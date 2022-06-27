https://ria.ru/20220627/moda-1798208335.html

Закупщики, тайминг и нетипичные модели — чем запомнилась новая Неделя моды

Закупщики, тайминг и нетипичные модели — чем запомнилась новая Неделя моды - РИА Новости, 27.06.2022

Закупщики, тайминг и нетипичные модели — чем запомнилась новая Неделя моды

К Московской неделе моды, которая накануне завершилась дефиле Валентина Юдашкина, подготовились рекордно быстро — за несколько месяцев. Новый формат задумали... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T08:00

2022-06-27T08:00

2022-06-27T11:14

валентин юдашкин

сергей зверев (стилист)

вячеслав зайцев

зарядье

культура

мода

стиль жизни

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Алина Кравцова. К Московской неделе моды, которая накануне завершилась дефиле Валентина Юдашкина, подготовились рекордно быстро — за несколько месяцев. Новый формат задумали для поддержки отечественной фешен-индустрии в условиях санкций со стороны западных брендов. Получилось ли запустить бизнес-процессы и чем это мероприятие отличалось от Mercedes Fashion Week — в материале РИА Новости.Вежливость королейЗавсегдатаи модных показов сразу обратили внимание на четкий тайминг. За редким исключением, дефиле начинались секунда в секунду.Важен антуражГлавной площадкой модной недели стал парк "Зарядье". Два демонстрационных зала оборудовали на территории паркинга — получилось креативно, в стиле хай-тек. Уютный бар в зоне ожидания помог избавиться от привычной толпы у входа.Показы также проходили в Большом амфитеатре, на Парящем мосту и во внутреннем пространстве Китайгородской стены — памятника архитектуры первой половины XVI века.Национальный колорит и мэтрыЭффектно смотрелся и показ бренда Akhmadullina вдоль Москворецкой набережной на левом берегу Москвы-реки в Китай-городе. Жакеты-телогрейки, пестрые шубы, объемные пиджаки, шерстяные и трикотажные платья — отсыл к русскому традиционному костюму и основа новой специальной коллекции. Национальный колорит считывался и в моделях Красного Диора — Вячеслава Зайцева. Элегантные платья-футляры и костюмы с юбками, жакеты из парчи, цветочный орнамент в народном стиле, шифоновые вечерние наряды — строгие и летящие силуэты эффектно смотрелись на фоне Кремля.Валентин Юдашкин на правах почетного гостя закрывал модный марафон. Основа его коллекции — вечерние платья, вдохновленные ювелирным искусством дома Bvlgari. Казалось, манекенщицы, дефилирующие по Парящему мосту, вот-вот оторвутся от земли. Дополнили модельный ряд винтажные костюмы из запасников музея дома моды. Поздравить дизайнера пришли Олег Газманов, Таисия Повалий, Ирина Винер-Усманова, Филипп Киркоров, Сергей Зверев, Яна Рудковская, Глюкоза и другие известные люди. Модная столицаПоказы проходили также на ВДНХ и Тверской площади. Здесь же были мероприятия деловой программы и торговые ряды. Некоторые бренды приурочили к событию открытие новых корнеров в ТЦ.У столичных модников появился повод прогуляться в креативных нарядах. Модные контрактыШоурумы для байеров, закупщиков одежды — главное отличие этой недели от предыдущих, где были лишь показы. В этот раз около 130 брендов более чем из 30 городов России разместили стенды в Музее моды в Гостином дворе. С их коллекциями там знакомились представители ретейла.Модели-подружкиНа Московской неделе моды было много нестандартных манекенщиц: рослые и миниатюрные, худые и пышнотелые, улыбающиеся и строгие. И это иногда отвлекало внимание публики от нарядов."Они действительно разные, — отметил Сергей Зверев после показа Юлии Далакян. — Но дизайнер представляет street, большой мегаполис".Открыла дефиле бренда Julia Dalakian эффектная девушка, которая показала не только платье, но и шлейфовый аромат дорогого парфюма. Было ли это частью концепции? Общемировую тенденцию дайверсити в выборе моделей для съемок и дефиле поддерживает и бренд Barbino Maison. Но не все дизайнеры согласны с таким подходом.Как бы то ни было, Московская неделя моды прошла с аншлагом и завершилась множеством заключенных сделок. А это главное.

https://ria.ru/20220529/moda-1791232860.html

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2022

Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

валентин юдашкин, сергей зверев (стилист), вячеслав зайцев, зарядье, мода, стиль жизни