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Украинские войска утратили управление на лисичанском направлении - РИА Новости, 27.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220627/minoborony-1798444404.html
Украинские войска утратили управление на лисичанском направлении
Украинские войска утратили управление на лисичанском направлении - РИА Новости, 27.06.2022
Украинские войска утратили управление на лисичанском направлении
Украинские войска утратили управление на лисичанском направлении, сообщило в понедельник Минобороны России. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:41
2022-06-27T22:03
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска утратили управление на лисичанском направлении, сообщило в понедельник Минобороны России."Управление украинскими войсками на лисичанском направлении потеряно. Так, командир 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ, разместивший свой командный пункт в тыловой зоне, утратил управление своими подразделениями, что привело к безвозвратной потере в ходе боевых действий 80% личного состава и около 70% техники 138-го батальона этой бригады", - говорится в сводке МО РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
14:41 27.06.2022 (обновлено: 22:03 27.06.2022)
 
Украинские войска утратили управление на лисичанском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли 80 процентов личного состава батальона 115-й мехбригады

© AP PhotoРоссийские военнослужащие в ЛНР
Российские военнослужащие в ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo
Российские военнослужащие в ЛНР
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска утратили управление на лисичанском направлении, сообщило в понедельник Минобороны России.
"Управление украинскими войсками на лисичанском направлении потеряно. Так, командир 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ, разместивший свой командный пункт в тыловой зоне, утратил управление своими подразделениями, что привело к безвозвратной потере в ходе боевых действий 80% личного состава и около 70% техники 138-го батальона этой бригады", - говорится в сводке МО РФ.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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