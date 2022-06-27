Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал автора слов о готовности забрать Калининград "придурком" - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220627/medvedev-1798571094.html
Медведев назвал автора слов о готовности забрать Калининград "придурком"
Медведев назвал автора слов о готовности забрать Калининград "придурком" - РИА Новости, 27.06.2022
Медведев назвал автора слов о готовности забрать Калининград "придурком"
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова экс-министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса о том, что НАТО и ЕС готовы забрать у РФ... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T21:28
2022-06-27T21:28
калининград
россия
латвия
нато
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_407:0:2968:1441_1920x0_80_0_0_fdeed42ef391aecc735cbf570e1789bb.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова экс-министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса о том, что НАТО и ЕС готовы забрать у РФ Калининград, заявил, что латвийский политик, возможно, выпил или съел что-то плохое, но когда придёт в себя, будет бояться каждого шороха у двери."Там какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придёт - бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая…" - написал Медведев в своём Telegram-канале.Ранее Марис Гулбис заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область - это сигнал России о том, что Европа и НАТО готовы "забрать" Калининград.
https://ria.ru/20220627/tranzit-1798557366.html
калининград
россия
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_206f7b67291c0ad1cef8db8b88af3c8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининград, россия, латвия, нато, санкции в отношении россии
21:28 27.06.2022
 
Медведев назвал автора слов о готовности забрать Калининград "придурком"

Медведев назвал заявившего о планах "забрать Калининград" латвийского чиновника придурком

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова экс-министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса о том, что НАТО и ЕС готовы забрать у РФ Калининград, заявил, что латвийский политик, возможно, выпил или съел что-то плохое, но когда придёт в себя, будет бояться каждого шороха у двери.
"Там какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придёт - бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая…" - написал Медведев в своём Telegram-канале.
Ранее Марис Гулбис заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область - это сигнал России о том, что Европа и НАТО готовы "забрать" Калининград.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 20:05
Медведев заявил, что Литва расшаркалась перед США
 
КалининградРоссияЛатвияНАТОСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала