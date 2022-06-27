https://ria.ru/20220627/minoborony-1798450485.html

Российские силы с начала спецоперации уничтожили 215 украинских самолетов

Российские силы с начала спецоперации уничтожили 215 украинских самолетов - РИА Новости, 27.06.2022

Российские силы с начала спецоперации уничтожили 215 украинских самолетов

Российская армия с начала спецоперации уничтожила 3025 украинских артиллерийских орудий и минометов, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:54

2022-06-27T14:54

2022-06-27T16:46

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российская армия с начала спецоперации уничтожила 3025 украинских артиллерийских орудий и минометов, сообщили в понедельник в Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 215 самолетов, 132 вертолета, 1373 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3830 танков и других боевых бронированных машин, 684 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3025 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3870 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20220627/ukraina-1798449883.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины