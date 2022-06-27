https://ria.ru/20220627/mikhalkov-1798513468.html
Михалков предложил приглашать силовиков на совещания по темам воспитания
Михалков предложил приглашать силовиков на совещания по темам воспитания - РИА Новости, 27.06.2022
Михалков предложил приглашать силовиков на совещания по темам воспитания
Председатель Союза кинематографистов России, режиссёр Никита Михалков заявил, что на совещания Совета при президенте РФ по госполитике в сфере защиты семьи и... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:45
2022-06-27T17:45
2022-06-27T17:45
общество
россия
никита михалков
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатель Союза кинематографистов России, режиссёр Никита Михалков заявил, что на совещания Совета при президенте РФ по госполитике в сфере защиты семьи и детей, которые проводятся на тему воспитания подрастающего поколения, необходимо также приглашать и силовые структуры."Неплохо на таких совещаниях присутствие Следственного комитета, ФСБ, прокуратуры, МВД и других силовых структур, которые должны этим (воспитанием) заниматься в том числе", - сказал Михалков на заседании Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему "Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения: традиции, ценности, ориентиры".Председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева также отметила, что МВД и прокуратуру необходимо включать и в сетевые образовательные организации."Мы с Никитой Сергеевичем обсуждали, что вопросы патриотического воспитания, истории надо начинать с первого класса. А, наверное, их надо начинать ещё раньше. С дошкольного образования", - добавил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
https://ria.ru/20220601/gadzhety-1792282402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, никита михалков
Михалков предложил приглашать силовиков на совещания по темам воспитания
Режиссер Михалков предложил приглашать силовиков на совещания по темам воспитания
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатель Союза кинематографистов России, режиссёр Никита Михалков заявил, что на совещания Совета при президенте РФ по госполитике в сфере защиты семьи и детей, которые проводятся на тему воспитания подрастающего поколения, необходимо также приглашать и силовые структуры.
"Неплохо на таких совещаниях присутствие Следственного комитета, ФСБ, прокуратуры, МВД и других силовых структур, которые должны этим (воспитанием) заниматься в том числе", - сказал Михалков на заседании Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему "Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения: традиции, ценности, ориентиры".
Председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева
также отметила, что МВД и прокуратуру необходимо включать и в сетевые образовательные организации.
"Мы с Никитой Сергеевичем обсуждали, что вопросы патриотического воспитания, истории надо начинать с первого класса. А, наверное, их надо начинать ещё раньше. С дошкольного образования", - добавил министр просвещения РФ Сергей Кравцов
.