обновлено: 17:00 27.06.2022)
 
Преемник McDonald's в Москве наберет порядка трех тысяч новых сотрудников

Преемник McDonald's в Москве наберет порядка трех тысяч новых сотрудников

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПосетители в ресторане сети быстрого питания "Вкусно – и точка" в Санкт-Петербурге
Посетители в ресторане сети быстрого питания Вкусно – и точка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Посетители в ресторане сети быстрого питания "Вкусно – и точка" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Преемник McDonald's в России "Вкусно - и точка" до конца года намерен принять на работу как минимум 3 тысячи новых сотрудников, заявил журналистам гендиректор компании в РФ Олег Пароев во время подписания соглашения об открытии рекрутингового центра сети предприятий быстрого обслуживания "Вкусно - и точка" на базе флагманского центра занятости "Моя работа".
"До конца этого года мы хотим принять на работу (в рестораны сети в Москве - ред.) как минимум 3 тысячи человек", - сказал Пароев.
Персонал сети ресторанов быстрого питания Вкусно и точка - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 12:21
В Сочи открылись рестораны сети "Вкусно — и точка"
Он напомнил, что компания уже владеет 850 точками в России и намерена за ближайшие пять-шесть лет открыть ещё 150 новых ресторанов. Уточнив, что большая часть из них появится в Москве. Пароев также добавил, что система отбора сотрудников в компании не изменилась, а также подтвердил, что весь менеджмент бывшего McDonald's остался в прежнем составе.
"Наша зарплата в связи с изменениями, которые произошли, совершенно не уменьшилась. Больше того, она увеличилась. С марта мы провели повышение... Часовая ставка составляет 215 рублей. При восьмичасовом рабочем дне сотрудник может получить порядка 56 тысяч рублей", - уточнил гендиректор компании.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".
Люди в очереди у ресторана быстрого питания Вкусно и точка на Пушкинской площади - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 16:16
"Вкусно - и точка" до сентября откроет все рестораны сети в России
 
ЭкономикаРоссияМоскваMcDonald's Corporation
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала