14:41 27.06.2022 (обновлено: 22:03 27.06.2022)
Украинские войска утратили управление на лисичанском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли 80 процентов личного состава батальона 115-й мехбригады
© AP PhotoРоссийские военнослужащие в ЛНР
© AP Photo
Российские военнослужащие в ЛНР
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска утратили управление на лисичанском направлении, сообщило в понедельник Минобороны России.
"Управление украинскими войсками на лисичанском направлении потеряно. Так, командир 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ, разместивший свой командный пункт в тыловой зоне, утратил управление своими подразделениями, что привело к безвозвратной потере в ходе боевых действий 80% личного состава и около 70% техники 138-го батальона этой бригады", - говорится в сводке МО РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.