https://ria.ru/20220627/minoborony-1798450485.html
Российские силы с начала спецоперации уничтожили 215 украинских самолетов
Российские силы с начала спецоперации уничтожили 215 украинских самолетов - РИА Новости, 27.06.2022
Российские силы с начала спецоперации уничтожили 215 украинских самолетов
Российская армия с начала спецоперации уничтожила 3025 украинских артиллерийских орудий и минометов, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:54
2022-06-27T14:54
2022-06-27T16:46
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российская армия с начала спецоперации уничтожила 3025 украинских артиллерийских орудий и минометов, сообщили в понедельник в Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 215 самолетов, 132 вертолета, 1373 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3830 танков и других боевых бронированных машин, 684 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3025 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3870 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20220627/ukraina-1798449883.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
14:54 27.06.2022 (обновлено: 16:46 27.06.2022)
Российские силы с начала спецоперации уничтожили 215 украинских самолетов
ВС России с начала спецоперации уничтожили более 3000 украинских артиллерийских орудий