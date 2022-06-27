Закупщики, тайминг и нетипичные модели — чем запомнилась новая Неделя моды

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Алина Кравцова. К Московской неделе моды, которая накануне завершилась дефиле Валентина Юдашкина, подготовились рекордно быстро — за несколько месяцев. Новый формат задумали для поддержки отечественной фешен-индустрии в условиях санкций со стороны западных брендов. Получилось ли запустить бизнес-процессы и чем это мероприятие отличалось от Mercedes Fashion Week — в материале РИА Новости.Вежливость королейЗавсегдатаи модных показов сразу обратили внимание на четкий тайминг. За редким исключением, дефиле начинались секунда в секунду.Важен антуражГлавной площадкой модной недели стал парк "Зарядье". Два демонстрационных зала оборудовали на территории паркинга — получилось креативно, в стиле хай-тек. Уютный бар в зоне ожидания помог избавиться от привычной толпы у входа.Показы также проходили в Большом амфитеатре, на Парящем мосту и во внутреннем пространстве Китайгородской стены — памятника архитектуры первой половины XVI века.Национальный колорит и мэтрыЭффектно смотрелся и показ бренда Akhmadullina вдоль Москворецкой набережной на левом берегу Москвы-реки в Китай-городе. Жакеты-телогрейки, пестрые шубы, объемные пиджаки, шерстяные и трикотажные платья — отсыл к русскому традиционному костюму и основа новой специальной коллекции. Национальный колорит считывался и в моделях Красного Диора — Вячеслава Зайцева. Элегантные платья-футляры и костюмы с юбками, жакеты из парчи, цветочный орнамент в народном стиле, шифоновые вечерние наряды — строгие и летящие силуэты эффектно смотрелись на фоне Кремля.Валентин Юдашкин на правах почетного гостя закрывал модный марафон. Основа его коллекции — вечерние платья, вдохновленные ювелирным искусством дома Bvlgari. Казалось, манекенщицы, дефилирующие по Парящему мосту, вот-вот оторвутся от земли. Дополнили модельный ряд винтажные костюмы из запасников музея дома моды. Поздравить дизайнера пришли Олег Газманов, Таисия Повалий, Ирина Винер-Усманова, Филипп Киркоров, Сергей Зверев, Яна Рудковская, Глюкоза и другие известные люди. Модная столицаПоказы проходили также на ВДНХ и Тверской площади. Здесь же были мероприятия деловой программы и торговые ряды. Некоторые бренды приурочили к событию открытие новых корнеров в ТЦ.У столичных модников появился повод прогуляться в креативных нарядах. Модные контрактыШоурумы для байеров, закупщиков одежды — главное отличие этой недели от предыдущих, где были лишь показы. В этот раз около 130 брендов более чем из 30 городов России разместили стенды в Музее моды в Гостином дворе. С их коллекциями там знакомились представители ретейла.Модели-подружкиНа Московской неделе моды было много нестандартных манекенщиц: рослые и миниатюрные, худые и пышнотелые, улыбающиеся и строгие. И это иногда отвлекало внимание публики от нарядов."Они действительно разные, — отметил Сергей Зверев после показа Юлии Далакян. — Но дизайнер представляет street, большой мегаполис".Открыла дефиле бренда Julia Dalakian эффектная девушка, которая показала не только платье, но и шлейфовый аромат дорогого парфюма. Было ли это частью концепции? Общемировую тенденцию дайверсити в выборе моделей для съемок и дефиле поддерживает и бренд Barbino Maison. Но не все дизайнеры согласны с таким подходом.Как бы то ни было, Московская неделя моды прошла с аншлагом и завершилась множеством заключенных сделок. А это главное.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Алина Кравцова. К Московской неделе моды, которая накануне завершилась дефиле Валентина Юдашкина, подготовились рекордно быстро — за несколько месяцев. Новый формат задумали для поддержки отечественной фешен-индустрии в условиях санкций со стороны западных брендов. Получилось ли запустить бизнес-процессы и чем это мероприятие отличалось от Mercedes Fashion Week — в материале РИА Новости.
Вежливость королей
Завсегдатаи модных показов сразу обратили внимание на четкий тайминг. За редким исключением, дефиле начинались секунда в секунду.
"На Mercedes Fashion Week организаторы тоже старались все делать вовремя, но иногда позволяли дизайнерам дождаться застрявшего в пробках ВИП-гостя, — объясняет куратор деловой программы Московской недели моды Анна Черных. — В этот раз условия были равны для всех. Это уважение и к зрителям, и к дизайнерам. Это культура делового общения и проведения таких мероприятий".
Важен антураж
Главной площадкой модной недели стал парк "Зарядье". Два демонстрационных зала оборудовали на территории паркинга — получилось креативно, в стиле хай-тек. Уютный бар в зоне ожидания помог избавиться от привычной толпы у входа.
Показы также проходили в Большом амфитеатре, на Парящем мосту и во внутреннем пространстве Китайгородской стены — памятника архитектуры первой половины XVI века.
"Это можно сравнить с дефиле на египетской пирамиде! — восхищается Анна Черных шоу Loom by Rodina. — Когда осознаешь, сколько лет этой стене, диву даешься, что удалось разместить внутри столько оборудования и при этом обеспечить сохранность строения. Это беспрецедентно!"
Национальный колорит и мэтры
Эффектно смотрелся и показ бренда Akhmadullina вдоль Москворецкой набережной на левом берегу Москвы-реки в Китай-городе. Жакеты-телогрейки, пестрые шубы, объемные пиджаки, шерстяные и трикотажные платья — отсыл к русскому традиционному костюму и основа новой специальной коллекции.
Национальный колорит считывался и в моделях Красного Диора — Вячеслава Зайцева. Элегантные платья-футляры и костюмы с юбками, жакеты из парчи, цветочный орнамент в народном стиле, шифоновые вечерние наряды — строгие и летящие силуэты эффектно смотрелись на фоне Кремля.
"Я думал, что на этот раз будет все очень скромно из-за непростой ситуации, но ничего подобного! Все грандиозно, роскошно, как мы любим это видеть в коллекциях Славы Зайцева, — отметил стилист Сергей Зверев. — Показ с видом на Красную площадь — это очень атмосферно, к тому же, будто по сценарию, взошло солнце".
Валентин Юдашкин на правах почетного гостя закрывал модный марафон. Основа его коллекции — вечерние платья, вдохновленные ювелирным искусством дома Bvlgari. Казалось, манекенщицы, дефилирующие по Парящему мосту, вот-вот оторвутся от земли. Дополнили модельный ряд винтажные костюмы из запасников музея дома моды. Поздравить дизайнера пришли Олег Газманов, Таисия Повалий, Ирина Винер-Усманова, Филипп Киркоров, Сергей Зверев, Яна Рудковская, Глюкоза и другие известные люди.
"Это стало похоже на Парижскую неделю, когда город становится единой площадкой, — считает Марина Семаева, стилист, член высшего экспертного совета кафедры "Имидж и стиль" Академии социальных технологий. — Все с точки зрения комфорта для зрителя было на отлично. Удивляюсь, как команда справилась с этим за месяц!"
У столичных модников появился повод прогуляться в креативных нарядах.
"Масштаб меня поразил, — поделилась впечатлениями представитель PR бренда Barbino Maison Мария Пинчук. — Организация пространства в подземке "Зарядья" на высшем уровне: стилизация хай-тек, маркет с идеальными корнерами, четкая работа на местах".
Шоурумы для байеров, закупщиков одежды — главное отличие этой недели от предыдущих, где были лишь показы. В этот раз около 130 брендов более чем из 30 городов России разместили стенды в Музее моды в Гостином дворе. С их коллекциями там знакомились представители ретейла.
"Мы очень ценим возможность общения с байерами напрямую. Рады, что такой формат наконец есть, потому что это имеет непосредственное отношение к моде как к бизнесу. Плюс мы знакомимся друг с другом, возникают идеи коллабораций, —подчеркнул Владислав Иванов, дизайнер, сооснователь марки SL1P.
Открыла дефиле бренда Julia Dalakian эффектная девушка, которая показала не только платье, но и шлейфовый аромат дорогого парфюма. Было ли это частью концепции?
Общемировую тенденцию дайверсити в выборе моделей для съемок и дефиле поддерживает и бренд Barbino Maison.
"Нам неважно, какого цвета волосы и кожа моделей, мы не привязываемся к росту и отсутствию татуировок или пирсинга, — объясняет представитель марки Мария Пинчук. — Своих моделей мы видим сразу — по взгляду и уверенной походке. Разные, самобытные, с запоминающимися лицами, идущие вразрез с современными "вылизанными" тенденциями красоты".
"Участие непрофессиональных моделей в показах — бич некоторых брендов, — уверен Владислав Иванов. — Работа с агентствами — это определенный бюджет, который, видимо, не все могут себе позволить. И начинается эта история с подругами: вроде симпатичная, чуть-чуть стройная — сойдет".
Как бы то ни было, Московская неделя моды прошла с аншлагом и завершилась множеством заключенных сделок. А это главное.
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