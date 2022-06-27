Додон назвал Молдавию пешкой в геополитической игре Запада против России
Экс-президент Додон: Молдавия как кандидат в ЕС станет пешкой в игре Запада против России
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Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 июн – РИА Новости. Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС, чтобы Запад мог использовать ее в геополитической игре против России, считает экс-президент республики Игорь Додон.
"Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС не для экономической поддержки, а для того чтобы быть втянутой в геополитические игры Запада против России. А спешка, с которой нас приняли в кандидаты вместе с Украиной, в отсутствие необходимых реформ… подтверждает, что Молдавии будет отведена роль пешки на геополитической доске Запада", - написал Додон в Telegram-канале.
Он отметил, что в Молдавии могут проводить военные и политические эксперименты и последствия для страны могут быть трагическими. Страна рискует не только потерять отношения с партнерами на Востоке, но и лишиться части своей территории. Додон подчеркивает, что республика не станет частью ЕС ближайшие несколько десятилетий, но уже готова присоединиться к санкциям Запада против РФ, поскольку это, якобы, является обязательным условием. Экс-президент напомнил, что Турция получила статус кандидата гораздо раньше, но санкции не поддерживает.
"Война Запада с Россией - не наша война. Молдавская политика должна основываться на принципах суверенитета и нейтралитета, на выгодных отношениях с Востоком и с Западом, с учётом национального интереса. Иначе мы уничтожим себя экономически и можем исчезнуть как государство", - добавил Додон.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. Макрон назвал предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии "сильным сигналом по отношению к России".