https://ria.ru/20220627/mikhalkov-1798513468.html

Михалков предложил приглашать силовиков на совещания по темам воспитания

Михалков предложил приглашать силовиков на совещания по темам воспитания - РИА Новости, 27.06.2022

Михалков предложил приглашать силовиков на совещания по темам воспитания

Председатель Союза кинематографистов России, режиссёр Никита Михалков заявил, что на совещания Совета при президенте РФ по госполитике в сфере защиты семьи и... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:45

2022-06-27T17:45

2022-06-27T17:45

общество

россия

никита михалков

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатель Союза кинематографистов России, режиссёр Никита Михалков заявил, что на совещания Совета при президенте РФ по госполитике в сфере защиты семьи и детей, которые проводятся на тему воспитания подрастающего поколения, необходимо также приглашать и силовые структуры."Неплохо на таких совещаниях присутствие Следственного комитета, ФСБ, прокуратуры, МВД и других силовых структур, которые должны этим (воспитанием) заниматься в том числе", - сказал Михалков на заседании Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему "Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения: традиции, ценности, ориентиры".Председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева также отметила, что МВД и прокуратуру необходимо включать и в сетевые образовательные организации."Мы с Никитой Сергеевичем обсуждали, что вопросы патриотического воспитания, истории надо начинать с первого класса. А, наверное, их надо начинать ещё раньше. С дошкольного образования", - добавил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

https://ria.ru/20220601/gadzhety-1792282402.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, никита михалков