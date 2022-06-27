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Михалков предложил приглашать силовиков на совещания по темам воспитания - РИА Новости, 27.06.2022
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Михалков предложил приглашать силовиков на совещания по темам воспитания
Михалков предложил приглашать силовиков на совещания по темам воспитания - РИА Новости, 27.06.2022
Михалков предложил приглашать силовиков на совещания по темам воспитания
Председатель Союза кинематографистов России, режиссёр Никита Михалков заявил, что на совещания Совета при президенте РФ по госполитике в сфере защиты семьи и... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:45
2022-06-27T17:45
общество
россия
никита михалков
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатель Союза кинематографистов России, режиссёр Никита Михалков заявил, что на совещания Совета при президенте РФ по госполитике в сфере защиты семьи и детей, которые проводятся на тему воспитания подрастающего поколения, необходимо также приглашать и силовые структуры."Неплохо на таких совещаниях присутствие Следственного комитета, ФСБ, прокуратуры, МВД и других силовых структур, которые должны этим (воспитанием) заниматься в том числе", - сказал Михалков на заседании Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему "Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения: традиции, ценности, ориентиры".Председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева также отметила, что МВД и прокуратуру необходимо включать и в сетевые образовательные организации."Мы с Никитой Сергеевичем обсуждали, что вопросы патриотического воспитания, истории надо начинать с первого класса. А, наверное, их надо начинать ещё раньше. С дошкольного образования", - добавил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
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общество, россия, никита михалков
17:45 27.06.2022
 
Михалков предложил приглашать силовиков на совещания по темам воспитания

Режиссер Михалков предложил приглашать силовиков на совещания по темам воспитания

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Союза кинематографистов режиссер Никита Михалков
Глава Союза кинематографистов режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Союза кинематографистов режиссер Никита Михалков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатель Союза кинематографистов России, режиссёр Никита Михалков заявил, что на совещания Совета при президенте РФ по госполитике в сфере защиты семьи и детей, которые проводятся на тему воспитания подрастающего поколения, необходимо также приглашать и силовые структуры.
"Неплохо на таких совещаниях присутствие Следственного комитета, ФСБ, прокуратуры, МВД и других силовых структур, которые должны этим (воспитанием) заниматься в том числе", - сказал Михалков на заседании Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему "Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения: традиции, ценности, ориентиры".
Председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева также отметила, что МВД и прокуратуру необходимо включать и в сетевые образовательные организации.
"Мы с Никитой Сергеевичем обсуждали, что вопросы патриотического воспитания, истории надо начинать с первого класса. А, наверное, их надо начинать ещё раньше. С дошкольного образования", - добавил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 11:26
Россияне рассказали, от чего необходимо защищать современных детей
 
ОбществоРоссияНикита Михалков
 
 
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