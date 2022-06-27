https://ria.ru/20220627/minfin-1798424989.html

Минфин отреагировал на сообщения СМИ о дефолте России

Минфин отреагировал на сообщения СМИ о дефолте России - РИА Новости, 27.06.2022

Минфин отреагировал на сообщения СМИ о дефолте России

Россия перечислила платежи по суверенным еврооблигациям в полном объеме и в соответствии с эмиссионной документацией, причем в ней неполучение денег инвесторами РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:00

2022-06-27T14:00

2022-06-27T14:32

специальная военная операция на украине

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россия перечислила платежи по суверенным еврооблигациям в полном объеме и в соответствии с эмиссионной документацией, причем в ней неполучение денег инвесторами из-за действий третьих лиц прямо не предусмотрено как событие дефолта, отметили в Минфине на фоне сообщений СМИ о "дефолте".Ведомство еще 20 мая произвело выплаты по бондам с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и по бумагам с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро, напомнили в министерстве."Указанные выплаты в тот же день были получены платежным агентом по еврооблигациям (Национальный расчетный депозитарий, НРД) и своевременно переданы как владельцам еврооблигаций <...>, учитывавшим права на них в российской учетной инфраструктуре, так и иностранным финансовым посредникам, в том числе международной расчетно-клиринговой системе Евроклир (24 мая 2022 года в отношении платежа в долларах США и 25 мая 2022 года в отношении платежа в евро), для последующей передачи клиентам указанной организации", — указывается в заявлении.При этом в Минфине подчеркнули, что некоторые держатели еврооблигаций не получили деньги из-за действий иностранных финансовых посредников.В министерстве добавили, что событием дефолта, в соответствии с эмиссионной документацией, является отсутствие платежа ("failure to pay") со стороны должника. Москва же свои обязательства выполнила. При этом российская сторона не может нести ответственность за то, что держатели облигаций не смогли получить эти деньги из-за действий третьих лиц. "Принимая во внимание, что действия иностранных финансовых посредников находятся вне контроля Минфина России, в случае неполучения от них выплат по еврооблигациям Российской Федерации инвесторам представляется целесообразным обращаться непосредственно в соответствующие финансовые институты", — отмечается в сообщении.Американское агентство Bloomberg утверждает, что в России в ночь на понедельник произошел дефолт — впервые с 1918 года.Минфин 27 мая должен был выплатить купоны по двум выпускам суверенных евробондов, при этом сделал это заранее, так как позднее Минфин США ожидаемо отказался продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Платежный агент — Национальный расчетный депозитарий — получил средства для выплаты дохода по еврооблигациям с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро. Однако держатели так и не получили выплаты по ним, а месячный грейс-период для доведения средств до инвесторов истекает.Агентство объясняет дефолт как раз тем, что в ночь на понедельник, 27 июня, эти сроки вышли. При этом Bloomberg пишет, что дефолт пока носит "в основном символический характер и мало что значит для россиян".Президент Владимир Путин ранее подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по государственному внешнему долгу через счета типа "И" в рублях — он позволит рассчитываться с бенефициарами в российской валюте. Как подчеркнул глава Минфина Антон Силуанов, Москва продолжит выполнять свои обязательства, даже если Запад попытается помешать. Он подчеркнул, что возможное объявление технического дефолта по российскому госдолгу из-за действий США никак не отразится на жизни россиян.Страны Запада после начала российской специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины ввели несколько раундов новых санкций, в том числе заблокировали золотовалютные резервы ЦБ на сумму примерно 300 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20220627/defolt-1798387607.html

https://ria.ru/20220627/defolt-1798340908.html

https://ria.ru/20220627/defolt-1798311158.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия