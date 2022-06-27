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Закупщики, тайминг и нетипичные модели — чем запомнилась новая Неделя моды - РИА Новости, 27.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220627/moda-1798208335.html
Закупщики, тайминг и нетипичные модели — чем запомнилась новая Неделя моды
Закупщики, тайминг и нетипичные модели — чем запомнилась новая Неделя моды - РИА Новости, 27.06.2022
Закупщики, тайминг и нетипичные модели — чем запомнилась новая Неделя моды
К Московской неделе моды, которая накануне завершилась дефиле Валентина Юдашкина, подготовились рекордно быстро — за несколько месяцев. Новый формат задумали... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T08:00
2022-06-27T11:14
валентин юдашкин
сергей зверев (стилист)
вячеслав зайцев
зарядье
культура
мода
стиль жизни
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Алина Кравцова. К Московской неделе моды, которая накануне завершилась дефиле Валентина Юдашкина, подготовились рекордно быстро — за несколько месяцев. Новый формат задумали для поддержки отечественной фешен-индустрии в условиях санкций со стороны западных брендов. Получилось ли запустить бизнес-процессы и чем это мероприятие отличалось от Mercedes Fashion Week — в материале РИА Новости.Вежливость королейЗавсегдатаи модных показов сразу обратили внимание на четкий тайминг. За редким исключением, дефиле начинались секунда в секунду.Важен антуражГлавной площадкой модной недели стал парк "Зарядье". Два демонстрационных зала оборудовали на территории паркинга — получилось креативно, в стиле хай-тек. Уютный бар в зоне ожидания помог избавиться от привычной толпы у входа.Показы также проходили в Большом амфитеатре, на Парящем мосту и во внутреннем пространстве Китайгородской стены — памятника архитектуры первой половины XVI века.Национальный колорит и мэтрыЭффектно смотрелся и показ бренда Akhmadullina вдоль Москворецкой набережной на левом берегу Москвы-реки в Китай-городе. Жакеты-телогрейки, пестрые шубы, объемные пиджаки, шерстяные и трикотажные платья — отсыл к русскому традиционному костюму и основа новой специальной коллекции. Национальный колорит считывался и в моделях Красного Диора — Вячеслава Зайцева. Элегантные платья-футляры и костюмы с юбками, жакеты из парчи, цветочный орнамент в народном стиле, шифоновые вечерние наряды — строгие и летящие силуэты эффектно смотрелись на фоне Кремля.Валентин Юдашкин на правах почетного гостя закрывал модный марафон. Основа его коллекции — вечерние платья, вдохновленные ювелирным искусством дома Bvlgari. Казалось, манекенщицы, дефилирующие по Парящему мосту, вот-вот оторвутся от земли. Дополнили модельный ряд винтажные костюмы из запасников музея дома моды. Поздравить дизайнера пришли Олег Газманов, Таисия Повалий, Ирина Винер-Усманова, Филипп Киркоров, Сергей Зверев, Яна Рудковская, Глюкоза и другие известные люди. Модная столицаПоказы проходили также на ВДНХ и Тверской площади. Здесь же были мероприятия деловой программы и торговые ряды. Некоторые бренды приурочили к событию открытие новых корнеров в ТЦ.У столичных модников появился повод прогуляться в креативных нарядах. Модные контрактыШоурумы для байеров, закупщиков одежды — главное отличие этой недели от предыдущих, где были лишь показы. В этот раз около 130 брендов более чем из 30 городов России разместили стенды в Музее моды в Гостином дворе. С их коллекциями там знакомились представители ретейла.Модели-подружкиНа Московской неделе моды было много нестандартных манекенщиц: рослые и миниатюрные, худые и пышнотелые, улыбающиеся и строгие. И это иногда отвлекало внимание публики от нарядов."Они действительно разные, — отметил Сергей Зверев после показа Юлии Далакян. — Но дизайнер представляет street, большой мегаполис".Открыла дефиле бренда Julia Dalakian эффектная девушка, которая показала не только платье, но и шлейфовый аромат дорогого парфюма. Было ли это частью концепции? Общемировую тенденцию дайверсити в выборе моделей для съемок и дефиле поддерживает и бренд Barbino Maison. Но не все дизайнеры согласны с таким подходом.Как бы то ни было, Московская неделя моды прошла с аншлагом и завершилась множеством заключенных сделок. А это главное.
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Алина Кравцова
Алина Кравцова
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валентин юдашкин, сергей зверев (стилист), вячеслав зайцев, зарядье, мода, стиль жизни
08:00 27.06.2022 (обновлено: 11:14 27.06.2022)
 

Закупщики, тайминг и нетипичные модели — чем запомнилась новая Неделя моды

© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели модыМодели на показе Московской недели моды
Модели на показе Московской недели моды
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Алина Кравцова. К Московской неделе моды, которая накануне завершилась дефиле Валентина Юдашкина, подготовились рекордно быстро — за несколько месяцев. Новый формат задумали для поддержки отечественной фешен-индустрии в условиях санкций со стороны западных брендов. Получилось ли запустить бизнес-процессы и чем это мероприятие отличалось от Mercedes Fashion Week — в материале РИА Новости.

Вежливость королей

Завсегдатаи модных показов сразу обратили внимание на четкий тайминг. За редким исключением, дефиле начинались секунда в секунду.
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели модыГости Московской недели моды
Гости Московской недели моды
1 из 2
Гости Московской недели моды
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели модыМосковская неделя моды
Московская неделя моды
2 из 2
Московская неделя моды
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
1 из 2
Гости Московской недели моды
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
2 из 2
Московская неделя моды
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды

"На Mercedes Fashion Week организаторы тоже старались все делать вовремя, но иногда позволяли дизайнерам дождаться застрявшего в пробках ВИП-гостя, — объясняет куратор деловой программы Московской недели моды Анна Черных. — В этот раз условия были равны для всех. Это уважение и к зрителям, и к дизайнерам. Это культура делового общения и проведения таких мероприятий".

Важен антураж

Главной площадкой модной недели стал парк "Зарядье". Два демонстрационных зала оборудовали на территории паркинга — получилось креативно, в стиле хай-тек. Уютный бар в зоне ожидания помог избавиться от привычной толпы у входа.
Показы также проходили в Большом амфитеатре, на Парящем мосту и во внутреннем пространстве Китайгородской стены — памятника архитектуры первой половины XVI века.
© Фото : предоставлено пресс-службой Московской недели моды

Показ коллекции Loom by Rodina

Показ коллекции Loom by Rodina
1 из 6

Показ коллекции Loom by Rodina

© Фото : предоставлено пресс-службой Московской недели моды
© Фото : предоставлено пресс-службой Московской недели моды

Показ в пространстве Китайгородской стены

Показ коллекции Loom by Rodina
2 из 6

Показ в пространстве Китайгородской стены

© Фото : предоставлено пресс-службой Московской недели моды
© Фото : предоставлено пресс-службой Московской недели моды

Модель на показе Loom by Rodina

Показ коллекции Loom by Rodina
3 из 6

Модель на показе Loom by Rodina

© Фото : предоставлено пресс-службой Московской недели моды
© Фото : предоставлено пресс-службой "STUDIO 29"

Показ коллекции STUDIO 29

Показ коллекции STUDIO 29
4 из 6

Показ коллекции STUDIO 29

© Фото : предоставлено пресс-службой "STUDIO 29"
© Фото : предоставлено пресс-службой "STUDIO 29"

Модель на показе STUDIO 29

Показ коллекции STUDIO 29
5 из 6

Модель на показе STUDIO 29

© Фото : предоставлено пресс-службой "STUDIO 29"
© Фото : предоставлено пресс-службой "STUDIO 29"

Новая коллекция STUDIO 29

Показ коллекции STUDIO 29
6 из 6

Новая коллекция STUDIO 29

© Фото : предоставлено пресс-службой "STUDIO 29"
1 из 6

Показ коллекции Loom by Rodina

© Фото : предоставлено пресс-службой Московской недели моды
2 из 6

Показ в пространстве Китайгородской стены

© Фото : предоставлено пресс-службой Московской недели моды
3 из 6

Модель на показе Loom by Rodina

© Фото : предоставлено пресс-службой Московской недели моды
4 из 6

Показ коллекции STUDIO 29

© Фото : предоставлено пресс-службой "STUDIO 29"
5 из 6

Модель на показе STUDIO 29

© Фото : предоставлено пресс-службой "STUDIO 29"
6 из 6

Новая коллекция STUDIO 29

© Фото : предоставлено пресс-службой "STUDIO 29"

"Это можно сравнить с дефиле на египетской пирамиде! — восхищается Анна Черных шоу Loom by Rodina. — Когда осознаешь, сколько лет этой стене, диву даешься, что удалось разместить внутри столько оборудования и при этом обеспечить сохранность строения. Это беспрецедентно!"

Национальный колорит и мэтры

Эффектно смотрелся и показ бренда Akhmadullina вдоль Москворецкой набережной на левом берегу Москвы-реки в Китай-городе. Жакеты-телогрейки, пестрые шубы, объемные пиджаки, шерстяные и трикотажные платья — отсыл к русскому традиционному костюму и основа новой специальной коллекции.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках Московской недели моды
1 из 5

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Модель демонстрирует одежду Alena Akhmadullina

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках Московской недели моды
2 из 5

Модель демонстрирует одежду Alena Akhmadullina

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Модель на показе Алены Ахмадулиной

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках Московской недели моды
3 из 5

Модель на показе Алены Ахмадулиной

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Показ Alena Akhmadullina на Москворецкой набережной

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках Московской недели моды
4 из 5

Показ Alena Akhmadullina на Москворецкой набережной

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Одежда из новой коллекции дизайнера Алены Ахмадуллиной

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной в рамках Московской недели моды
5 из 5

Одежда из новой коллекции дизайнера Алены Ахмадуллиной

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 5

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 5

Модель демонстрирует одежду Alena Akhmadullina

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 5

Модель на показе Алены Ахмадулиной

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 5

Показ Alena Akhmadullina на Москворецкой набережной

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 5

Одежда из новой коллекции дизайнера Алены Ахмадуллиной

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Национальный колорит считывался и в моделях Красного Диора — Вячеслава Зайцева. Элегантные платья-футляры и костюмы с юбками, жакеты из парчи, цветочный орнамент в народном стиле, шифоновые вечерние наряды — строгие и летящие силуэты эффектно смотрелись на фоне Кремля.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Модели на показе коллекции модельера Вячеслава Зайцева

Модели на показе коллекции модельера Вячеслава Зайцева pret-a-porter de luxe Ноктюрн в рамках Московской недели моды
1 из 5

Модели на показе коллекции модельера Вячеслава Зайцева

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Модель на показе коллекции модельера Вячеслава Зайцева pret-a-porter de luxe "Ноктюрн"

Модель на показе коллекции модельера Вячеслава Зайцева pret-a-porter de luxe Ноктюрн в рамках Московской недели моды
2 из 5

Модель на показе коллекции модельера Вячеслава Зайцева pret-a-porter de luxe "Ноктюрн"

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Показ коллекции pret-a-porter de luxe "Ноктюрн"

Модель на показе коллекции модельера Вячеслава Зайцева pret-a-porter de luxe Ноктюрн в рамках Московской недели моды
3 из 5

Показ коллекции pret-a-porter de luxe "Ноктюрн"

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Модели на показе коллекции модельера Вячеслава Зайцева ".

Модели на показе коллекции модельера Вячеслава Зайцева pret-a-porter de luxe Ноктюрн в рамках Московской недели моды
4 из 5

Модели на показе коллекции модельера Вячеслава Зайцева ".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМодельер Вячеслав Зайцев на показе своей коллекции pret-a-porter de luxe "Ноктюрн" в рамках Московской недели моды в Большом амфитеатре в парке "Зарядье".
Модельер Вячеслав Зайцев на показе своей коллекции pret-a-porter de luxe Ноктюрн в рамках Московской недели моды в Большом амфитеатре в парке Зарядье
5 из 5
Модельер Вячеслав Зайцев на показе своей коллекции pret-a-porter de luxe "Ноктюрн" в рамках Московской недели моды в Большом амфитеатре в парке "Зарядье".
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 5

Модели на показе коллекции модельера Вячеслава Зайцева

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 5

Модель на показе коллекции модельера Вячеслава Зайцева pret-a-porter de luxe "Ноктюрн"

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 5

Показ коллекции pret-a-porter de luxe "Ноктюрн"

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 5

Модели на показе коллекции модельера Вячеслава Зайцева ".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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5 из 5
Модельер Вячеслав Зайцев на показе своей коллекции pret-a-porter de luxe "Ноктюрн" в рамках Московской недели моды в Большом амфитеатре в парке "Зарядье".
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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"Я думал, что на этот раз будет все очень скромно из-за непростой ситуации, но ничего подобного! Все грандиозно, роскошно, как мы любим это видеть в коллекциях Славы Зайцева, — отметил стилист Сергей Зверев. — Показ с видом на Красную площадь — это очень атмосферно, к тому же, будто по сценарию, взошло солнце".

Валентин Юдашкин на правах почетного гостя закрывал модный марафон. Основа его коллекции — вечерние платья, вдохновленные ювелирным искусством дома Bvlgari. Казалось, манекенщицы, дефилирующие по Парящему мосту, вот-вот оторвутся от земли. Дополнили модельный ряд винтажные костюмы из запасников музея дома моды. Поздравить дизайнера пришли Олег Газманов, Таисия Повалий, Ирина Винер-Усманова, Филипп Киркоров, Сергей Зверев, Яна Рудковская, Глюкоза и другие известные люди.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Показ Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
1 из 6

Показ Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
2 из 6

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Модель на показе Valentin Yudashkin

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
3 из 6

Модель на показе Valentin Yudashkin

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Модель демонстрирует одежду на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве.

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
4 из 6

Модель демонстрирует одежду на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Дизайнер Валентин Юдашкин с супругой Мариной после показа

Дизайнер Валентин Юдашкин с супругой Мариной после показа своей новой коллекции в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
5 из 6

Дизайнер Валентин Юдашкин с супругой Мариной после показа

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Продюсер Яна Рудковская и певец Филипп Киркоровна

Продюсер Яна Рудковская и певец Филипп Киркоровна показе одежды из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
6 из 6

Продюсер Яна Рудковская и певец Филипп Киркоровна

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 6

Показ Валентина Юдашкина в рамках Московской недели моды

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
2 из 6

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 6

Модель на показе Valentin Yudashkin

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 6

Модель демонстрирует одежду на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
5 из 6

Дизайнер Валентин Юдашкин с супругой Мариной после показа

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 6

Продюсер Яна Рудковская и певец Филипп Киркоровна

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

Модная столица

Показы проходили также на ВДНХ и Тверской площади. Здесь же были мероприятия деловой программы и торговые ряды. Некоторые бренды приурочили к событию открытие новых корнеров в ТЦ.
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды

На деловой программе Московской недели моды

Деловая программа Московской недели моды
1 из 4

На деловой программе Московской недели моды

© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды

Участники деловой программы Московской недели моды

Деловая программа Московской недели моды
2 из 4

Участники деловой программы Московской недели моды

© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели модыДеловая программа Московской недели моды
Деловая программа Московской недели моды
3 из 4
Деловая программа Московской недели моды
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды

Деловая программа Московской недели моды, 2022 год

Деловая программа Московской недели моды
4 из 4

Деловая программа Московской недели моды, 2022 год

© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
1 из 4

На деловой программе Московской недели моды

© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
2 из 4

Участники деловой программы Московской недели моды

© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
3 из 4
Деловая программа Московской недели моды
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
4 из 4

Деловая программа Московской недели моды, 2022 год

© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды

"Это стало похоже на Парижскую неделю, когда город становится единой площадкой, — считает Марина Семаева, стилист, член высшего экспертного совета кафедры "Имидж и стиль" Академии социальных технологий. — Все с точки зрения комфорта для зрителя было на отлично. Удивляюсь, как команда справилась с этим за месяц!"

У столичных модников появился повод прогуляться в креативных нарядах.
© Фото : предоставлено пресс-службой Московской недели моды

Гостья показа Московкой недели моды

Гости показов Московкой недели моды
1 из 5

Гостья показа Московкой недели моды

© Фото : предоставлено пресс-службой Московской недели моды
© Фото : предоставлено пресс-службой Московской недели моды

Гости Московкой недели моды

Гости показов Московкой недели моды
2 из 5

Гости Московкой недели моды

© Фото : предоставлено пресс-службой Московской недели моды
© Фото : предоставлено пресс-службой Московской недели моды

Московкая неделя моды

Гости показов Московкой недели моды
3 из 5

Московкая неделя моды

© Фото : предоставлено пресс-службой Московской недели моды
© Фото : предоставлено пресс-службой Московской недели моды

Парк "Зарядье"

Гости показов Московкой недели моды
4 из 5

Парк "Зарядье"

© Фото : предоставлено пресс-службой Московской недели моды
© Фото : предоставлено пресс-службой Московской недели моды

Гостья показа в актуальном образе

Гости показов Московкой недели моды
5 из 5

Гостья показа в актуальном образе

© Фото : предоставлено пресс-службой Московской недели моды
1 из 5

Гостья показа Московкой недели моды

© Фото : предоставлено пресс-службой Московской недели моды
2 из 5

Гости Московкой недели моды

© Фото : предоставлено пресс-службой Московской недели моды
3 из 5

Московкая неделя моды

© Фото : предоставлено пресс-службой Московской недели моды
4 из 5

Парк "Зарядье"

© Фото : предоставлено пресс-службой Московской недели моды
5 из 5

Гостья показа в актуальном образе

© Фото : предоставлено пресс-службой Московской недели моды

"Масштаб меня поразил, — поделилась впечатлениями представитель PR бренда Barbino Maison Мария Пинчук. — Организация пространства в подземке "Зарядья" на высшем уровне: стилизация хай-тек, маркет с идеальными корнерами, четкая работа на местах".

Модные контракты

© Фото : предоставлено пресс-службой Sl1P Дизайнер бренда Sl1P Владислав Иванов и Слава Абденов в шоуруме
Дизайнер бренда Sl1P Владислав Иванов и Слава Абденов в шоуруме
1 из 4
Дизайнер бренда Sl1P Владислав Иванов и Слава Абденов в шоуруме
© Фото : предоставлено пресс-службой Sl1P
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели модыМаркет одежды от российских дизайнеров в рамках Московской недели моды
Маркет одежды от российских дизайнеров в рамках Московской недели моды
2 из 4
Маркет одежды от российских дизайнеров в рамках Московской недели моды
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды

Посетители маркета одежды от российских дизайнеров в рамках Московской недели моды

Маркет одежды от российских дизайнеров в рамках Московской недели моды
3 из 4

Посетители маркета одежды от российских дизайнеров в рамках Московской недели моды

© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды

На маркете одежды от российских дизайнеров в рамках Московской недели моды

Маркет одежды от российских дизайнеров в рамках Московской недели моды
4 из 4

На маркете одежды от российских дизайнеров в рамках Московской недели моды

© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
1 из 4
Дизайнер бренда Sl1P Владислав Иванов и Слава Абденов в шоуруме
© Фото : предоставлено пресс-службой Sl1P
2 из 4
Маркет одежды от российских дизайнеров в рамках Московской недели моды
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
3 из 4

Посетители маркета одежды от российских дизайнеров в рамках Московской недели моды

© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
4 из 4

На маркете одежды от российских дизайнеров в рамках Московской недели моды

© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
Шоурумы для байеров, закупщиков одежды — главное отличие этой недели от предыдущих, где были лишь показы. В этот раз около 130 брендов более чем из 30 городов России разместили стенды в Музее моды в Гостином дворе. С их коллекциями там знакомились представители ретейла.

"Мы очень ценим возможность общения с байерами напрямую. Рады, что такой формат наконец есть, потому что это имеет непосредственное отношение к моде как к бизнесу. Плюс мы знакомимся друг с другом, возникают идеи коллабораций, — подчеркнул Владислав Иванов, дизайнер, сооснователь марки SL1P.

Модели-подружки

© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели модыМодели на показе Московской недели моды
Модели на показе Московской недели моды
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
Модели на показе Московской недели моды
На Московской неделе моды было много нестандартных манекенщиц: рослые и миниатюрные, худые и пышнотелые, улыбающиеся и строгие. И это иногда отвлекало внимание публики от нарядов.
"Они действительно разные, — отметил Сергей Зверев после показа Юлии Далакян. — Но дизайнер представляет street, большой мегаполис".
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМодель во время показа коллекции дизайнера Julia Dalakian в рамках Московской недели моды в Концертном зале Зарядье.
Модель во время показа коллекции дизайнера Julia Dalakian в рамках Московской недели моды в Концертном зале Зарядье
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Модель во время показа коллекции дизайнера Julia Dalakian в рамках Московской недели моды в Концертном зале Зарядье.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Модель на показе Julia Dalakian

Модель во время показа коллекции дизайнера Julia Dalakian в рамках Московской недели моды в Концертном зале Зарядье
2 из 2

Модель на показе Julia Dalakian

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 2
Модель во время показа коллекции дизайнера Julia Dalakian в рамках Московской недели моды в Концертном зале Зарядье.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 2

Модель на показе Julia Dalakian

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Открыла дефиле бренда Julia Dalakian эффектная девушка, которая показала не только платье, но и шлейфовый аромат дорогого парфюма. Было ли это частью концепции?
Общемировую тенденцию дайверсити в выборе моделей для съемок и дефиле поддерживает и бренд Barbino Maison.

"Нам неважно, какого цвета волосы и кожа моделей, мы не привязываемся к росту и отсутствию татуировок или пирсинга, — объясняет представитель марки Мария Пинчук. — Своих моделей мы видим сразу — по взгляду и уверенной походке. Разные, самобытные, с запоминающимися лицами, идущие вразрез с современными "вылизанными" тенденциями красоты".

© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды

Модели на Московской неделе моды

Модели на показе Московской недели моды
1 из 3

Модели на Московской неделе моды

© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели модыМодели на показе Московской недели моды
Модели на показе Московской недели моды
2 из 3
Модели на показе Московской недели моды
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды

На показе Московской недели моды

Модели на показе Московской недели моды
3 из 3

На показе Московской недели моды

© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
1 из 3

Модели на Московской неделе моды

© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
2 из 3
Модели на показе Московской недели моды
© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
3 из 3

На показе Московской недели моды

© Фото предоставлено пресс-службой Московской недели моды
Но не все дизайнеры согласны с таким подходом.

"Участие непрофессиональных моделей в показах — бич некоторых брендов, — уверен Владислав Иванов. — Работа с агентствами — это определенный бюджет, который, видимо, не все могут себе позволить. И начинается эта история с подругами: вроде симпатичная, чуть-чуть стройная — сойдет".

Как бы то ни было, Московская неделя моды прошла с аншлагом и завершилась множеством заключенных сделок. А это главное.
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