https://ria.ru/20220627/medvedev-1798571094.html

Медведев назвал автора слов о готовности забрать Калининград "придурком"

Медведев назвал автора слов о готовности забрать Калининград "придурком" - РИА Новости, 27.06.2022

Медведев назвал автора слов о готовности забрать Калининград "придурком"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова экс-министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса о том, что НАТО и ЕС готовы забрать у РФ... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T21:28

2022-06-27T21:28

2022-06-27T21:28

калининград

россия

латвия

нато

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова экс-министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса о том, что НАТО и ЕС готовы забрать у РФ Калининград, заявил, что латвийский политик, возможно, выпил или съел что-то плохое, но когда придёт в себя, будет бояться каждого шороха у двери."Там какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придёт - бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая…" - написал Медведев в своём Telegram-канале.Ранее Марис Гулбис заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область - это сигнал России о том, что Европа и НАТО готовы "забрать" Калининград.

https://ria.ru/20220627/tranzit-1798557366.html

калининград

россия

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калининград, россия, латвия, нато, санкции в отношении россии