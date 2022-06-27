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Медведев назвал автора слов о готовности забрать Калининград "придурком"
Медведев назвал автора слов о готовности забрать Калининград "придурком" - РИА Новости, 27.06.2022
Медведев назвал автора слов о готовности забрать Калининград "придурком"
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова экс-министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса о том, что НАТО и ЕС готовы забрать у РФ... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T21:28
2022-06-27T21:28
2022-06-27T21:28
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латвия
нато
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова экс-министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса о том, что НАТО и ЕС готовы забрать у РФ Калининград, заявил, что латвийский политик, возможно, выпил или съел что-то плохое, но когда придёт в себя, будет бояться каждого шороха у двери."Там какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придёт - бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая…" - написал Медведев в своём Telegram-канале.Ранее Марис Гулбис заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область - это сигнал России о том, что Европа и НАТО готовы "забрать" Калининград.
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калининград, россия, латвия, нато, санкции в отношении россии
Медведев назвал автора слов о готовности забрать Калининград "придурком"
Медведев назвал заявившего о планах "забрать Калининград" латвийского чиновника придурком